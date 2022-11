WM 2022 live: Argentinien - Saudi-Arabien läuft heute um 11 Uhr nicht im Free-TV

Von: Philipp Kuserau

Für Lionel Messi und Argentinien geht es am Dienstag gegen Saudi-Arabien. © IMAGO/John Walton

WM-Favorit Argentinien startet mit dem Duell gegen Saudi-Arabien in das Turnier. Das Spiel ist heute jedoch nicht im Free-TV zu sehen. Alle Infos zur Übertragung.

München - Am heutigen Dienstag startet die WM 2022 auch für Lionel Messi und Argentinien. Im ersten Vorrundenspiel der Gruppe C trifft „La Albiceleste“ auf Saudi-Arabien. Ein Sieg ist Pflicht für Argentinien, denn angesichts der darauffolgenden Spiele gegen Mexiko (26. November) und Polen (30. November) dürfte die Aufgabe gegen Saudi-Arabien noch die einfachste sein. Alle Begegnungen und Termine gibt es im WM-Spielplan in der Übersicht.

Argentinien will nach Copa-Erfolg nun auch WM-Titel ins Visier nehmen

Die Südamerikaner um den mehrfachen Weltfußballer Messi gehören auch diese WM zum engeren Favoritenkreis. Der letzte große Erfolg bei einer Weltmeisterschaft ist allerdings schon ein paar Jahre her. 1986 besiegte Argentinien die deutsche Elf im Finale und sicherte sich den Titel. Seitdem konnte man zwar noch zweimal ins Endspiel einziehen (1990 und 2014), scheiterte jedoch beide Male an Deutschland. Vergangenes Jahr holte Argentinien jedoch mit der Copa America einen großen und viel umjubelten Titel. Nun ist das Ziel der WM-Pokal.

WM 2022 live: Saudi-Arabien heute klarer Underdog gegen Argentinien

Saudi-Arabien ist der klare Underdog in diesem Duell. Das kann jedoch wie immer auch eine Chance sein, denn einen Punktverlust der Argentinier hat wohl niemand auf der Rechnung. Die WM-Qualifikation meisterte Saudi-Arabien souverän als Gruppenerster und ließ sogar Deutschlands ersten Gruppengegner Japan hinter sich. In den letzten Freundschaftsspielen konnten die Saudis teils überzeugen und besiegten beispielsweise Island mit 1:0. Im letzten Testspiel unterlag man Kroatien nur mit 0:1. Die Partie am Dienstag findet im Lusail Iconic Stadium in Lusail statt.

Begegnung Argentinien - Saudi-Arabien Anpfiff 22. November, 11 Uhr Stadion Lusail Iconic Stadium (Lusail)

WM 2022 live: Argentinien gegen Saudi-Arabien läuft heute nicht im Free-TV - wo wird das Spiel übertragen?

Als erstes Spiel dieser Weltmeisterschaft wird das Duell zwischen Argentinien und Saudi-Arabien nicht im Free-TV übertragen. Die Partie ist ausschließlich bei Magenta TV zu sehen. Dort beginnen die Vorberichte um 10 Uhr vormittags. Wenige Minuten vor Anpfiff meldet sich dann Kommentator Christian Strassburger und berichtet live vom Spiel. Das Programm von Magenta TV kann auf dem TV-Gerät und als Live-Stream empfangen werden - es braucht jedoch ein gültiges Abo.

In unserem Sendeplan gibt es die Übersicht, welche Spiele der WM 2022 live im TV laufen. Zudem gibt es einen Überblick aller Sendetermine des DFB-Teams.

WM 2022 heute live im TV und Stream: Die Übertragung von Argentinien - Saudi-Arabien in der Übersicht

Free-TV - Pay-TV Magenta TV Live-Stream Magenta TV (Abo erforderlich) Live-Ticker tz.de

Messi und Argentinien gegen Saudi-Arabien heute im Live-Ticker bei tz.de

Als weitere Option gibt es noch den Live-Ticker von tz.de - hier verpassen Sie kein Highlight vom Spiel. (kus)