WM 2022 live: Australien - Dänemark wird heute nicht im Free-TV übertragen

Von: Philipp Kuserau

Dänemark steht vor dem Duell gegen Australien unter Druck. © IMAGO/UWE KRAFT

Das Duell zwischen Australien und Dänemark am dritten Spieltag der WM 2022 wird heute nicht im Free-TV zu sehen sein. Alle Infos zur Übertragung.

Doha - Der dritte Spieltag der WM 2022 verspricht viel Spannung - es fallen schließlich die letzten Entscheidungen, welche WM-Teilnehmer den Sprung ins Achtelfinale schaffen. Auch Australien und Dänemark sind noch in der Verlosung für die K.o.-Runde, die übrigens am 3. Dezember mit den ersten Achtelfinal-Partien beginnt.

Begegnung Australien - Dänemark Anpfiff 30. November, 16 Uhr Stadion Al Janoub Stadium (Al Wakrah)

Australien kann es heute aus eigener Kraft ins WM-Achtelfinale schaffen

Die Dänen stehen mit nur einem Punkt aus den ersten beiden Gruppenspielen (0:0 gegen Tunesien, 1:2 gegen Frankreich) unter großem Druck. Gegen Australien reicht nur ein Sieg für das Weiterkommen. Und selbst mit einem Sieg ist das Team von Kasper Hjulmand auf die Schützenhilfe von Frankreich angewiesen. Die Tunesier sitzen vor dem letzten Spieltag punktgleich mit Dänemark nur aufgrund des schlechteren Torverhältnisses auf Platz vier der Gruppe D. Alle Tabellen und Ergebnisse finden Sie in unserem WM-Spielplan.

Die Socceroos aus Down Under gehen als klarer Underdog in das Duell gegen Dänemark, haben ihr Schicksal dennoch in der eigenen Hand. Ein Remis könnte für das Achtelfinale bereits reichen. Hier der Blick auf die Tabelle von Gruppe D vor dem dritten Spieltag:

Platz Team Spiele Tore Punkte 1. Frankreich 2 6:2 6 2. Australien 2 2:4 3 3. Dänemark 2 1:2 1 4. Tunesien 2 0:1 1

WM 2022 live im TV und Stream: Wo wird Australien gegen Dänemark heute übertragen?

Das Match zwischen Dänemark und Australien am heutigen Nachmittag läuft nicht im Free-TV. Bei Magenta TV wird das Spiel dagegen in voller Länge übertragen. Um 15 Uhr beginnt die Vorberichterstattung, ab 16 Uhr kommentiert Alex Klich. Magenta TV bietet für den Nachmittag ebenfalls eine WM-Konferenz an, bei der auch live vom Parallelspiel zwischen Tunesien und Frankreich berichtet wird. Um das Programm von Magenta TV nutzen zu können, wird ein gültiges Abo benötigt. MagentaTV jetzt bestellen.

WM 2022 live im TV: Die heutige Übertragung von Australien gegen Dänemark in der Übersicht

Free-TV - Pay-TV Magenta TV Live-Stream Magenta TV (Abo erforderlich)

