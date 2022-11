WM 2022 live: Brasilien-Kracher gegen Serbien läuft live im Free-TV und im Stream

Von: Philipp Kuserau

Teilen

Brasilien hat bei der WM 2022 eine schwere Gruppe erwischt. © IMAGO/Eurasia Sport Images

Rekordweltmeister Brasilien nimmt es im Top-Spiel des Tages mit Serbien auf. Alle Infos zur Übertragung im Free-TV und Stream.

München – Am Donnerstagabend steigt endlich Titelfavorit Brasilien in die WM 2022 ein. Die Erwartungen an den fünffachen Weltmeister sind wie immer hoch. Aufgrund des mit zahlreichen Superstars wie Neymar und Vinícius Jr. bestückten Kaders wird mit einem langen Turnierlauf der Seleção gerechnet. Dabei dürfte der Weg ins Achtelfinale bereits schwer genug werden. Brasilien dürfte mit der Schweiz, Kamerun und dem ersten Gruppengegner Serbien wohl die schwerste Vorrundengruppe erwischt haben. Nach der Partie gegen Serbien geht es zunächst gegen die Schweiz (28. November), anschließend gegen Kamerun (2. Dezember).

Brasilien und Serbien kennen sich noch von der WM 2018 in Russland

Serbien und Brasilien kennen sich noch von der WM 2018 in Russland. Auch damals kämpften beide Nationen in der Gruppe um die K.o.-Runde. Damals ging das direkte Duell mit 2:0 an die Seleção. Serbien verpasste das Achtelfinale hinter der Schweiz und Brasilien auf Platz drei. Es bleibt spannend, ob sich bei dieser Weltmeisterschaft erneut die Schweiz und Brasilien für die nächste Runde qualifizieren können oder diesmal Serbien für eine kleine Überraschung sorgen kann.

Die Serben treten nach der schweren Aufgabe gegen den Rekordweltmeister gegen Kamerun (28. November) und die Schweiz (2. Dezember) an. Alle Partien und Termine gibt es in unserem WM-Spielplan in der Übersicht. Die Begegnung am Donnerstagabend findet im Lusail Iconic Stadium in Lusail statt.

Begegnung Brasilien - Serbien Anpfiff 24. November, 20 Uhr Stadion Lusail Iconic Stadium (Lusail)

WM 2022 live im Free-TV und Stream: Wo wird Brasilien gegen Serbien übertragen?

Das ZDF überträgt das Top-Spiel zwischen Brasilien und Serbien live im Free-TV. Ab 19.25 Uhr stimmen Moderatorin Katrin Müller-Hohenstein zusammen mit den Experten Christoph Kramer und Sandro Wagner auf die Partie ein. Als Kommentator ist Béla Réthy vorgesehen. Das Zweite wird zudem einen kostenlosen Live-Stream bereitstellen.

In unserem Sendeplan gibt es die Übersicht, welche Spiele der WM 2022 live im TV laufen. Zudem gibt es einen Überblick aller Sendetermine des DFB-Teams.

Brasilien gegen Serbien gefordert: Magenta TV überträgt die WM 2022 live

Die Spiele der Weltmeisterschaft gibt es auch live bei Magenta TV zu sehen, so auch der Showdown zwischen Brasilien und Serbien. Die Vorberichte bei Magenta TV starten um 19.15 Uhr - kurz vor Anpfiff übernimmt dann Kommentator Christian Strassburger.

MagentaTV jetzt bestellen

Hinweis an unsere Leser: Dieser Artikel enthält Affiliate-Links. Das bedeutet, wir erhalten von Partnern eine Provision. Für Sie ändert sich dadurch nichts

WM 2022 live im Free-TV: Die Übertragung von Brasilien gegen Serbien im Überblick

Free-TV ZDF Pay-TV Magenta TV Live-Stream ZDF (kostenlos), Magenta TV (Abo erforderlich)