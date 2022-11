WM 2022 live: Wo läuft Dänemark - Tunesien im Free-TV und Stream?

Von: Philipp Kuserau

Christian Eriksen steht auch bei der WM 2022 im Aufgebot von Dänemark. © IMAGO/Ulrik Pedersen/Csm

Dänemark trifft bei der WM 2022 im ersten Gruppenspiel auf Tunesien. Alle Infos zur Übertragung im Free-TV und Stream.

München - Wie auch schon bei der Europameisterschaft 2021 gehört Dänemark bei der WM 2022 zum Kreis der Geheimfavoriten. Selbst mit dem amtierenden Weltmeister Frankreich in der Gruppe scheint die Aussicht auf den Gruppensieg für die Dänen keinesfalls unrealistisch. Das Team von Kasper Hjulmand gilt seit als sehr schwer zu bespielen und schaffte bei der Euro 2021 den Einzug ins Halbfinale - dort scheiterte man nur knapp an England (1:2).

Dänemark gilt als Geheimfavorit bei der WM 2022

In das Duell mit Tunesien geht Dänemark als klarer Favorit. Anschließend kommt es zum Kräftemessen mit Frankreich (26. November), im letzten Gruppenspiel wartet Australien (30. November) - alle Spiele und Termine finden Sie in unserem WM-Spielplan im Überblick. Bei einer Weltmeisterschaft kamen die Dänen bisher nie über das Viertelfinale hinaus (WM 1998) - in Katar scheint dieses Ziel jedoch absolut möglich. In der Weltrangliste steht Dänemark aktuell auf einem starken zehnten Platz.

WM 2022 live: Kann Tunesien für Dänemark zum Stolperstein werden?

Kann Tunesiens den Sprung ins Achtelfinale schaffen? Die Chancen stehen angesichts der namhaften Konkurrenz in der Gruppe wohl eher schlecht. Bisher kamen die Nordafrikaner bei einer Weltmeisterschaft nie über die Vorrunde hinaus. Die letzten Vorbereitungsspiele verliefen durchwachsen. Gegen Brasilien gingen die Tunesier mit 1:5 unter, gegen den Iran (2:0) und die Komoren (1:0) konnten immerhin Siege eingefahren werden. Das Match geht im Education City Stadium in Al Rayyan über die Bühne.

Begegnung Dänemark - Tunesien Anpfiff 22. November, 14 Uhr Stadion Education City Stadium (Al Rayyan)

WM 2022 live im Free-TV und Stream: Wo wird Dänemark gegen Tunesien übertragen?

Das ZDF zeigt die Partie ab 14 Uhr live und in voller Länge im Free-TV. Um 13 Uhr starten die Vorberichte mit Jochen Breyer und Christoph Kramer. Kommentieren wird die Begegnung Béla Réthy live aus al-Rayyan in Katar. Das Zweite stellt allen Zuschauern ebenfalls einen kostenlosen Live-Stream zur Verfügung.

In unserem Sendeplan gibt es die Übersicht, welche Spiele der WM 2022 live im TV laufen. Zudem gibt es einen Überblick aller Sendetermine des DFB-Teams.

Dänemark trifft im ersten Gruppenspiel auf Tunesien: WM 2022 live bei Magenta TV

Das Match wird auch live bei Magenta TV übertragen. Die Vorberichte sind für 13.15 Uhr angesetzt. Anschließend wird Christina Rann kommentieren. Magenta TV kann über den Fernseher oder via Live-Stream auf allen mobilen Endgeräten empfangen werden (Abo erforderlich) - MagentaTV jetzt bestellen.

WM 2022 live im Free-TV: Die Übertragung von Dänemark gegen Tunesien in der Übersicht

Free-TV ZDF Pay-TV Magenta TV Live-Stream ZDF (kostenlos), Magenta TV (Abo erforderlich) Live-Ticker tz.de

Dänemark gegen Tunesien: Die WM 2022 im Live-Ticker bei tz.de

Das Auftaktspiel von „Danish Dynamite“ können Sie auch im Live-Ticker von tz.de verfolgen. Hier können Sie alle wichtigen Spielszenen nachlesen. (kus)