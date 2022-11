WM 2022 live: Ecuador - Senegal läuft heute nicht im Free-TV - alle Infos zur Übertragung

Von: Philipp Kuserau

Teilen

Nach der Niederlage gegen Holland muss der Senegal gegen Ecuador unbedingt punkten. © IMAGO/Frank Hoermann/SVEN SIMON

Ecuador trifft am dritten Spieltag auf den Senegal - das Spiel wird nicht live im Free-TV übertragen. Alle Infos.

Doha - Wer kommt ins Achtelfinale der WM 2022? Am dritten Spieltag fallen die letzten Entscheidungen, welche WM-Teilnehmer sich für die K.o.-Runde qualifizieren können. In Gruppe A geht es besonders eng zu. Bis auf Gastgeber Katar können noch alle Teams den Sprung in die nächste Runde schaffen. Ecuador kämpft am Dienstagnachmittag im direkten Duell gegen den Senegal ums Weiterkommen.

Die Ecuadorianer ließen beim 2:0-Erfolg im Eröffnungsspiel gegen Katar nichts anbrennen und setzten spätestens beim 1:1-Remis gegen die Niederlande ein Ausrufezeichen hinter den Achtelfinal-Ambitionen. Mit vier Punkten belegt man aktuell Platz zwei in der Gruppe, punktgleich mit Holland. Das Match gegen den Kontrahenten aus Afrika ist ein Duell auf Augenhöhe. Der Senegal holte ebenfalls drei Punkte gegen Katar (3:1), nachdem das Team von Aliou Cissé zum Auftakt eine bittere 0:2-Pleite gegen Oranje einstecken musste. Die Senegalesen müssen bei der WM ohne Superstar Sadio Manè auskommen und sitzen auf Rang drei mit drei Punkten.

WM 2022: Senegal braucht Sieg gegen Ecuador für Achtelfinal-Einzug

Aus Sicht von Senegal braucht es also in der Regel einen Sieg, da die Niederlande im Parallelspiel gegen Katar als haushoher Favorit gilt. Alle Gruppenkonstellationen und Begegnungen gibt es in unserem WM-Spielplan in der Übersicht. Der Showdown zwischen Ecuador und Senegal findet in Doha im Khalifa International Stadium statt.

Begegnung Ecuador - Senegal Anpfiff 29. November, 16 Uhr Stadion Khalifa International Stadium (Doha)

WM 2022 live im TV und Stream: Wo wird Ecuador gegen Senegal übertragen?

Das Erste zeigt die Begegnung Ecuador - Senegal ab 16 Uhr nicht im Free-TV. Das Parallel-Match zwischen der Niederlande und Katar wird dagegen im Free-TV übertragen. Für Ecuador- Senegal wird es einzig eine Zusammenfassung geben.

Welche Spiele der WM 2022 live im TV laufen, erfahren Sie in unserem Sendeplan. Zudem gibt es einen Überblick aller Sendetermine des DFB-Teams.

Ecuador kämpft gegen den Senegal ums Weiterkommen: WM 2022 bei Magenta TV

Kunden von Magenta TV können die Partie dagegen live im TV verfolgen. Die Vorberichte beginnen um 15 Uhr, anschließend übernimmt Kommentatorin Christian Strassburger. Das Parallelspiel zwischen Gastgeber Katar und der Niederlande wird auch live bei Magenta TV übertragen (Abo erforderlich). MagentaTV jetzt bestellen.

Hinweis an unsere Leser: Dieser Artikel enthält Affiliate-Links. Das bedeutet, wir erhalten von Partnern eine Provision. Für Sie ändert sich dadurch nichts

WM 2022 live im TV: Die Übertragung von Ecuador gegen Senegal im Überblick

Free-TV - Pay-TV Magenta TV Live-Stream Magenta TV (Abo erforderlich)

(kus)