WM 2022: Wo läuft Frankreich gegen Australien heute live im Free-TV und Stream?

Kylian Mbappé will mit Frankreich den WM-Titel verteidigen. © IMAGO/Gonzales Photo/Dejan Obretkovic

Im Abendspiel am heutigen Dienstag trifft der amtierende Weltmeister Frankreich auf Australien. Alle Infos zur Übertragung im Free-TV und Stream.

München - Der amtierende Weltmeister Frankreich greift am Dienstagabend zum ersten Mal ins Geschehen der WM 2022 ein. Zum Auftakt geht es für „Les Bleus“ gegen den absoluten Außenseiter in Gruppe D: Australien. Alles andere als ein Sieg Frankreichs käme einer großen Überraschung gleich. Zudem wollen die Franzosen angesichts des dänischen Mitstreiters um den Gruppensieg nicht bereits nach dem Auftaktmatch unter Druck geraten. Alle Spiele und Termine finden Sie in unserem WM-Spielplan.

WM 2022 live: Titelfavorit Frankreich konnte zuletzt nicht übrzeugen

Frankreich zählt auch bei dieser Weltmeisterschaft zu den absoluten Titelfavoriten. Vornehmlich liegt das an der unfassbaren Qualität im Kader, der fast ausschließlich mit großen Namen gefüllt ist. Die Spitze des Eisbergs bildet natürlich Superstar Kylian Mbappé, der nach dem Ausfall von Karim Benzema in der Offensive noch mehr Verantwortung tragen wird. Sportlich lief es dagegen zuletzt nicht rund beim Weltmeister von 2018. Nur eines der letzten sechs Länderspiele konnte das Team von Didier Deschamps gewinnen (2:0 gegen Österreich). Ausgerechnet dem Gruppengegner Dänemark musste man sich in der Nations League zweimal geschlagen geben (0:2 und 1:2). Nach dem enttäuschenden Aus im Achtelfinale der Europameisterschaft 2021 (gegen die Schweiz) steht Frankreich zusätzlich unter Druck.

Bei der WM 2018 verlor Australien nur knapp gegen Frankreich

Kurioserweise spielten Australien und Frankreich bereits in der Vorrunde der WM 2018 gegeneinander. Damals leisteten die Australier überraschend viel Gegenwehr und verloren nur knapp mit 1:2. Das dürfte dem Underdog aus Down Under durchaus Mut machen. Das Spiel findet im Al Janoub Stadium in Al Wakrah statt.

Begegnung Frankreich - Australien Anpfiff 22. November, 20 Uhr Stadion Al Janoub Stadium (Al Wakrah)

WM 2022 live im Free-TV und Stream: Wo wird Frankreich gegen Australien heute übertragen?

Das Abendspiel vom Dienstag wird live im Free-TV beim ZDF übertragen. Um 19.25 Uhr beginnen die Vorberichte mit Moderatorin Müller-Hohenstein und den Experten Martina Voss-Tecklenburg und Per Mertesacker. Oliver Schmidt wird das Spiel live aus al-Wakra in Katar kommentieren. Das Zweite stellt zudem einen kostenlosen Live-Stream zur Verfügung.

In unserem Sendeplan gibt es die Übersicht, welche Spiele der WM 2022 live im TV laufen. Zudem gibt es einen Überblick aller Sendetermine des DFB-Teams.

Weltmeister Frankreich spielt heute gegen Australien: Magenta TV überträgt die WM 2022 live

Das Frankreich-Spiel wird ebenfalls bei Magenta TV gezeigt (Abo erforderlich). Die Vorberichte gibt es dort ab 19.15 Uhr zu sehen. Das Spiel kommentieren wird Jonas Friedrich. Das Spiel kann auch im Live-Stream empfangen werden - MagentaTV jetzt bestellen.

WM 2022 heute live im Free-TV: Die Übertragung von Frankreich gegen Australien im Überblick

Free-TV ZDF Pay-TV Magenta TV Live-Stream ZDF (kostenlos), Magenta TV (Abo erforderlich)