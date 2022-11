WM 2022 live: Wo läuft Top-Spiel Frankreich - Dänemark heute im Free-TV und Stream?

Von: Philipp Kuserau

Teilen

Am Samstag kommt es bei der WM 2022 zum Top-Spiel zwischen Frankreich und Dänemark. © IMAGO/Ulrik Pedersen/Csm

Am zweiten Spieltag der WM 2022 kommt es heute zum Showdown zwischen Frankreich und Dänemark. Alle Infos zur Übertragung im Free-TV und Stream.

Doha - Kurz strauchelte der Weltmeister im Auftaktmatch gegen Australien. Bereits in der neunten Minute lag Frankreich nach dem Treffer von Craig Goodwin zurück. Die Reaktion jedoch war eines Titelträgers würdig. Noch vor der Pause drehten „Les Bleus“ durch Tore von Adrien Rabiot (27. Minute) und Olivier Giroud (32.) die Partie. Nach weiteren Treffern von Kylian Mbappé (68.) und Giroud (71.) wurde es schlussendlich noch ein überzeugender Start in die WM 2022.

WM 2022: Kann Dänemark Serie gegen Frankreich ausbauen?

Mit dem Match am zweiten Spieltag gegen Dänemark trifft die französische Startruppe allerdings nochmal auf ein ganz anderes Kaliber. Die Dänen gelten mittlerweile fast als Angstgegner für Frankreich. In den drei letzten direkten Duellen holte das Team von Kasper Hjulmand zwei Siege (2:0 und 2:1) und ein Remis (0:0) gegen Frankreich. Zum Unentschieden kam es bei der WM 2018 in Russland. Damals zogen beide Nationen ins Achtelfinale ein, Frankreich als Gruppenerster. Dänemark konnte im Auftaktspiel gegen Tunesien nur bedingt überzeugen und kam nicht über ein 0:0 hinaus.

Am dritten Spieltag trifft Dänemark auf Australien und Frankreich nimmt es mit Tunesien auf (beide Spiele am 30. November). Alle Partien und Termine finden Sie in unserem WM-Spielplan. Das Top-Spiel zwischen Weltmeister Frankreich und Geheimfavorit Dänemark findet im Stadium 974 in Doha statt.

Begegnung Frankreich - Dänemark Anpfiff 26. November, 17 Uhr Stadion Stadium 974 (Doha)

WM 2022 live im Free-TV und Stream: Wo wird Frankreich gegen Dänemark übertragen?

Das Top-Spiel zwischen Frankreich und Dänemark wird live im Free-TV bei der ARD zu sehen sein. Die Vorberichterstattung mit Jessy Wellmer und ihren Gästen Almuth Schult, Thomas Hitzlsperger und Sami Khedira ist für 16.15 Uhr vorgesehen. Einen kostenlosen Live-Stream wird es für die Partie ebenfalls geben.

Im Sendeplan gibt es die Übersicht, welche Spiele der WM 2022 live im TV laufen. Zudem gibt es einen Überblick aller Sendetermine des DFB-Teams.

Top-Spiel zwischen Frankreich und Dänemark: WM 2022 live bei Magenta TV

Auch bei bei Magenta TV läuft die Begegnung am frühen Abend live und in voller Länge. Die Vorberichte gehen um 16.15 Uhr los. Jan Platte meldet sich dann kurz vor Anpfiff und wird das Spiel kommentieren. MagentaTV jetzt bestellen.

Hinweis an unsere Leser: Dieser Artikel enthält Affiliate-Links. Das bedeutet, wir erhalten von Partnern eine Provision. Für Sie ändert sich dadurch nichts.

WM 2022 heute live im Free-TV: Die Übertragung von Frankreich gegen Dänemark auf einen Blick

Free-TV ARD Pay-TV Magenta TV Live-Stream ARD (kostenlos), Magenta TV (Abo erforderlich)

(kus)