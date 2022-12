WM 2022 live: Wer zeigt Ghana - Uruguay heute live im Free-TV und Stream?

Von: Tim Althoff

Teilen

Federico Valverde trifft bei der WM 2022 mit Uruguay auf Ghana. © IMAGO/Sebastian Frej

Ghana und Uruguay können noch beide sich für das Achtelfinale qualifizieren. Alle Infos zur Übertragung des Spiels im Free-TV und Live-Stream.

Al-Wakrah ‒ In Gruppe H wird es am Freitag-Nachmittag richtig spannend, drei Teams können sich neben dem bereits qualifizierten Portugal noch ins Achtelfinale der WM 2022 spielen. Im direkten Duell spielen Ghana und Uruguay gegeneinander. Mit einem Sieg würden die Südamerikaner an Ghana vorbeiziehen und müssten dann zum Parallelspiel zwischen Südkorea und Portugal schauen. Sollte Südkorea ebenfalls gewinnen, käme es auf die Tor-Differenz an. Bei einem Punktverlust Südkoreas würde Uruguay den zweiten Platz und damit die nächste Runde sichern.

Begegnung Ghana - Uruguay Anpfiff 2. Dezember, 16.00 Uhr Stadion Al-Janoub Stadium (Al-Wakrah)

Alles andere würde große Enttäuschung bedeuten. Bei nicht wenigen Experten galt Uruguay als Geheimfavorit vor der WM. Mit Superstar Fede Valverde von Real Madrid und einem soliden Kern aus Spielern mit internationaler Klasse hat sich das Team von Trainer Diego Alonso sicher einen reibungsloseren Verlauf der Gruppenphase gewünscht. Ghana, das als Außenseiter in die WM gestartet ist, kann hingegen für eine weitere WM-Überraschung sorgen und wäre nach dem Senegal und Marokko schon die dritte afrikanische Mannschaft unter den letzten 16. Den Spielplan samt Turnier-Verlauf gibt es hier im Überblick.

Die aktuelle Tabelle der Gruppe H:

Platz Team Spiele Tore Punkte 1. Portugal 2 5:2 6 2. Ghana 2 5:5 3 3. Südkorea 2 2:3 1 Uruguay 2 0:2 1

WM 2022 im TV und Live-Stream: Wer überträgt heute Ghana gegen Uruguay?

Das Spiel wird im Free-TV vom ZDF live gezeigt. Die Vorberichte zum Spiel starten um 15.05 Uhr, Anpfiff ist um 16 Uhr. Kommentator ist Oliver Schmidt. Außerdem wird die Begegnung im Pay-TV von Magenta TV mit Kommentator Jonas Friedrich gezeigt. Dort wird auch das Parallel-Spiel zwischen Portugal und Südkorea zu sehen sein. Der Telekom-Dienst bietet außerdem eine Konferenz an, um beide Spiele gleichzeitig sehen zu können.

Welche Begegnungen der WM 2022 live im Free-TV gezeigt werden, erfahren Sie in unserem Sendeplan. Zudem gibt es die Sendetermine des DFB-Teams in der Übersicht.

Die Partien bei Magenta TV können mit Telekom-Receiver im Fernsehen oder per Live-Stream abgespielt werden - dafür braucht es jedoch ein gültiges Abo. MagentaTV jetzt bestellen.

Hinweis an unsere Leser: Dieser Artikel enthält Affiliate-Links. Das bedeutet, wir erhalten von Partnern eine Provision. Für Sie ändert sich dadurch nichts.

WM 2022 heute live im TV: Die Übertragung von Südkorea gegen Portugal in der Übersicht

Free-TV ZDF Pay-TV Magenta TV Live-Stream ZDF (kostenlos), Magenta TV (Abo erforderlich)