WM 2022 live: Wo läuft Japan - Costa Rica im Free-TV und Stream?

Von: Philipp Kuserau

Teilen

DFB-Schreck Japan will gegen Costa Rica den nächsten Sieg einfahren. © IMAGO/Markus Ulmer

Nach dem Erfolg über Deutschland will Japan gegen Costa Rica den nächsten Sieg einfahren. Alle Infos zur Übertragung im Free-TV und Stream.

Doha - Ganz Fußball-Deutschland befindet sich nach dem sensationellen 2:1-Erfolg der Japaner über das DFB-Team in Schockstarre. Nach dem historischen 2:1-Sieg der Saudis gegen Argentinien markiert der Sieg der Japaner die zweite große Überraschung dieser WM 2022. Tatsächlich kann Japan mit einem Sieg gegen Costa Rica das Achtelfinale so gut wie klarmachen.

WM 2022: Japan kann gegen Costa Rica das Achtelfinale so gut wie klarmachen

Japans Gegner Costa Rica gab zum Auftakt gar kein gutes Bild ab. Mit 0:7 ging das Team von Luis Fernando Suárez gegen Spanien unter und leistete dabei kaum Gegenwehr. Nun hat Japan zwar nicht das Level von Spanien und von Costa Rica darf am zweiten Spieltag ebenfalls mehr erwartet werden. Ein Punktgewinn der Costa-Ricaner käme dennoch einer Überraschung gleich.

Am dritten Spieltag kommt es dann noch zum Duell zwischen Japan und Spanien - Costa Rica muss gegen Deutschland ran (beide Duelle sind für den 1. Dezember angesetzt). Alle Spiele und Termine finden Sie in unserem WM-Spielplan. Das Spiel am Sonntagvormittag zwischen Japan und Costa Rica findet im Ahmad bin Ali Stadium in Al Rayyan statt.

Begegnung Japan - Costa Rica Anpfiff 27. November, 11 Uhr Stadion Ahmad bin Ali Stadium (Al Rayyan)

WM 2022 live: Wo läuft Japan gegen Costa Rica im Free-TV und Live-Stream?

Das ZDF startet in den WM-Sonntag mit der Live-Übertragung von Japan gegen Costa Rica im Free-TV. Ab 10.15 Uhr gibt es dort die Vorberichte mit Katrin Müller-Hohenstein und Christoph Kramer zu sehen. Als Kommentatorin ist Claudia Neumann vorgesehen. Das Zweite stellt allen Zuschauern wie immer auch einen kostenlosen Live-Stream zur Verfügung.

In unserem Sendeplan gibt es den Überblick, welche Spiele der WM 2022 live im TV laufen. Zudem gibt es eine Übersicht mit allen Sendeterminen des DFB-Teams.

Holt Costa Rica Punkte gegen Japan? Die WM 2022 live bei Magenta TV

Magenta TV ist ab 10 Uhr vormittags mit den Vorberichten auf Sendung. Anschließend wird Kommentator Markus Höhner live vom Spiel berichten. MagentaTV jetzt bestellen.

Hinweis an unsere Leser: Dieser Artikel enthält Affiliate-Links. Das bedeutet, wir erhalten von Partnern eine Provision. Für Sie ändert sich dadurch nichts.

WM 2022 live im Free-TV: Die Übertragung von Japan gegen Costa Rica auf einen Blick

Free-TV ZDF Pay-TV Magenta TV Live-Stream ZDF (kostenlos), Magenta TV (Abo erforderlich)