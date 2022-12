Wo wird das WM-Spiel Kroatien gegen Belgien heute live im Free-TV übertragen?

Von: Philipp Kuserau

Teilen

Luka Modrić will mit Kroatien am Donnerstag den Gruppensieg gegen Belgien eintüten. © IMAGO/Adrian Macias

In Gruppe F steigt heute das Kracher-Spiel zwischen Kroatien und Belgien. Die Partie wird live im Free-TV übertragen. Alle Infos.

Doha - Am Donnerstagnachmittag streiten sich auf dem Papier mit Kroatien und Belgien zwei große Namen um das Achtelfinale der WM 2022. Den Auftakt gegen Marokko hatte sich der Vize-Weltmeister von 2018 nach dem 0:0 anders vorgestellt. Beim 4:1-Sieg über Kanada ließ die kroatische Elf dann erstmals ihr volles Potenzial aufblitzen. Mit vier Punkten führt das Team um Mittelfeldstar Luka Modrić die Gruppe F an. Mit einem Punktgewinn gegen Belgien würde Kroatien sicher im Achtelfinale stehen - abhängig vom parallel stattfindenden Duell zwischen Kanada und Marokko könnte ein Punkt womöglich sogar für den Gruppensieg reichen. Alle Tabellen und Ergebnisse finden Sie in unserem WM-Spielplan.

Begegnung Kroatien - Belgien Anpfiff 1. Dezember, 16 Uhr Stadion Ahmad bin Ali Stadium (Al Rayyan)

WM 2022: Belgien eine der größten Turnier-Enttäuschungen - Kroatien kann Gruppensieg eintüten

Der ewige Geheimfavorit Belgien gilt bisher als eine der größten Turnier-Enttäuschungen. Trotz schwacher Leistungen gegen Kanada (1:0) und Marokko (0:2) haben die Roten Teufel trotzdem noch Chancen auf das Achtelfinale. Für ein Weiterkommen braucht es jedoch mindestens einen Punkt gegen Kroatien. Ob der bisher gezeigten Darbietungen scheint das allerdings eine große Herausforderung zu sein.

Die aktuelle Tabelle der Gruppe F:

Platz Team Spiele Tore Punkte 1. Kroatien 2 4:1 4 2. Marokko 2 2:0 4 3. Belgien 2 1:2 3 4. Kanada 2 1:5 0

WM 2022 heute live im Free-TV und Stream: Wo wird Kroatien gegen Belgien übertragen?

Die ARD zeigt den WM-Kracher ab 16 Uhr live und in voller Länge im Free-TV. Zuvor gibt es ab 15.10 Uhr die Vorberichte mit Jessy Wellmer und ihren Gästen Almuth Schult, Thomas Hitzlsperger und Sami Khedira. Neben dem TV-Signal gibt es wie immer auch einen kostenlosen Live-Stream. Christina Graf ist live vor Ort in al-Rayyan und wird kommentieren.

Welche Begegnungen der WM 2022 live im Free-TV gezeigt werden, erfahren Sie in unserem Sendeplan. Weiter gibt es die Sendetermine des DFB-Teams auf einen Blick.

Kroatien spielt heute im Top-Spiel gegen Belgien: WM 2022 live bei Magenta TV

Auch bei Magenta TV die Partie in voller Länge gezeigt. Hier beginnen die Vorberichte um 15 Uhr. Kommentator ist Christian Strassburger. MagentaTV jetzt bestellen.

Hinweis an unsere Leser: Dieser Artikel enthält Affiliate-Links. Das bedeutet, wir erhalten von Partnern eine Provision. Für Sie ändert sich dadurch nichts

WM 2022 heute live im Free-TV: Die Übertragung von Kroatien gegen Belgien im Überblick

Free-TV ZDF Pay-TV Magenta TV Live-Stream ZDF (kostenlos), Magenta TV (Abo erforderlich)

(kus)