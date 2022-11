WM 2022 live: Wo läuft Marokko - Kroatien im Free-TV und Stream?

Von: Philipp Kuserau

Wie weit geht es für Luka Modrić und Kroatien bei der WM 2022? © IMAGO/GEPA pictures/ Philipp Brem

An Tag vier der WM 2022 macht das Duell zwischen Marokko und Kroatien den Anfang. Alle Infos zur TV-Übertragung im Free-TV und Stream.

München - Am Dienstag startete Weltmeister Frankreich mit einem überzeugenden 4:1-Sieg über Australien in die WM 2022 - am Mittwoch folgt Vize-Weltmeister Kroatien mit dem Match gegen Marokko. Auf dem Papier scheinen die Kroaten der klare Favorit zu sein, doch der Gegner aus dem Nordwesten Afrikas könnte ein echter Stolperstein sein. Mit Belgien wartet zudem noch ein Hochkaräter auf beide Nationen. Alle Spiele und Termine finden Sie in unserem WM-Spielplan.

Marokko mit einigen prominenten Namen im Kader für die WM 2022

In dem Kader der Marokkaner sind mit Achraf Hakimi, Hakim Ziyech, Noussair Mazraoui und Youssef En-Nesyri durchaus prominente Namen vertreten, die teils bei europäischen Top-Vereinen spielen. Bisher schaffte Marokko bei einer Weltmeisterschaft nur 1986 den Sprung in die K.o.-Phase. Drei der letzten fünf Testspiele konnte man gewinnen, darunter Siege gegen Georgien (3:0), Chile (2:0) und Jamaika (3:0). Gegen Paraguay (0:0) und Katar (2:2) reichte es nur für ein Remis.

Vize-Weltmeister Kroatien geht mit breiter Brust in das Duell gegen Marokko

Kroatien geht mit einer noch breiteren Brust in das Auftaktduell gegen Marokko. Die letzten fünf Länderspiele konnte die Mannschaft von Zlatko Dalic allesamt gewinnen, darunter überzeugende Leistungen in der Nations League gegen Frankreich (1:0), Dänemark (2:1 und 1:0) und Österreich (3:1) zeigen. Bei der WM 2018 schafften es Luka Modrić und Co. bis ins Finale - dort musste man sich schließlich Frankreich mit 2:4 geschlagen geben. Bei der Europameisterschaft kam das Aus bereits im Achtelfinale nach einem dramatischen Elfmeterschießen gegen Spanien. Das Vormittagsspiel gegen Marokko findet im Al Bayt Stadium in Al Khor statt.

Begegnung Marokko - Kroatien Anpfiff 23. November, 11 Uhr Stadion Al Bayt Stadium (Al Khor)

WM 2022 live im Free-TV und Stream: Wo wird Marokko gegen Kroatien übertragen?

Das Spiel wird ab 11 Uhr vormittags live im Free-TV in der ARD übertragen. Zuvor gibt es ab 10.05 Uhr die Vorberichte mit Moderatorin Julia Scharf und Experte Thomas Broich zu sehen. Christina Grad wird die Partie kommentieren. Neben der TV-Übertragung wird es auch einen kostenlosen Live-Stream geben.

In unserem Sendeplan gibt es die Übersicht, welche Spiele der WM 2022 live im TV laufen. Zudem gibt es einen Überblick aller Sendetermine des DFB-Teams.

WM 2022: Marokko gegen Kroatien live bei Magenta TV

Marokko gegen Kroatien gibt es auch im Programm von Magenta TV (Abo erforderlich). Die Vorberichte laufen dort ab 10 Uhr vormittags. Kommentator ist Markus Höhner. Das Match kann auch im Live-Stream empfangen werden - MagentaTV jetzt bestellen.

WM 2022 live im Free-TV: Die Übertragung von Marokko gegen Kroatien im Überblick

Free-TV ARD Pay-TV Magenta TV Live-Stream ARD (kostenlos), Magenta TV (Abo erforderlich)

