WM 2022 live: Wo läuft Mexiko - Polen im Free-TV und Stream?

Von: Philipp Kuserau

Polen mit Robert Lewandowski trifft am Dienstag auf Mexiko. © IMAGO/Sebastian Frej

Am Dienstag kommt es zum mit Spannung erwarteten Duell zwischen Mexiko und Polen. Das Topspiel wird im Free-TV und kostenlosen Stream übertragen.

München - Das Topspiel am dritten Tag der WM 2022 steigt zwischen Mexiko und Polen in Gruppe C. Für beide Nationen ist es ein richtungsweisendes Duell, da auf beide Teams mit Argentinien noch der absolute Favorit auf den Gruppensieg wartet. Wer auch immer als Sieger aus diesem Duell geht, hat gute Chancen, das Achtelfinale zu erreichen. Teilen sich Mexiko und Polen die Punkte, bleibt die Ausgangslage umso spannender. Alle Partien und Termine gibt es in der Übersicht in unserem WM-Spielplan.

Lozano sticht bei Mexiko hervor - bei der WM 2018 schoss er das goldene Tor gegen Deutschland

Die letzten Tests vor der Weltmeisterschaft verliefen für Mexiko durchwachsen. Gegen den Irak (4:0) und Peru (1:0) konnten Siege eingefahren werden. Gegnern wie Schweden (1:2), Kolumbien (2:3) und Paraguay (0:1) unterlag „El Tri“ jedoch jeweils knapp. Irving Lozano vom SSC Neapel gilt als der größte Name bei den Mexikanern. Der Offensivstar machte bereits bei der WM 2018 auf sich aufmerksam, als er im Vorrundenduell gegen Deutschland den Siegtreffer zum 1:0 markierte.

Polen bei der WM 2022: Alle Augen richten sich auf Lewandowski

Auf der anderen Seite dürfte Polens Tormaschine Robert Lewandowski die mexikanische Abwehrreihe vor Probleme stellen. Es ist womöglich die letzte WM für den Ex-Bayern-Stürmer. Das letzte Testspiel vor der Weltmeisterschaft gegen Chile konnte die Elf von Trainer Czeslaw Michniewicz mit 1:0 gewinnen. In den beiden Nations-League-Spielen zuvor kam Polen auf einen Sieg (1:0 gegen Wales) und eine Niederlage (0:2 gegen die Niederlande). Die Partie findet im Stadium 974 in Doha statt.

Begegnung Mexiko - Polen Anpfiff 22. November, 17 Uhr Stadion Stadium 974 (Doha)

WM 2022 live im Free-TV und Stream: Wo wird Mexiko gegen Polen übertragen?

Der erste Auftritt von Lewandowski bei dieser WM wird live im Free-TV zu sehen sein. Ab 16.05 Uhr geht das ZDF mit Katrin Müller-Hohenstein und Experte Per Mertesacker mit den Vorberichten auf Sendung. Kurz vor Anpfiff übernimmt dann Claudia Neumann und berichtet vom Topspiel des Tages. Die Partie kann auch über einen kostenlosen Live-Stream verfolgt werden.

In unserem Sendeplan gibt es die Übersicht, welche Spiele der WM 2022 live im TV laufen. Zudem gibt es einen Überblick aller Sendetermine des DFB-Teams.

Mexiko nimmt es mit Polen auf: Die WM 2022 live bei Magenta TV

Bei Magenta TV wird das Match ebenfalls live und in voller Länge übertragen (Abo erforderlich). Die Vorberichterstattung beginnt um 16.15 Uhr. Anschließend meldet sich Alex Klich vom Kommentatorenpult. Alle Abonnenten können die Partie auch im Live-Stream sehen - MagentaTV jetzt bestellen.

Hinweis an unsere Leser: Dieser Artikel enthält Affiliate-Links. Das bedeutet, wir erhalten von Partnern eine Provision. Für Sie ändert sich dadurch nichts.

WM 2022 live im Free-TV: Die Übertragung von Mexiko gegen Polen in der Übersicht

Free-TV ZDF Pay-TV Magenta TV Live-Stream ZDF (kostenlos), Magenta TV (Abo erforderlich) Live-Ticker tz.de

WM 2022 live: Mexiko gegen Polen im Live-Ticker bei tz.de

Das Duell Mexiko gegen Polen können Sie auch bei uns im Live-Ticker von tz.de verfolgen. Hier verpassen Sie keine wichtige Spielszene. (kus)