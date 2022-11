Niederlande im Schongang ins Achtelfinale – Katar verabschiedet sich vor halbleeren Stadion

Von: Stefan Schmid, Philipp Kuserau

Die Niederlande spielt sich mit wenig Glanz gegen Katar ins Achtelfinale der WM 2022. Die Gastgeber scheiden mit Null Punkten aus dem Turnier aus.

Update vom 29. November, 18.00 Uhr: Die Niederlande gewinnt in ihrem letzten Gruppenspiel gegen Katar mit 2:0 (1:0). Damit rückt das Team von Louist van Gaal als Gruppenerster der Gruppe A in das Achtelfinale der WM 2022 vor. Obwohl Oranje, wie schon im ersten Durchgang, die spielbestimmende Mannschaft war, reichte es auch in der zweiten Halbzeit nur zu einem Tor. Jubeln durfte Frenkie de Jong in der 49. Minute, nachdem dieser einen Abpraller einen Meter vor dem Tor über die Linie gedrückt hatte. Zuvor scheiterte Memphis Depay noch an einem starken Reflex von Katars Torhüter Meshaal Barsham.

Frenkie de Jong (links) erzielte das entscheidende 2:0 für die Niederlande gegen Katar. © IMAGO/Grigory Sysoev

Dass es nicht zu einem höheren Sieg für die Niederländer gereicht hat, ist dabei nicht unbedingt nur den Katarern zuzuschreiben. Vor allem der fehlenden Konsequenz in den eigenen Aktionen ist es zuzuschreiben, dass den Zuschauern ein Torspektakel vorenthalten blieb. Den Katarern hingegen ist hoch anzurechnen, dass sie sich trotz der drückenden Überlegenheit der Niederländer nicht hängen ließen und weiter ihr Bestes versuchten. Die eigenen Fans dankten es den Spielern allerdings nicht, zum Abpfiff war das Stadion bereits halb leer.

Im Parallelspiel siegte die Nationalmannschaft von Senegal gegen Ecuador und folgt somit den Niederländern als Gruppenzweiter in das Achtelfinale. Bei den potenziellen Gegnern im Achtelfinale kann sich noch alles tun, denn England, Wales, USA und der Iran aus Gruppe B können allesamt noch weiterkommen.

Update vom 29. November, 16.50 Uhr: Die Gruppe A hat den letzten Spieltag der Vorrundenspiele der WM 2022 eröffnet und zur Pause sind bereits die ersten Entscheidungen abzusehen. Wenig überraschend führt die Niederlande gegen Gastgeber Katar nach der ersten Halbzeit mit 1:0. In der 26. erzielte Cody Gakpo auf Zuspiel von Ex-Bremer Davy Klaassen das Tor für die spielbestimmende Mannschaft von Louis van Gaal.

Cody Gakpo brachte die Niederlande in Führung. © IMAGO/The Netherlands v Qatar

Obwohl Oranje über weite Teile der Begegnung in Ballbesitz ist und dementsprechend die Katarer laufen lässt, ist der schlussendliche Sieg durchaus nicht in Stein gemeißelt. Besonders in der Anfangsphase kam Katar zu einigen Halbchancen, die ihren Ursprung meist in Unkonzentriertheiten der Niederländer zu suchen sind.

Erstmeldung vom 29. November: Doha - Der dritte Spieltag dieser WM 2022 steht an. Wie es zu erwarten war, führt die Niederlande Gruppe A als Tabellenerster an. Gänzlich überzeugen konnte Oranje allerdings noch nicht so recht. Zum Auftakt gab es ein wenig schmeichelhaftes 2:0 gegen den Senegal durch Tore von Cody Gakpo (84.) und Davy Klaassen (90+9.). Ersterer wird übrigens mit dem FC Bayern München in Verbindung gebracht. Im zweiten Spiel reichte es für die Niederlande nur zu einem 1:1-Remis gegen Ecuador - auch hier konnte die Mannschaft von Louis van Gaal nicht glänzen.

Die Niederlande duelliert sich am letzten Gruppenspieltag mit Gastgeber Katar. © IMAGO/Frank Hoermann/SVEN SIMON

Für Gastgeber Katar wird das WM-Abenteuer bereits nach der Gruppenphase beendet sein. Nach zwei deutlichen Niederlagen gegen Ecuador (0:2) und Senegal (1:3) haben die Katarer keine Chance mehr auf das Achtelfinale. Immerhin gab es mit dem WM-Premierentreffer durch Mohammed Muntari ein bisschen was zu feiern. Da für die drei restlichen Teilnehmer aus Gruppe A der Kampf um die K.o.-Runde noch offen ist, wird es für den Gastgeber nun darum gehen, es den Holländern im letzten Spiel so schwer wie möglich zu machen.

Ab dem dritten Spieltag finden innerhalb einer Gruppe ausschließlich Parallelspiele statt, sprich das Duell zwischen Ecuador und den Senegalesen geht zeitgleich über die Bühne. Alle Gruppenkonstellationen und Spiele finden Sie in unserem WM-Spielplan. Die Begegnung Niederlande - Katar wird im Al Bayt Stadium in Al Khor ausgetragen.

Begegnung Niederlande - Katar Anpfiff 29. November, 16 Uhr Stadion Al Bayt Stadium (Al Khor)

WM 2022 heute live im Free-TV und Stream: Wo wird Niederlande gegen Katar übertragen?

Im Gegensatz zum Parallelspiel (Ecuador - Senegal) ist das Match zwischen der Niederlande und Katar heute im Free-TV bei der ARD empfangbar. Die Vorberichterstattung mit Alexander Bommes, Almuth Schult, Thomas Hitzlsperger und Sami Khedira startet um 15.10 Uhr. Neben der TV-Übertragung gibt es auch einen kostenlosen Live-Stream.

Welche Spiele der WM 2022 live im Free-TV laufen, erfahren Sie in unserem Sendeplan. Zudem gibt es die Sendetermine des DFB-Teams auf einen Blick.

Niederlande trifft heute auf Gastgeber Katar: WM 2022 live bei Magenta TV

Das Spiel ist ebenfalls bei Magenta TV zu sehen. Hier beginnen die Vorberichte um 15 Uhr. Anschließend wird Christina Rann kommentieren. Das Programm von Magenta TV kann über das TV-Gerät oder via Live-Stream genutzt werden (Abo erforderlich). MagentaTV jetzt bestellen.

WM 2022 live im TV: Die heutige Übertragung von Niederlande gegen Katar in der Übersicht

Free-TV ARD Pay-TV Magenta TV Live-Stream ARD (kostenlos), Magenta TV (Abo erforderlich)

