WM 2022 live: Fans können Achtelfinale zwischen Niederlande und der USA nicht im Free-TV sehen

Von: Tim Althoff

Cody Gakpo ist der Durchstarter der Niederlande. © Andres Pina/Imago

Das erste Achtelfinale der WM 2022 steht an, die Niederlande muss an der USA vorbei. Alle Infos, wer die Partie live im TV und Stream überträgt.

Al-Rayyan ‒ Nach der Gruppenphase beginnt die heiße Phase der WM 2022, die K.O.-Runde. Die Niederlande und die USA werden das Achtelfinale am Samstagnachmittag einläuten. In einer vergleichsweise schwächeren Gruppe A setzte sich „Oranje“ mit sieben Punkten gegen Katar, Senegal und Ecuador durch und erreichte damit den Gruppensieg. Herausragender Akteur war dabei Cody Gakpo von PSV Eindhoven. Mit drei Treffern führt er gemeinsam mit Kylian Mbappé und drei weiteren Stürmern die Torschützenliste des Turniers an. Kein Wunder, dass das Offensiv-Talent auf dem Zettel des FC Bayern stehen soll.

Begegnung Niederlande - USA Anpfiff 3. Dezember, 16.00 Uhr Stadion Khalifa International Stadium (Al-Rayyan)

Ob die USA den 23-Jährigen stoppen kann, wird sich zeigen. Die Mannschaft um Top-Star Christian Pulisic wurde hinter England Zweiter in der Gruppe B und ließ Iran und Wales hinter sich. Dass die Elf von Coach Gregg Berthaler auch gegen etablierte Top-Mannschaften bestehen kann, zeigte sie am zweiten Spieltag gegen England. Dabei sprang zwar nur ein 0:0 heraus, die Amerikaner gaben jedoch mehr Schüsse als die Engländer ab und hätten einen Sieg durchaus verdient gehabt. Im Achtelfinale wird dann mehr Effizienz gefragt sein.

WM 2022 live: Wer zeigt Niederlande - USA im TV und Stream?

Böse Überraschung für WM-Fans, das erste Achtelfinal-Spiel der WM 2022 wird nicht im Free-TV übertragen. Magenta TV zeigt die Begegnung exklusiv im Pay-TV. Die Vorberichte starten ab 15.00 Uhr, um 16.00 Uhr ist Anstoß mit Kommentatorin Christina Rann.

Näheres zu der WM 2022 live im TV können Sie unserer Übersicht entnehmen. Die Spiele bei Magenta TV können über das TV-Gerät oder per Live-Stream abgespielt werden - dafür braucht es jedoch ein gültiges Abo.

WM 2022 live im TV: Die Übertragung von Niederlande - USA in der Übersicht

Free-TV - Pay-TV Magenta TV Live-Stream Magenta TV (Abo erforderlich)