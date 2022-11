WM 2022 live: Wo läuft Polen - Argentinien heute im Free-TV?

Von: Philipp Kuserau

Argentinien trifft am dritten Spieltag der WM 2022 auf Polen. © IMAGO/John Patrick Fletcher

Am letzten Spieltag der Vorrunde treffen Polen und Argentinien heute bei der WM 2022 aufeinander. Alle Infos zur Übertragung im Free-TV und Stream.

Doha - Nach der enttäuschenden Auftaktniederlage gegen Saudi-Arabien (1:2) gelang Argentinien gegen Mexiko endlich der Befreiungsschlag bei der WM 2022. Über eine Stunde mühten sich Lionel Messi und Co. ab und suchten nach Lücken in dem dicht gestaffelten Abwehrverbund der Mexikaner. Dann erst nahm sich der Superstar ein Herz und platzierte einen genialen Flachschuss aus rund 20 Meter in die rechte Torecke. Der Widerstand der Mexikaner war gebrochen.

Begegnung Polen - Argentinien Anpfiff 30. November, 20 Uhr Stadion Stadium 974 (Doha)

WM 2022: Polen und Argentinien mit Chancen auf den Gruppensieg

Durch den 2:0-Sieg über Mexiko kann es Argentinien noch aus eigener Kraft ins Achtelfinale schaffen. Es braucht aber mindestens ein Unentschieden im letzten Vorrundenspiel gegen Polen (hier im Live-Ticker). Das Team um Stürmerstar Robert Lewandowski wiederum führt aktuell die Tabelle der Gruppe C an und rechnet sich nun Chancen auf den Gruppensieg aus. Gegen die Argentinier-Bezwinger aus Saudi-Arabien holte Polen einen verdienten 2:0-Erfolg. Alle Tabellen und Ergebnisse finden Sie in unserem WM-Spielplan.

Die aktuelle Tabelle der Gruppe C:

Platz Team Spiele Tore Punkte 1. Polen 2 2:0 4 2. Argentinien 2 3:2 3 3. Saudi-Arabien 2 2:3 3 4. Mexiko 2 0:2 1

WM 2022 heute live im Free-TV und Stream: Wo wird Polen gegen Argentinien übertragen?

Das Duell Lewandowski vs. Messi wird am Mittwochabend live im Free-TV beim ZDF übertragen, das Parallelspiel (Saudi-Arabien - Mexiko) kann dagegen nur im Pay-TV verfolgt werden. Die Vorberichte mit Katrin Müller-Hohenstein und ihren Gästen Martina Voss-Tecklenburg, Christoph Kramer und Per Mertesacker beginnen um 19.25 Uhr. Als weiterer Gast ist Rafal Gikiewicz geladen. Oliver Schmidt wird die Partie kommentieren. Neben der TV-Übertragung stellt das Zweite einen kostenlosen Live-Stream zur Verfügung.

Welche Spiele der WM 2022 live im Free-TV gezeigt werden, erfahren Sie in unserem Sendeplan. Weiter gibt es die Sendetermine des DFB-Teams auf einen Blick.

Polen nimmt es mit Argentinien auf: Die WM 2022 heute live bei Magenta TV

Bei Magenta TV werden beide Abendspiele live im TV übertragen, darunter auch das Match Polen gegen Argentinien. Die Vorberichte starten um 19.15 Uhr. Als Kommentator ist Wolff Fuss im Einsatz. Magenta TV kann über das TV-Gerät oder via Live-Stream empfangen werden (Abo erforderlich). MagentaTV jetzt bestellen.

WM 2022 live im Free-TV: Die heutige Übertragung von Polen gegen Argentinien im Überblick

Free-TV ZDF Pay-TV Magenta TV Live-Stream ZDF (kostenlos), Magenta TV (Abo erforderlich)

