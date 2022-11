WM 2022 live: Wo läuft Polen - Saudi-Arabien im Free-TV und Stream?

Von: Philipp Kuserau

Teilen

Gelingt Robert Lewandowski gegen Saudi-Arabien sein erster WM-Treffer? © IMAGO/UWE KRAFT

Nach dem Sensations-Erfolg über Argentinien trifft Saudi-Arabien am zweiten Spieltag auf Polen. Alle Infos zur Übertragung im Free-TV und Stream.

Doha - Robert Lewandowski war so nah an seinem ersten WM-Treffer, wie ein Stürmer nun mal sein kann. Im Auftaktmatch gegen Maxiko bekam Polen der 58. Minute einen Elfmeter zugesprochen. Eigentlich reine Formsache für den Ex-Bayern-Stürmer, doch die mexikanische Keeper-Legende Guillermo Ochoa konnte parieren und rettete seiner Mannschaft am Ende einen Punkt. Gut möglich, dass sich Lewy und Co. am Ende über dieses müde 0:0-Remis gegen Mexiko ärgern werden.

Mit Punktgewinn gegen Polen hätte Saudi-Arabien große Chancen aufs WM-Achtelfinale

Denn aus Sicht der Polen war man vor der WM 2022 sicher davon ausgegangen, dass die Aufgabe am zweiten Spieltag gegen Saudi-Arabien am leichtesten werden würde. Nach dem sensationellen und historischen 2:1-Sieg über Argentinien führen die Saudis nun aber überraschend die Tabelle von Gruppe C an. Mit einem Sieg über Polen könnte es der absolute Underdog tatsächlich ins Achtelfinale schaffen. Selbst ein Unentschieden würde das Tor für die K.o.-Runde weit aufstoßen.

Am dritten Gruppenspieltag trifft Saudi-Arabien noch auf Mexiko, Polen spielt gegen Argentinien - beide Spiele finden am 30. November statt. Alle Spiele und Termine in der Übersicht finden Sie in unserem WM-Spielplan. Das Duell zwischen Polen und Saudi-Arabien wird im Education City Stadium in Al-Rayyan ausgetragen.

Begegnung Polen - Saudi-Arabien Anpfiff 26. November, 14 Uhr Stadion Education City Stadium (Al-Rayyan)

WM 2022 live im Free-TV und Stream: Wo wird Polen gegen Saudi-Arabien übertragen?

Die ARD übernimmt am Samstag die Live-Übertragung von Polen gegen Saudi-Arabien. Die Vorberichte starten um 13 Uhr mit Julia Scharf und Experte Thomas Broich. Neben der TV-Übertragung wird es auch wieder einen kostenlosen Live-Stream geben.

In unserem Sendeplan gibt es den Überblick, welche Spiele der WM 2022 live im TV laufen. Zudem gibt es eine Übersicht mit allen Sendeterminen des DFB-Teams.

Gelingt Saudi-Arabien nächste Überraschung gegen Polen? Die WM 2022 live bei Magenta TV

Die Spiele der WM 2022 sind auch bei Magenta TV zu sehen, so auch das Match Polen - Saudi-Arabien. Die Vorberichte beginnen am Samstag um 13.15 Uhr. Ab 14 Uhr berichtet Christina Rann live vom Spiel. MagentaTV jetzt bestellen.

Hinweis an unsere Leser: Dieser Artikel enthält Affiliate-Links. Das bedeutet, wir erhalten von Partnern eine Provision. Für Sie ändert sich dadurch nichts.

WM 2022 heute live im Free-TV: Die Übertragung von Polen gegen Saudi-Arabien in der Übersicht

Free-TV ARD Pay-TV Magenta TV Live-Stream ARD (kostenlos), Magenta TV (Abo erforderlich)

(kus)