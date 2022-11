WM 2022 heute live: Wo läuft Portugal - Ghana heute im Free-TV und Stream?

Von: Philipp Kuserau

Bei der WM 2022 kommt es heute zum Duell zwischen Portugal und Ghana. Alle Infos zur Übertragung im Free-TV und Live-Stream.

München – Im zweiten Spiel der Gruppe H ist Portugal bei der WM 2022 gegen Ghana gefordert. Der Europameister von 2016 ist mit Uruguay und Südkorea in einer verzwickten Gruppe gelandet. Uruguay gilt als legitimer Mitstreiter um den Gruppensieg - wird teils sogar als Geheimfavorit gehandelt. Die Gegner aus Südkorea und Ghana sollten ebenfalls nicht auf die leichte Schulter genommen werden.

Die Afrikaner konnten mit dem 2:0-Sieg über die Schweiz im letzten Testspiel vor der WM nochmal ein kleines Ausrufezeichen setzen. Gerade im Angriff ist das Team von Trainer Otto Addo gut besetzt - nicht nur Fußball-Kennern dürften die Namen Iñaki Williams (Athletic Bilbao) und Jordan Ayew (Crystal Palace) etwas sagen. Am 28. November steht für Ghana das Duell gegen Südkorea an, anschließend geht es noch gegen Uruguay (2. Dezember). Alle Spiele und Termine finden Sie in unserem WM-Spielplan.

Portugal startet in die WM 2022 - Ronaldo-Interview sorgte für Schlagzeilen

Bei der portugiesischen Nationalmannschaft wird man froh sein, dass es sich von nun an ums Sportliche drehen wird. Das aufsehenerregende Interview Cristiano Ronaldo, in dem der Superstar zum Rundumschlag gegenüber Manchester United ausholte, barg viel Ablenkungs-Potenzial. Der letzte Test vor der Weltmeisterschaft gegen Nigeria war dennoch ein voller Erfolg - Portugal zeigte ansehnlichen Fußball und siegte mit 4:0. Und das ohne Ronaldo.

Auf dem Vorrunden-Programm der Portugiesen stehen nach dem Spiel gegen Ghana noch die Partien gegen Uruguay (28. November) und Südkorea (2. Dezember). Die Begegnung am Donnerstag wird im Stadium 974 in Doha ausgespielt.

Begegnung Portugal - Ghana Anpfiff 24. November, 17 Uhr Stadion Stadium 974 (Doha)

WM 2022 heute live im Free-TV und Stream: Wo wird Portugal gegen Ghana übertragen?

Das ZDF ist die Anlaufstelle für die Free-TV-Übertragung des Portugal-Spiels. Um 16.05 Uhr beginnen die Vorberichte mit Katrin Müller-Hohenstein und Experte Christoph Kramer. Als Kommentator ist Oliver Schmidt im Einsatz. Parallel zur TV-Übertragung wird es auch wieder einen kostenlosen Live-Stream geben.

In unserem Sendeplan gibt es die Übersicht, welche Spiele der WM 2022 live im TV übertragen werden. Zudem gibt es einen Überblick aller Sendetermine des DFB-Teams.

Portugal gegen Ghana: Die WM 2022 heute live bei Magenta TV

Das Match ist auch bei Magenta TV zu sehen - um das Programm empfangen zu können, wird jedoch ein gültiges Abo benötigt. Bei Magenta TV starten die Vorberichte um 16.15 Uhr. Ab 17 Uhr kommentiert Alex Klich. MagentaTV jetzt bestellen

WM 2022 heute live im Free-TV: Die Übertragung von Portugal gegen Ghana auf einen Blick

Free-TV ZDF Pay-TV Magenta TV Live-Stream ZDF (kostenlos), Magenta TV (Abo erforderlich)