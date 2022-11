WM 2022 live: Saudi-Arabien - Mexiko wird nicht im Free-TV gezeigt

Von: Philipp Kuserau

Mit einem Sieg über Mexiko könnte Saudi-Arabien ins Achtelfinale der WM 2022 einziehen. © IMAGO/Ayman Aref

Saudi-Arabien und Mexiko kämpfen am Mittwochabend um die K.o.-Runde - die Partie wird allerdings nicht im Free-TV zu sehen sein. Alle Infos.

Doha - In Gruppe C tobt der Kampf ums Achtelfinale der WM 2022. Polen (vier Punkte) und Argentinien (drei Punkte) führen die Tabelle an, auf Platz drei und vier folgen Saudi-Arabien (drei Punkte) und Mexiko (ein Punkt). Alle vier WM-Teilnehmer können noch in die K.o.-Runde vorstoßen, in den beiden Abendspielen am Mittwoch werden die Entscheidungen fallen.

Begegnung Saudi-Arabien - Mexiko Anpfiff 30. November, 20 Uhr Stadion Lusail Iconic Stadium (Lusail)

Nach dem furiosen 2:1-Erfolg über Argentinien folgte im Spiel gegen Polen der harte Fall auf den Boden der Tatsachen aus Sicht der Saudis. Zwar kämpfte das Team Hervé Renard erneut aufopferungsvoll, am Ende stand dennoch eine nicht unverdiente 0:2-Niederlage zu Buche. Mit einem Dreier gegen die Mexikaner wäre Saudi-Arabien das Achtelfinale nicht mehr zu nehmen. Es wäre ein historischer Erfolg.

WM 2022: Mexiko wartet noch auf ersten Turnier-Treffer - Saudi-Arabien kann Geschichte schreiben

Dank des müden Remis gegen Polen (0:0) haben auch die Mexikaner noch Außenseiterchancen auf das Achtelfinale. „El Tri“ wartet allerdings noch immer auf den ersten Turnier-Treffer und riss auch spielerisch noch keine Bäume aus bei dieser Weltmeisterschaft. Immerhin konnte man im zweiten Gruppenspiel wütenden Argentiniern 63 Minuten lang Paroli bieten und die Null halten. Dann jedoch machte Lionel Messi mit seinem sehenswerten Führungstreffer den Unterschied.

Mexiko helfen gegen Saudi-Arabien nur drei Punkte für das Weiterkommen. Abhängig vom Parallelspiel zwischen Polen und Argentinien könnte den Saudis dagegen bereits ein Punkt reichen. Alle Tabellen und Ergebnisse in der Übersicht finden Sie in unserem WM-Spielplan.

Die aktuelle Tabelle der Gruppe C:

Platz Team Spiele Tore Punkte 1. Polen 2 2:0 4 2. Argentinien 2 3:2 3 3. Saudi-Arabien 2 2:3 3 4. Mexiko 2 0:2 1

WM 2022 live im TV und Stream: Wo wird Saudi-Arabien gegen Mexiko übertragen?

Wer schafft es aus Gruppe C ins WM-Achtelfinale? Die Entscheidung im Spiel zwischen Saudi-Arabien und Mexiko wird nicht im Free-TV zu sehen sein. Magenta TV das Übertragungsrecht für die Partie exklusiv. Um 19.20 Uhr beginnen die Vorberichte - Marco Hagemann wird anschließend live vom Spiel berichten. Zudem bietet Magenta TV für den Abend auch eine WM-Konferenz an, mit Live-Bildern vom Parallelduell Polen vs. Argentinien. MagentaTV jetzt bestellen.

Hinweis an unsere Leser: Dieser Artikel enthält Affiliate-Links. Das bedeutet, wir erhalten von Partnern eine Provision. Für Sie ändert sich dadurch nichts.

Welche Partien der WM 2022 live im Free-TV laufen, erfahren Sie in unserem Sendeplan. Zudem gibt es die Sendetermine des DFB-Teams in der Übersicht.

WM 2022 live im TV: Die Übertragung von Saudi-Arabien gegen Mexiko im Überblick

Free-TV - Pay-TV Magenta TV Live-Stream Magenta TV (Abo erforderlich)

(kus)