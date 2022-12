Südkorea - Portugal heute live im TV und Stream: Wo läuft das WM-Spiel?

Von: Tim Althoff

Hat als erster Spieler bei fünf Weltmeisterschaften getroffen: Cristiano Ronaldo. © Tom Weller/dpa

Südkorea will sich noch für das Achtelfinale qualifizieren und muss dafür an Portugal vorbei. Alle Infos zur Übertragung der Partie im TV und Live-Stream.

München ‒ In Gruppe H kämpfen am dritten Spieltag der Gruppenphase noch drei Mannschaften um das Achtelfinale der WM 2022. Portugal, das bereits qualifiziert ist, kann mit dem Spiel gegen Südkorea entscheidend eingreifen. Südkorea befindet sich mit nur einem Punkt nur auf dem dritten Platz und ist auf einen Sieg angewiesen. Außerdem darf Ghana das Parallelspiel gegen Uruguay nicht gewinnen. Bei einem Unentschieden oder einem Sieg Ghanas käme es auf die Tor-Differenz an, wer weiter in Katar bleiben darf.

Begegnung Südkorea - Portugal Anpfiff 2. Dezember 2022, 16.00 Uhr Stadion Education City Stadium (Al-Rayyan)

Südkorea wird darauf hoffen, dass Portugal nach der bereits gesicherten Achtelfinal-Qualifikation einen Gang zurückschaltet und nicht die volle Kapelle auflaufen lässt und den einen oder anderen Spieler schont. Ob das dann auch für Cristiano Ronaldo gilt, bleibt abzuwarten. Der Superstar ist schließlich bekannt dafür, immer hungrig auf Tore zu sein und Rekorde zu jagen. Besonders, weil ihm im zweiten Spiel ein Treffer aberkannt wurde, weil er den Ball bei seinem Kopfball-Versuch nicht mehr berührt haben soll - den Jubel ließ er sich trotzdem nicht nehmen.

Die aktuelle Tabelle der Gruppe H:

Platz Team Spiele Tore Punkte 1. Portugal 2 5:2 6 2. Ghana 2 5:5 3 3. Südkorea 2 2:3 1 Uruguay 2 0:2 1

WM 2022 heute im TV und Live-Stream: Wer überträgt Südkorea gegen Portugal?

Das Spiel wird exklusiv auf Magenta TV übertragen, die öffentlich-rechtlichen Sender zeigen lediglich das Parallelspiel zwischen Ghana und Uruguay im Free-TV. Die Vorberichte zum Spiel beginnen ab 15 Uhr, um 16 Uhr wird angepfiffen. Kommentator ist Markus Höhner. Näheres zu der WM 2022 live im TV können Sie unserer Übersicht entnehmen. Zudem gibt es einen Überblick über die Sendetermine des DFB-Teams.

Das Spiele bei Magenta TV können über das TV-Gerät oder per Live-Stream abgespielt werden - dafür braucht es jedoch ein gültiges Abo.

WM 2022 heute live im TV: Die Übertragung von Südkorea gegen Portugal in der Übersicht

Free-TV - Pay-TV Magenta TV Live-Stream Magenta TV (Abo erforderlich)