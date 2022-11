WM 2022 live: Wo läuft Uruguay - Südkorea im Free-TV und Stream?

Von: Philipp Kuserau

In Gruppe H der WM 2022 kommt es zum Duell zwischen Uruguay und Südkorea. Alle Infos zur Übertragung im Free-TV und Stream.

München – Mit Uruguay steigt am Donnerstag einer der Geheimfavoriten in die WM 2022 ein. Die Südamerikaner haben mit Portugal, Südkorea und Ghana zwar keine leichte Gruppe erwischt. Alles andere als der Einzug ins Achtelfinale wäre dennoch eine herbe Enttäuschung. Eher kann damit gerechnet werden, dass sich „La Celeste“ mit Ex-Europameister Portugal um den Sieg in Gruppe H streiten wird.

Mit Spielern wie Federico Valverde (Real Madrid), Darwin Núñez (Liverpool), den Altmeistern Luis Suárez ( Nacional Montevideo) und Edison Cavani (Valencia) fehlt es den Urus nicht an Starpower. In den beiden Testspielen vor der Weltmeisterschaft holte Uruguay einen Sieg (2:0 gegen Kanada) und eine etwas überraschende Niederlage gegen den Iran (0:1). Nach der Auftaktpartie gegen Südkorea spielt das Team von Diego Alonso gegen Portugal (28. November) und zum Abschluss der Gruppenphase gegen Ghana (2. Dezember). Alle Spiele und Termine finden Sie in unserem WM-Spielplan in der Übersicht.

WM 2022 live: Kann Südkoreaner Son gegen Uruguay spielen?

Bei Südkorea hängt viel von Heung-Min Son ab. Lange war beim Tottenham-Star fraglich, ob er überhaupt am Turnier teilnehmen kann. Der Angreifer zog sich noch im Champions-League-Spiel der Spurs bei Olympique Marseille (2:1) eine Fraktur im Bereich des linken Auges zu und musste operiert werden. Bei der WM in Katar wollte Son aber unbedingt dabei sein und wird aller Voraussicht nach mit einer speziellen Maske auflaufen.

Das letzte Testspiel vor der Weltmeisterschaft konnte Südkorea mit 1:0 gegen Island gewinnen. Nach dem Duell gegen Uruguay treffen die „Taegeuk Warriors“ auf Ghana (28. November) und Portugal (2. Dezember). Das Spiel am Donnerstag findet im Education City Stadium in Al Rayyan statt.

Begegnung Uruguay - Südkorea Anpfiff 24. November, 14 Uhr Stadion Education City Stadium (ar-Rayyan)

WM 2022 live im Free-TV und Stream: Wo wird Uruguay gegen Südkorea übertragen?

Das ZDF zeigt die Partie ab 14 Uhr live und in voller Länge im Free-TV. Die Vorberichte mit Jochen Breyer und Experte Per Mertesacker laufen im Zweiten ab 13 Uhr. Kommentieren wird Martin Schneider live aus Al Rayyan. Für das Spiel Uruguay - Südkorea stellt das ZDF wie üblich auch einen kostenlosen Live-Stream zur Verfügung.

In unserem Sendeplan gibt es die Übersicht, welche Spiele der WM 2022 live im TV laufen. Zudem gibt es einen Überblick aller Sendetermine des DFB-Teams.

Uruguay trifft auf Südkorea: Die WM 2022 live bei Magenta TV

Übertragen wird die Begegnung am Donnerstag ebenfalls im Pay-TV bei Magenta TV. Hier starten die Vorberichte um 13.15 Uhr. Ab 14 Uhr kommentiert Christina Rann.

Free-TV ZDF Pay-TV Magenta TV Live-Stream ZDF (kostenlos), Magenta TV (Abo erforderlich)