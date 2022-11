WM 2022 live: Wo läuft USA gegen Wales im Free-TV und Stream?

Von: Philipp Kuserau

Wales trifft im ersten Gruppenspiel der WM 2022 auf die USA. © IMAGO/Kieran McManus/Shutterstock

Die USA treffen in ihrem ersten Vorrundenspiel der Gruppe B auf Wales. Die Partie wird live im Free-TV und Stream übertragen.

München - Im zweiten Spiel der Gruppe B bei der WM 2022 kommt es zum Duell zwischen den USA und Wales. Für beide Teams ist es eigentlich bereits ein kleines Endspiel, da es anschließend noch gegen den Gruppenfavoriten England geht. Will man sich für das Achtelfinale in Stellung bringen, so braucht es gleich in der ersten Partie Punkte. Alle Spiele und Termine finden Sie in unserem Spielplan zur WM.

Für Wales ist das Turnier in Katar erst die zweite WM-Teilnahme überhaupt. Lediglich 1958 konnten sich die Waliser für eine Weltmeisterschaft qualifizieren - damals ging es jedoch auch gleich bis ins Viertelfinale. Zuletzt zeigte die Formkurve von Wales allerdings steil nach unten. Vier der letzten fünf Pflichtspiele in der Nations League gingen verloren - nur einmal teilte man sich die Punkte (1:1 gegen Belgien).

Für die USA sind es dagegen bereits die zehnte Teilnahme an einer Weltmeisterschaft. 1930 schafften die Amerikaner sogar den Sprung unter die letzten vier, bei der WM 2002 in Japan und Südkorea drang man bis ins Viertelfinale vor. Die WM-Qualifikation beendete die USA erfolgreich auf Platz drei hinter Mexiko und Kanada. Das Spiel am Montag findet im Ahmad bin Ali Stadium in Al Rayyan statt.

Begegnung USA - Wales Anpfiff 21. November, 20 Uhr Stadion Ahmad bin Ali Stadium (Al Rayyan)

WM 2022 live: Wo läuft USA gegen Wales im Free-TV und Live-Stream?

Auch das dritte Spiel des Tages zwischen den USA und Wales läuft live im Free-TV beim ZDF. Jochen Breyer und Christoph Kramer führen durch die Vorberichte ab 19.25 Uhr. Kurz vor Spielbeginn übernimmt Claudia Neumann aus al-Rayyan und wird live vom Spiel berichten. Das Zweite stellt auch wieder einen kostenlosen Live-Stream zur Verfügung. Alle Sendetermine und Infos, wann und wo die WM live im TV und Stream läuft, in der Übersicht.

USA gegen Wales gefordert: WM 2022 live bei Magenta TV

Das Abendspiel zwischen den USA und Wales wird auch bei Magenta TV übertragen. Die Vorbesprechung für dieses Spiel beginnt um 19.30 Uhr - anschließend kommentiert Jan Platte. Magenta TV kann mit der entsprechenden Anwendung sowohl auf dem TV-Gerät als auch als Stream empfangen werden (Abo erforderlich) - MagentaTV jetzt bestellen.

Hinweis an unsere Leser: Dieser Artikel enthält Affiliate-Links. Das bedeutet, wir erhalten von Partnern eine Provision. Für Sie ändert sich dadurch nichts.

WM 2022 live im Free-TV: Die Übertragung von USA gegen Wales in der Übersicht

Free-TV ZDF Pay-TV Magenta TV Live-Stream ZDF (kostenlos), Magenta TV (Abo erforderlich) Live-Ticker tz.de

WM 2022 im Live-Ticker bei tz.de - USA trifft im ersten Gruppenspiel auf Wales

Den Spielverlauf bei USA gegen Wales können Sie auch im Live-Ticker bei tz.de verfolgen - hier verpassen Sie keine wichtige Szene. (kus)