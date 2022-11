Berührende Szenen bei Hymne gegen Wales: Gesichter der Iran-Fans spiegeln Emotionen wider

Von: Philipp Kuserau

Die iranischen Fans konnten ihre Emotionen nicht zurückhalten. © Screenshot MagentaTV

In Gruppe B stehen sich am Freitag Wales und der Iran gegenüber. Vor dem kleinen Endspiel ums Achtelfinale sorgten die Iraner für emotionale Szenen bei der Hymne.

Update, 25. November. 11.20 Uhr: Bei ihrem ersten WM-Spiel hatte die iranische Mannschaft aus Solidarität mit der protestierenden Bevölkerung im Land bei der Nationalhymne geschwiegen. Vor der zweiten Partie gegen Wales sangen die Nationalspieler die Hymne nun mit, wenn auch teilweise zögerlich. Dies hatte leichte Pfiffe aus dem Publikum zur Folge, die sich nach kurzer Zeit mit Jubel vermischten.

Während der Hymne fingen die TV-Kameras mehrere emotional berührte bis aufgelöste iranische Fans ein. Aufgrund der Proteste im Land hatten sich die Spieler mit den Regime-Kritikern solidarisiert, international sorgte der stille Protest für viel Aufsehen.

Seit dem Tod der 22-jährigen Mahsa Amiri Mitte September halten die Massenproteste im Iran an, bisher verloren mehr als 400 Menschen bei den blutig zerschlagenen Demonstrationen ihr leben. Amiri war von der Sittenpolizei aufgrund eines vermeintlichen Verstoßes gegen die Kleiderordnung festgenommen worden und starb während ihrer Inhaftierung.

WM 2022: Wales und Iran warten auf den ersten Sieg in Katar

Erstmeldung vom 25. November:

München - Den zweiten Spieltag der Gruppenphase dieser WM 2022 läutet das Duell zwischen Wales und dem Iran ein. Beide Nationen erwischten keinen guten Auftakt. Der Iran ging mit 2:6 gegen England unter und steht bereits gehörig unter Druck. Die ohnehin geringen Chancen auf ein Weiterkommen wurden durch die deutliche Packung nochmals verringert. Allein der Fakt, dass der Iran nach dem Auftaktmatch bereits mit vier Toren im Minus ist, bedeutet ein großes Handicap. Denn herrscht im Kampf um das Achtelfinale Punktgleichheit, so entscheidet die Tordifferenz über das Weiterkommen. Nach dem vorentscheidenden Duell gegen Wales steht noch die Partie gegen die USA (29. November) an.

WM 2022: Iran nach deutlicher Auftaktpleite unter Druck - Wales spielerisch bieder

Rein auf die Punkte bezogen sieht die Situation bei Wales nach dem 1:1 gegen die Amerikaner deutlich besser aus. Spielerisch jedoch war der Auftritt der Waliser alles andere als überzeugend. Die USA dominierten das Duell eigentlich über die gesamte Spieldauer, einzig ein unnötiger Fehler des amerikanischen Verteidigers Walker Zimmerman in der 82. Minute sorgte dafür, dass sich Wales schlussendlich noch über einen Punkt freuen durfte. Wales fehlte es an Tempo und Kreativität im Spiel. Zudem schien die Mannschaft von Robert Page ob des Pressings der USA teils überfordert.

Für Wales ist die Partie gegen den Iran ein absolutes Endspiel, will man sich für die K.o.-Runde qualifizieren. Am dritten Spieltag wartet schließlich noch der Nachbar aus England (29. November). Alle Partien und Termine finden Sie in unserem WM-Spielplan. Die Begegnung geht im Ahmad bin Ali Stadium in Al Rayyan über die Bühne.

WM 2022 live im Free-TV und Stream: Wo wird Wales gegen den Iran übertragen?

Die ARD zeigt sich ab 11 Uhr verantwortlich für die Übertragung der Partie. Ab 10.05 Uhr laufen dort auch die Vorberichte mit

Julia Scharf und Experte Thomas Broich. Das Erste stellt parallel zur TV-Übertragung einen kostenlosen Live-Stream bereit.

In unserem Sendeplan gibt es die Übersicht, welche Spiele der WM 2022 live im TV laufen. Zudem gibt es einen Überblick aller Sendetermine des DFB-Teams.

Wales kämpft gegen den Iran um Punkte: WM 2022 live bei Magenta TV

Das Vormittagsspiel zwischen Wales und dem Iran ist auch im Pay-TV bei Magenta TV zu sehen. Ab 10 Uhr gibt es dort die Vorberichte zu sehen. Kommentator ist Jonas Friedrich. Magenta TV kann über das TV-Gerät und als Live-Stream empfangen werden (Abo erforderlich). MagentaTV jetzt bestellen.

