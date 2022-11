Mexiko schlägt Saudi-Arabien – doch beide Teams scheiden aus

Von: Stefan Schmid

Teilen

Enttäuschung bei den Mexikanern: Der 2:1-Sieg reichte nicht fürs Achtelfinale. © Shutterstock/imago

Ein Offensiv-Feuerwerk reicht den Mexikanern nicht, um ins Achtelfinale einzuziehen. Auch Saudi-Arabien ist raus. Der Live-Ticker zum Nachlesen.

WM 2022, Gruppe C: Saudi-Arabien - Mexiko 1:2 (0:0)

1:2 (0:0) Mexiko brachte sich mit einem Doppelschlag nach der Pause auf die Siegerstraße, doch es reichte nicht.

Aufgrund des Ergebnisses aus dem Parallelspiel zwischen Argentinien und Polen scheidet Mexiko aus.

Schlusspfiff! Das Spiel ist aus. Mexiko kämpft bis zur letzten Minute um den Einzug ins Achtelfinale und hätte trotz des Gegentores am Ende nur noch ein Tor gebraucht. Selbst den neutralen Zuschauenden dürfte es bei dieser Partie sämtliche Haare aufgestellt haben, denn die Mexikaner kämpften bis zum Schluss wie die Löwen. Durch den Sieg von Argentinien im Parallelspiel gegen Polen sind nun sowohl Saudi-Arabien als auch Mexiko ausgeschieden.

WM 2022: Saudi-Arabien - Mexiko 1:2 (0:0)

Aufstellung Saudi-Arabien: Al-Owais - Tambakti, Al-Amri, Al-Bulaihi (37. Sharahili) - Al-Ghanam (88. Bahebri), Al-Hassan (46. Madu), Kanno, Abdulhamid - Al-Buraikan, Al-Shehri (61. Al-Obud), Salem Aufstellung Mexiko: G. Ochoa - J. Sanchez (86. K. Alvarez), C. Montes, H. Moreno, J. Gallardo - E. Alvarez (86. Funes Mori), L. Chavez - H. Lozano, O. Pineda (77. Jimenez), A. Vega (46. Antuna)- H. Martin (77. Rodriguez) Tore: 0:1 Martin (48.), 0:2 Chavez (52.), 1:2 Salem (90.+5)

90. Minute + 7: Die mexikanische Mannschaft, der weiter ein Tor genügen würde, probiert nochmal alles, kommt aber nicht mehr zum Abschluss.

90. Minute + 5: TOOOOR für Saudi-Arabien!! Jetzt ist es passiert und wie bitter ist das bitte für Mexiko? Die Mexikaner sind hoch aufgerückt und so kann sich Saudi-Arabien in den Strafraum der Mittelamerikaner kombinieren. Schlussendlich ist es Salem, der frei vor Ochoa keine Probleme hat, zu vollenden.

90. Minute + 5: Mexiko braucht jetzt das Tor, denn zwischen Argentinien und Polen ist jetzt Schluss.

90. Minute + 4: Nochmal probiert es Lozano aus der Distanz, aber auch bei ihm lässt langsam die Kraft nach. Der Versuch glich eher einem Field-Goal als einem vernünftigen Torabschluss.

90. Minute + 2: Chavez legt sich nochmal einen Freistoß zurecht, doch auch diesmal kann Al-Owais parieren.

90. Minute: Es läuft die letzte reguläre Spielminute. Michael Owen gibt nochmal sieben Minuten oben drauf.

Saudi-Arabien gegen Mexiko: Knappe Abseitsentscheidung bringt Mexiko ums Achtelfinale

86. Minute: TOOOOOOR für Mexiko - doch es zählt nicht! Antuna stand beim Zuspiel knapp im Abseits.

84. Minute: Es bleibt dabei, schießt Mexiko hier kein Tor mehr, sind sie raus. So verrückt es klingt, aber aufgrund der entscheidenden Fair-Play-Wertung würden den Mexikanern auch Karten gegen Polen helfen. Genauer gesagt, müsste Polen noch zwei Gelbe Karten bekommen, dann bestünde auch hier Gleichstand.

81. Minute: Wie hoch steht hier bitte Saudi-Arabien? Lozano bekommt aus der eigenen Hälfte den Ball durchgesteckt und läuft gerade so noch bedrängt von Madu alleine Richtung Al-Owais. Madu kann Lozano schließlich kurz vor dem Strafraum noch mit einem Foul stoppen.

78. Minute: Großchance Mexiko! Hier reihen sich die Hochkaräter aneinander. Diesmal ist es Chavez, der nach einem Querpass im Sechzehner beinahe alleine vor dem Tor steht. Aber nur beinahe, denn ein Saudi kam gerade noch angerauscht und wirft sich in den Schuss.

77. Minute: Doppelwechsel Mexiko. Der Trainer bringt nochmal frischen Wind in die Offensive. Jimenez und Rodriguez kommen in die Partie. Kurz zuvor zielte Pineda aus der Distanz etwas zu ungenau, denn sein Schuss verfehlte das Gehäuse der Saudis.

75. Minute: Hier spielt nur noch Mexiko, die einen Angriff nach dem anderen fahren. Momentan scheint es nur noch eine Frage der Zeit, bis das 3:0 fällt.

72. Minute: Wieder Chavez mit einem Freistoß-Hammer! Aus einer ähnlichen Position wie beim 2:0 probiert es der Mittelfeldspieler erneut, nur diesmal aufs linke Kreuzeck. Diese Seite scheint aber Al-Owais besser zu liegen, der den Ball aus dem Eck kratzt.

70. Minute: Martin hat es im Sechzehner auf dem Schlappen! Nach einem Kopfballduell landet der Ball vor Martin, der die Kugel mit vollem Risiko nimmt und damit den Kasten von Al-Owais knapp verfehlt.

Saudi-Arabien gegen Mexiko: Argentinien führt im Parallelspiel mit 2:0

69. Minute: Auch wenn Argentinien jetzt im Parallelspiel mit 2:0 führt, braucht Mexiko immer noch ein Tor. Grund: Polen steht besser in der Fair-Play-Wertung da. In allen anderen Kategorien liegen Mexiko und Polen jetzt gleich auf in der Tabelle. Die Mexikaner denken aber auch gar nicht daran, sich auf die Argentinier zu verlassen und geben weiter Gas.

67. Minute: Lozano zieht von links nach innen und knallt die Kugel aus über 20 Metern flach auf das kurze Eck. Al-Owais ist gerade noch rechtzeitig unten und kann den Ball klären.

65. Minute: Martin tankt sich von links in den Strafraum und geht schließlich, mit einem Saudi im Rücken zu Boden. Für einen Strafstoß reicht das aber nicht.

62. Minute: Es geht hier weiter hin und her. Jetzt mal wieder Saudi-Arabien mit einem Freistoß, doch der Abnehmer in der Mitte kann den Ball nicht auf den Kasten bringen. Kurz davor haben die Saudis gewechselt. Für Al-Shehri ist Al-Obud in die Partie gekommen.

59. Minute: Weil Argentinien im Parallelspiel mit 1:0 führt, sind die Mexikaner jetzt punktgleich mit Polen. Aufgrund des schlechteren Torverhältnisses brauchen sie aber noch mindestens ein Tor.

56. Minute: Was ist hier denn los? Lozano schießt zum 3:0 für Mexiko ein, doch die Fahne des Unparteiischen geht nach oben. Abseits.

WM 2022 heute live: Doppelschlag der Mexikaner nach der Pause

52. Minute: TOOOOR für Mexiko!!! Die Mexikaner legen durch ein Traumtor nach! Chavez legt sich einen Freistoß zentral aus über 20 Metern zurecht und knallt den Ball ins rechte Kreuzeck.

48. Minute: TOOOOOR für Mexiko!! Eine Ecke wird am kurzen Pfosten von Montes in die Mitte verlängert, dort braucht Martin nur noch den Schlappen hinzuhalten und aus einem Meter den Ball in die Maschen versenken.

47. Minute: Mexiko kommt stark aus der Kabine und prüft Al-Owais gleich zweimal.

46. Minute: Es geht weiter! Mexiko hat einmal gewechselt: Für Vega kommt Antuna ins Spiel. Auch Saudi-Arabien hat gewechselt, für Al-Hassan kommt Madu ins Spiel.

Pause! Kurz nach der saudischen Schlussoffensive bittet der Engländer Michael Oliver zum Pausentee. Die erste Halbzeit kann man in verschiedene Phasen aufteilen. Zuerst gaben die Mexikaner auch spielerisch den Ton an, bis die Gangart auf dem Feld immer ruppiger wurde und damit auch der mexikanische Spielfluss unterbrochen wurde. Die Mittelamerikaner zollten dann ihrer schnellen Gangart Tribut, sodass Saudi-Arabien kurz vor der Pause noch zu Chancen kam. Momentan wären übrigens beide Teams aus dem Turnier ausgeschieden, da es auch im Parallelspiel zwischen Argentinien und Polen 0:0 steht.

Saudi-Arabien gegen Mexiko heute live: Ohen Tore in die Halbzeitpause

45. Minute + 6: Wieder Saudi-Arabien! Al-Hassan bekommt eine scharfe Flanke auf den Kopf serviert, kann den Ball aber nicht mehr entscheidend drücken und verfehlt damit das Tor.

45. Minute + 4: Und plötzlich ist Al-Buraikan aleine auf dem Weg Richtung Ochoa. Doch die mexikanische Abwehr kann mit einem robusten Einsteigen gerade noch intervenieren. Der Saudi geht zu Boden und fordert Freistoß, doch die Pfeife von Michael Oliver bleibt stumm. Großzügige Entscheidung der Referees.

45. Minute + 1: Nicht neues für die Zuschauer dieser WM: Es gibt sechs Minuten Nachspielzeit.

45. Minute: Martin legt den Ball zentral an der Strafraumgrenze links auf Vega, der eigentlich freie Schussbahn hätte. Doch der Stürmer will es unbedingt mit seinem rechten Fuß machen und so kann sein Abschluss schließlich doch noch abgeblockt werden.

42. Minute: Durch die zahlreichen Fouls ist der Spielfluss zunehmend unterbrochen und so sehen die Fans hier mittlerweile viel Stückwerk.

40. Minute: Mexiko zieht einen Freistoß 25 Meter vor dem Tor. Doch Chavez versucht es mit der Brechstange und so prallt der Ball von einem saudischen Bein aus der Gefahrenzone.

WM 2022 heute live: Hitziges Spiel zwischen Saudi-Arabien und Mexiko

36. Minute: Zum wiederholten Male sitzt Al-Bulaihi auf dem Boden und muss behandelt werden. Diesmal scheint ein Schubser von Lozano der Auslöser gewesen zu sein. Der Verteidiger der Saudis muss ausgewechselt werden, für ihn kommt Sharahili in die Partie. Bitter für die grünen Falken, die nun auf ihren wohl stärksten Verteidiger verzichten müssen.

34. Minute: Nächstes Foul von Saudi-Arabien, und wieder gibt es Gelb. Al-Hassan räumt im Mittelfeld Chavez rüde ab. Eine Aktion, die stellvertretend für diese Phase des Spiels steht, in der es immer hitziger wird.

28. Minute: Nun gibt es auch die erste Gelbe für Saudi-Arabien. Al-Shehri hatte bei einem Zweikampf den Ellbogen etwas zu weit oben und traf seinen Gegenspieler.

27. Minute: Was für eine Chance von Pineda! Lozano zieht eine Flanke von rechts scharf auf den langen Pfosten, wo Pineda einläuft, aber beim Kopfball nur den vor ihn postierten Abwehrspieler trifft. Al-Owais wäre wohl geschlagen gewesen.

25. Minute: Schon wieder ein mexikanischer Abschluss, die nun deutlich das Heft in die Hand nehmen. Pinedas flacher Schuss stellt aber kein Problem für den Keeper der Saudis dar. Es war wohl noch ein Fuß eines Abwehrspielers dazwischen, der den Abschluss etwas entschärfte.

23. Minute: Nachdem Saudi-Arabien über einen längeren Zeitraum den Ball nicht entscheidend aus der Gefahrenzone klären kann, versucht es Chavez mit einer Volley-Abnahme aus der Distanz. Kein Problem für Al-Owais, der den zu zentralen Abschluss aufnehmen kann.

Saudi-Arabien gegen Mexiko: Attraktiver Schlagabtausch

20. Minute: Die Zuschauer sehen hier ein sehr attraktives Spiel, bei dem beide Teams keine Zeit mit Abtasten und überschwänglichen Spielaufbau vergeuden. Die dickeren Chancen hatte bisher Mexiko, aber auch Saudi-Arabien scheint jederzeit in der Lage zu sein, ein Tor zu machen.

16. Minute: Erste Gelbe Karte in einer bislang sehr fairen Partie. Alvarez wird nach einem Foul in der gegnerischen Hälfte an Tambakti verwarnt.

13. Minute: Kanno nimmt sich den Freistoß aus zentraler Position an, zielt dann aber einige Meter zu hoch.

12. Minute: Abdulhamid schaltet im Mittelfeld den Turbo und treibt den Ball bis vor dem Strafraum der Mexikaner. Erst kurz vor dem Sechzehner kann er mit einem Foul gestoppt werden. Freistoß. Gibt es die erste Torchance für Saudi-Arabien?

7. Minute: Wieder wird es gefährlich im Strafraum der Saudis! Gallardo zieht eine Flanke scharf vors Tor und Al-Owais bleibt wie angewurzelt stehen, obwohl er, wenn er den Ball entgegenkommt, diesen wohl locker aufnehmen könnte. Im letzten Augenblick reagiert der Keeper und klärt etwas unorthodox nach vorne.

3. Minute: Mexiko gibt weiter Gas und geht beinahe in Führung. Ein feiner Steckpass erreicht Alexis Vega, der aber dann den Ball nicht an dem heraus eilenden Al-Owais vorbeibringt.

2. Minute: Erste Torannäherung der Mexikaner. Der Torabschluss aus gut 20 Metern geht aber ein gutes Stück rechts neben das Gehäuse.

Der Ball rollt!

Update, 19.59 Uhr: Die Hymne sind gesungen, die Mannschaften nehmen ihre Positionen ein und erwarten nun darauf, dass Schiedsrichter Michael Oliver aus England die Partie freigibt.

Saudi-Arabien gegen Mexiko: Gelingt einer Mannschaft die große Überraschung?

Update, 19.55 Uhr: Der Countdown läuft, nur noch fünf Minuten bis zum Anpfiff. Die Spieler stehen für die Nationalhymnen bereit.

Update, 19.45 Uhr: Noch eine Viertelstunde, bis das Spiel zwischen Saudi-Arabien und Mexiko angepfiffen wird. Obwohl das Parallelspiel zwischen Argentinien und Polen wohl mit namhafteren Spielern aufbieten kann, hat die Partie der beiden Underdogs mindestens genauso seinen Reiz. Sollte sich eines der beiden Teams heute für das Achtelfinale qualifizieren, kann man hier sicherlich die ganz großen Fußball-Emotionen verfolgen.

Update, 19.30 Uhr: Nicht nur bei Mexiko, sondern auch auf der Gegenseite bei Saudi-Arabien hatte man im Vorfeld der Partie mit Verletzungen zu kämpfen. Während der Mittelfeldspieler Mohamed Kanno noch rechtzeitig für das Spiel fit wurde, kann der ebenfalls angeschlagene Verteidiger Mohammed Al-Buraik nur von der Ersatzbank kommen.

WM 2022: Mexikos Kapitän Guardado verletzt auf der Bank

Update, 19.15 Uhr: Mexikos Trainer Gerardo Martino verzichtet zunächst auf seinen leicht verletzten Kapitän André Guardado, der auf der Bank Platz nehmen wird. Sollte es der Spielstand nötig machen, könnte der Kapitän aber doch noch zum Einsatz kommen. Außerdem setzt Martino dieses Mal mit Martin wieder auf eine klare Sturmspitze.

Mexikos Kapitän Andrés Guardado ist angeschlagen und wird gegen Saudi-Arabien nicht in der Startelf stehen. © IMAGO/Alberto Estevez

Update, 19.03 Uhr: Die Aufstellungen sind da! Da beide Teams ziemlich sicher auf einen Sieg angewiesen sind, ist die offensive Aufstellung der beiden Mannschaften kein Wunder. Beide Trainer suchen also ihr Heil im Angriff, was der Attraktivität des Spiels sicher zuträglich sein wird.

Update vom 30. November, 18.52 Uhr: In wenigen Minuten sollten die Aufstellungen der beiden Mannschaften veröffentlicht werden. Um 20 Uhr erfolgt dann der Anpfiff zum entscheidenden letzten Spieltag der Gruppe C. Alle vier Mannschaften haben noch die Möglichkeit ins Achtelfinale einzuziehen, dementsprechend spannungsgeladen werden die Partien sein.

WM 2022: Gruppe C nach zwei Spieltagen

S - U - N Tordifferenz Punkte 1. Polen 1 - 1 - 0 2:0 4 2. Argentinien 1 - 0 - 1 3:2 3 3. Saudi-Arabien 1 - 0 - 1 2:3 3 4. Mexiko 0 - 1 - 1 0:2 1

Saudi-Arabien gegen Mexiko: Wer kommt ins WM-Achtelfinale?

Erstmeldung vom 30. November: Lusail – Am letzten Spieltag der Gruppe C ist noch alles offen und auch die beiden Underdogs Saudi-Arabien und Mexiko können sich noch berechtigte Hoffnungen auf das Weiterkommen in die K.o.-Runde der WM 2022 machen. Dies liegt auch daran, dass beide im ersten Gruppenspiel gegen die Favoriten überraschen konnten. Saudi-Arabien besiegte Argentinien sensationell mit 2:1, während Mexiko den Polen rund um Robert Lewandowski ein 0:0 abtrotzte.

Nun steht das direkte Duell der beiden Mannschaften ins Haus, die zur Verwunderung vieler Beobachter beide ihre Chancen auf das Achtelfinale gewahrt haben. Dabei hat Saudi-Arabien mit seinen drei Punkten eine bessere Startposition gegenüber den Mexikanern, die vor dem letzten Spieltag mit einem Punkt auf dem letzten Rang der Gruppe liegen.

Saudi-Arabien gegen Mexiko heute live: Rechenspiele vor der Begegnung

Wenn Saudi-Arabien gewinnt, sind sie sicher im Achtelfinale. So knapp, so einfach. Doch für alle weiteren Möglichkeiten gibt es diverse Eventualitäten, die für eines der beiden Teams reichen könnten. Den Saudis reicht auch ein Unentschieden, und zwar dann, wenn im Parallelspiel (hier im Live-Ticker) Polen mit zwei Toren Unterschied (oder höher) gegen Argentinien gewinnt. Bei gleichem Torverhältnis mit den Gauchos würde Saudi-Arabien der Sieg aus dem ersten Gruppenspiel entgegenkommen. Welche Automatismen bei Punktgleichheit greifen, können Sie hier nachlesen.

Für die Mexikaner reicht hingegen möglicherweise nicht einmal ein Sieg. Die Mittelamerikaner sind bei einem eigenen Sieg weiter, wenn Polen egal wie hoch gewinnt. Bei einem Sieg der Argentinier sind sie darauf angewiesen, mit dem Abpfiff der Partie ein besseres Torverhältnis als die Polen aufweisen zu können. Sollte es hingegen ein Unentschieden zwischen der polnischen Nationalmannschaft und den Gauchos geben, muss Mexiko mit mindestens vier Toren Unterschied gewinnen.

Saudi-Arabien gegen Mexiko heute live: Platzt der Knoten bei Ochoas Vorderleuten?

Der mexikanische Torhüter Guillermo Ochoa genießt mittlerweile Kultstatus. Dafür ist nicht nur seine Haarpracht verantwortlich, sondern auch seine berüchtigten WM-Leistungen. Es wirkt beinahe so, als ob der Keeper zu jeder Weltmeisterschaft – es ist seine fünfte – aus der Versenkung auftauchen würde und aus dem Nichts grandiose Leistungen abliefert. Auch in diesem Turnier machte er bereits Schlagzeilen, als er den Elfmeter von Robert Lewandowski im ersten Gruppenspiel parierte.

Mexikos Guillermo Ochoa will gegen Saudi-Arabien sein Tor sauber halten. © IMAGO/Yukihito Taguchi

Ganz anders sieht es hingegen in der Offensive der Mexikaner aus. Bislang gelang dem Team von Trainer Gerardo Martino noch kein Treffer und das, obwohl mit Hirving Lozano vom SSC Neapel ein ausgewiesener Torjäger im Aufgebot stehen würde. So werden die Augen der mexikanischen Fans diesmal wohl eher auf die Offensive gerichtet sein als auf Guillermo Ochoa. (sch)