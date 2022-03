WM 2022 in Katar: Ballack wird TV-Experte - seine prominenten Kollegen stehen ebenfalls fest

Michael Ballack wird auch bei der WM 2022 in Katar als Experte bei MagentaTV fungieren. © Sven Hoppe/dpa

Am 21. November ist der Auftakt der WM in Katar. Michael Ballack wird erneut als Experte bei MagentaTV fungieren. Drei weitere Personalien sind ebenfalls bekannt.

München - Wie schon bei der Fußball-Europameisterschaft 2021 wird Michael Ballack auch bei der WM 2022 in Katar als Experte sein Fachwissen teilen. Der frühere Kapitän der DFB-Mannschaft und ehemalige Spieler des FC Bayern München gehört erneut dem Team der Deutschen Telekom an. Das gab der Sender am Mittwoch (23. März) bekannt.

WM 2022 in Katar: Bewährtes TV-Team für Magenta im Einsatz

Neben Michael Ballack werden bei der Fußball-Weltmeisterschaft, die vom 21. November bis 18. Dezember im Golfstaat ausgetragen wird, weitere bekannte Gesichter bei MagentaTV zu sehen sein. Das geht aus einer Pressemitteilung der Telekom hervor. Als Moderator setzt der TV-Sender wieder auf Johannes B. Kerner. Er hatte bereits zum Ende der EM 2021 einen neuen Vertrag unterschrieben. Auch Reporter Wolff Fuss ist Teil des TV-Teams. Der sonst für Sky und Sat.1 tätige Kommentator war ebenfalls bereits im Vorjahr für das kostenpflichtige Internetangebot im Einsatz. Thomas Wagner arbeitet als Reporter vor Ort in Katar, unter anderem im Camp der deutschen Nationalmannschaft.

Wo genau das DFB-Team um Trainer Hansi Flick in Katar ihr Quartier aufschlagen wird, steht indes noch nicht endgültig fest. Ein Wellness-Resort am Nordzipfel von Katar gilt als Top-Favorit. Möglichst schnell nach der Auslosung der WM-Gruppen möchte Oliver Bierhoff das Team-Quartier der deutschen Nationalmannschaft buchen. Die Auslosung der Gruppen findet am 1. April statt - und wird ebenfalls von MagentaTV übertragen.

Neben dem Gastgeber werden bei der Auslosung 31 Teams auf vier Lostöpfe verteilt, um die acht WM-Gruppen der Vorrunde zu ermitteln. Die Übertragung mit Wolff Fuss und Michael Ballack startet um 17.30 Uhr. Thomas Wagner wird als Live-Reporter vor Ort mit exklusiven Interviews erste Reaktionen zur Auslosung einfangen.

WM 2022 in Katar: Alle 64 Partien live bei Magenta TV

Insgesamt zeigt die Telekom über MagentaTV alle 64 Spiele der WM live. Davon sind 16 Partien exklusiv. Hierzu zählen auch Partien im Achtel- und Viertelfinale sowie das Spiel um Platz drei - sofern die DFB-Auswahl nicht beteiligt ist.

„Mehr WM geht nicht. Wir bieten Fußballfans das umfangreichste WM-Paket auf dem deutschen Markt mit über 200 Stunden Live-Programm“, sagte Michael Hagspihl, Senior Vice President Global Strategic Projects and Marketing Partnerships der Telekom in einer Pressemitteilung vom 23. März. „Alle Spiele in bester Bildqualität, ein interessantes Rahmenprogramm, präsentiert von einem Top-Team um Johannes B. Kerner. Nach der erfolgreichen Übertragung der EM im vergangenen Jahr, werden wir auch die WM in bestmöglicher Qualität nach Deutschland bringen.“

ARD und ZDF übertragen die übrigen Partien des WM-Turniers, darunter die Begegnungen der DFB-Auswahl. Zum Angebot der öffentlich-rechtlichen Sender zählen auch das Eröffnungsspiel, die Halbfinals sowie das Endspiel.

Rund acht Monate vor dem Turnier steht indes das Gerüst des DFB-Kaders für die WM 2022. (mbr mit dpa/SID)