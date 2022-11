WM 2022: Die niederländische Nationalhymne - Text, Ursprung, Hintergrund

Der Text der niederländischen Nationalhymne wurde zwischen 1569 und 1572 geschrieben, aber erst 1932 wurde sie die offizielle Nationalhymne der Niederlande.

München - Umstritten bleibt, ob die Nationalhymne der Niederlande wirklich die älteste Nationalhymne der Welt ist. Wenn man jedoch die Einheit von Melodie und Text als Grundlage einer Nationalhymne definiert, so wird wohl das Wilhelmus oder Het Wilhelmus oder auch die Geusenhymne die älteste Nationalhymne der Welt sein, die ab dem 16. Jahrhundert gesungen wurde.

Die niederländische Nationalhymne – der Ursprung

Auch wenn es zur Frage der Autorschaft in der Forschung verschiedene Mutmaßungen gibt, so ist sicher, dass der Text aus der Zeit des Achtzigjährigen Krieges (1568–1648) stammt. In diesem Krieg erkämpften sich die Niederlande, unter der Führung von Wilhelm von Oranien, ihre Unabhängigkeit von Spanien. Zu Ehren von Wilhelm I. von Oranien-Nassau wurde der Text zwischen 1568 und 1572 von einem unbekannten Schreiber verfasst. Dennoch konnten die Historiker in den folgenden Jahrhunderten die niederländische Nationalhymne keinem Autor zuordnen. Übrigens ist die Melodie der Wilhelmus Hymne einem französischen Soldatenlied aus den Jahren um 1570 entnommen.

Aber als 1815 die Niederlande endlich zum Königreich wurden, wurde dieses Lied nicht als Nationalhymne bestimmt. Man meinte, dass sie zu stark mit den Gruppen verbunden war, die sich für das Königshaus Oranien-Nassau verwendeten. Vielmehr setzte sich in einem Wettbewerb Wien Neêrlands Bloed als Nationalhymne durch. Dennoch ging die Popularität von Het Wilhelmus aber nie verloren, und schließlich am 10. Mai 1932 wurde Het Wilhelmus zur offiziellen Nationalhymne bestimmt.

Die niederländische Nationalhymne – der Text

Bei offiziellen Anlässen singen die Niederländer voller Inbrunst „Wilhelm von Nassau, bin ich von deutschem Blut“. Dass ausgerechnet deutsches Blut in der Nationalhymne besungen wird, bringt immer wieder emotionalen Streit hervor. Nur die Herkunft des verehrten Wilhelm von Oranien lässt sich nicht leugnen und auch wenn er ein Deutscher war, gilt Wilhelm als „Vater des Vaterlandes“, denn von ihm stammt das heutige Königshaus Oranien-Nassau ab.

Die Nationalhymne der Niederlande besteht aus 15 Strophen und interessanterweise ergeben die Anfangsbuchstaben jeder Strophe zusammen den Namen „Willem van Nazzov“. Meistens wird jedoch lediglich die erste Strophe gesungen und nur bei festlichen Anlässen auch die sechste Strophe.

Von dem Originaltext unterscheidet sich die heutige übliche Fassung hauptsächlich durch modernere Rechtschreibung, auch wenn sie noch die historische Sprachentwicklung widerspiegelt und dem heutigen Stand der Grammatik des Niederländischen nicht unbedingt entspricht.

Die niederländische Nationalhymne – Hintergrundinformationen

Wenig bekannt ist ferner, dass eine der Nationalhymne der Niederlande abgeleitete Version De Wilhelmus, „der Wilhelm“, heute noch die Hymne der großherzoglichen Familie des Großherzogtums Luxemburg ist.

Auch wenn Anfang des 19. Jahrhunderts das Lied „Wem niederländisches Blut in den Adern fließt“ zur Hymne ausgewählt wurde, beschäftigte sich der österreichische Komponist Eduard Kremser 1877 erneut mit „Het Wilhelmus“ und schuf aus dem munteren Soldatenlied eine staatstragende Melodie. Danach findet „Het Wilhelmus“ viele neue Anhänger. Und Königin Wilhelmina war es, die der niederländischen Regierung 1932 vorschlug, das Lied zur offiziellen Nationalhymne zu erklären. Auch wenn es seitdem immer wieder Versuche gab, eine modernere Nationalhymne durchzusetzen, „Het Wilhelmus“ hat sich als niederländische Nationalhymne erfolgreich etabliert und wird auch bei der WM 2022 erklingen, sobald die holländische Nationalmannschaft im Einsatz ist.