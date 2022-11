Oman-Oase samt Privatstrand als Titelfaktor: DFB-Team startet ins WM-Camp

Von: Manuel Bonke

Hansi Flick freut sich auf das WM-Camp. Das Kempinski in Maskat erinnert mit seiner Fassade und den Palmen an Tausendundeine Nacht. © imago/kempinski

Die deutsche Nationalmannschaft soll im WM-Camp in Maskat (Oman) runterfahren und durchschnaufen. Die Temperaturen liegen am Tag dort Mittags schon schnell über 30 Grad Celsius.

Maskat – Der Linienflug LH632 ging es für die deutsche Nationalmannschaft am Montag im Airbus A330 von Frankfurt aus ins Kurztrainingslager in den Oman. Kurz vor Mitternacht kamen Bundestrainer Hansi Flick (57) und seine Spieler in der Hauptstadt Maskat an und bezogen ihr Quartier im Kempinski-Hotel. Im arabischen Sultanat soll der Grundstein für die anstehende Weltmeisterschaft in Katar WM 2022 gelegt werden. „Alternativ hätten wir in Deutschland bleiben können, aber im November spielt nicht immer das Wetter mit. Wir wollen die Temperaturen und die Tageszeiten annehmen und werden relativ schnell nach dem Spiel nach Katar fliegen. Wir wollen vor Ort runterfahren, viele Spieler haben viele Minuten in den Beinen“, erklärte Flick jüngst die Beweggründe für die Reise.

WM-Quartier mit Privatstrand

Die Spieler sollen etwas Abstand zum stressigen Vereinsalltag bekommen, durchschnaufen und nur dosiert trainieren. Nicht umsonst verfügt das Teamquartier über einen Privatstrand. Lediglich am Dienstag steht eine Einheit an, ehe die deutsche Auswahl am Mittwoch ihre WM-Generalprobe gegen den Oman bestreitet (18 Uhr, RTL). Gleichzeitig sollen Rekonvaleszenten wie Thomas Müller (33/muskuläre Probleme) oder Lukas Klostermann (26/Syndesmosebandanriss) weiter Spielminuten und Rhythmus sammeln. Flick ist im Oman in seinem Element. Die äußeren Umstände erinnern an den Triumph als Vereinstrainer des FC Bayern beim Champions-League-Turnier in Lissabon 2020, als der Fußballlehrer die Münchner Kicker zuvor ebenfalls in ein kurzes Trainingscamp nach Lagos bat – mit Erfolg. Der Bundestrainer weiß, dass es keinen besseren Zeitpunkt als diesen gibt, um aus hochveranlagten Einzelkönnern einen eingeschworenen Haufen zu formen.

„Es kommt immer darauf an, wie man es selbst vorlebt. Wie man die Mannschaft mitnimmt. Dann geht vieles in die richtige Richtung“, weiß Flick und nimmt vorab schon mal seine Führungsspieler in die Pflicht: „Wir haben viele Spieler dabei, die andere mitnehmen und vorangehen. Da habe ich keine Bedenken.“ Ähnlich wie zu seinen Zeiten in München setzt Flick auch bei der Nationalmannschaft auf eine kommunikative Achse im Zentrum, die sich gegenseitig von hinten nach vorne und von vorne nach hinten coacht: Die Defensive sollen Kapitän Manuel Neuer (36) und Innenverteidiger Antonio Rüdiger (29) dirigieren, obwohl er bei Real Madrid jüngst so manche Partie verletzungsbedingt verpasste. „Toni ist unser Abwehrchef. Wir sind froh, dass wir ihn haben“, stellte Flick unlängst klar.



Davor sind Joshua Kimmich (27) und Leon Goretzka (27) im Mittelfeld für die richtige Balance zwischen Defensive und Offensive zuständig. Der Bundestrainer schließt es – Stand jetzt – aus, Kimmich eventuell auf der Rechtsverteidiger-Position spielen zu lassen, obwohl mit Ilkay Gündogan (32) namhafte Konkurrenz mit Anführer-Qualitäten parat stünde. Und wie schon zu Münchner Zeiten könnte auch beim DFB Ur-Bayer Müller zum verlängerten Arm im Angriffsbereich werden. Ob die durchaus fußballbegeisterten Omaner gleich alle Führungsspieler auf dem Platz sehen werden, darf eher bezweifelt werden.

WM-Testspiel am 16. November in einem Stadtion in Maskat

Das tut der Vorfreude in Maskat aber keinen Abbruch, nicht umsonst ist das Sultan-Qabus-Stadion schon jetzt gut gefüllt. Darüber hinaus möchte der Oman das Testspiel gegen den prominenten Gegner nutzen, um für sich als Urlaubsdestination zu werben. Hierfür hat die staatliche Tourismusplattform Visit Oman den Online-Wettbewerb #HalfTimeForOman ins Leben gerufen. Wenn es nach Flick und seinen DFB-Kickern geht, ist der Oman nur der Anfang einer langen WM-Reise.

