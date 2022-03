WM-Playoffs heute im Live-Ticker: Portugal, Polen, Schweden - Wer schafft es doch noch nach Katar?

Von: Jonas Raab

Für Bayern-Star Robert Lewandowski und seine Polen geht es beim WM-Playoff-Finale heute gegen Schweden um alles oder nichts. © Newspix/imago

Wer schafft es zur Weltmeisterschaft? Wer bleibt daheim? Bei den WM-Playoffs muss Portugal gegen Italien-Schreck Nordmazedonien ran, Polen empfängt Schweden. Der Live-Ticker.

München - Länderspielpause ist langweilig? Von wegen! Dieser Fußball-Dienstag hat es mächtig in sich. Während die DFB-Elf mit den Niederlanden (hier im Live-Ticker) den ersten richtigen Gradmesser der Flick-Ära vorgesetzt bekommt, kämpfen in den WM-Quali-Playoffs drei absolute Topstars um die letzten europäischen Plätze bei der WM 2022 in Katar*: Cristiano Ronaldo, Robert Lewandowski, Zlatan Ibrahimovic – mindestens einer von ihnen muss heute seinen WM-Traum begraben.

Um 20.45 Uhr stehen zwei von eigentlich drei Playoff-Spielen an. Dabei treffen Cristiano Ronaldo und Portugal auf den Außenseiter Nordmazedonien, der den Europameister Italien im Halbfinale am vergangenen Donnerstag (24. März) sensationell mit 1:0 ausschaltete. Im zweiten K.o.-Spiel trifft Robert Lewandowski mit Polen auf Schweden. Wegen des russischen Angriffs tritt die Ukraine erst im Juni zum Halbfinale gegen Schottland an, der Sieger trifft dann auf Wales.

Finals der WM-Playoffs im Live-Ticker: Portugal muss gegen Italien-Schreck Nordmazedonien ran

Cristiano Ronaldo fliegt raus, da ist sich der Staatspräsident von Nordmazedonien sicher. „Mach dich bereit, du bist als Nächster dran“, twitterte Spitzenpolitiker Stevo Pendarovski in Richtung des Superstars aus Portugal vor der Partie gegen den Italien-Schreck. Ganz Nordmazedonien träumt nach dem Sieg gegen den Europameister vom nächsten großen Coup - und will unbedingt zur WM nach Katar.

„Im Moment ist der Fußball anders. Jeder kann jeden schlagen. Namen, Zahlen und Statistiken spielen keine Rolle“, sagte Portugals Joao Moutinho vor der Partie gegen das Zwei-Millionen-Einwohner-Land, das in der Weltrangliste nur auf Platz 67 steht. Zwar sollte Portugal durch das Debakel der Italiener gewarnt sein, aber die Favoritenrolle ist natürlich dennoch klar verteilt.

WM-Qualifikation: Die Playoff-Finals im Live-Ticker - Ronaldo zeigt sich gegen Nordmazedonien siegessicher

„Wir wissen ganz genau, dass wir in Katar dabei sein müssen“, sagte der Portugiese Bernardo Silva von Manchester City. Alles andere wäre eine Blamage, schließlich hat Portugal* seit 1998 keine WM mehr verpasst, während sich Nordmazedonien zuletzt erstmals für ein großes Turnier (EURO 2020) qualifizieren konnte. Ronaldo selbst ist sich sicher: „Es gibt keine WM ohne Portugal. Morgen ist ein Finale und wir sind bereit.“

Der Plan von Nordmazedonien dürfte klar sein: Alles geben, alles reinwerfen und irgendwie Ronaldo ausschalten. „Wir haben 90 Minuten Zeit, um unseren Kindheitstraum zu erfüllen, nicht nur unseren, sondern den des ganzen Landes“, sagte Mittelfeldspieler Elif Elmas. Und weiter: „Diese Chance dürfen wir nicht verpassen. Wir müssen auf dem Spielfeld brennen, um nach Katar zu kommen.“ Ezgjan Alioski meinte: „Wir wollen Ronaldos Karriere nicht vermasseln, aber wir glauben, dass wir gegen Portugal gewinnen können.“

Finals der WM-Playoffs im Live-Ticker: Polen gegen Schweden - Lewy gegen Zlatan

Vor dem alles entscheidenden Duell mit Schweden* konnten derweil die Polen* aufatmen: Lewandowski hat seine Knieprobleme rechtzeitig überwunden. Nachdem der Angreifer von Bayern München* das Länderspiel gegen Schottland noch verpasst hatte, kehrte er bereits am Sonntag (27. März) wieder ins Teamtraining zurück. Auch Ibrahimovic ist bereit, im Playoff-Halbfinale gegen Tschechien fehlte der Altmeister gesperrt.

„Eine WM ohne Zlatan ist keine WM“, hatte der Exzentriker ja schon vor vier Jahren gesagt, als er nicht zum WM-Kader der Schweden gehörte. Jetzt, mit 40, will es Ibrahimovic noch einmal wissen. „Ich spiele, bis jemand kommt, der besser ist als ich. Deshalb spiele ich immer noch“, sagte der Mann mit dem übergroßen Ego. Übrigens: Bereits am Freitag (1. April) steht die Auslosung für die Gruppenphase der Winter-WM in Katar* an. (jo/SID) *tz.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA