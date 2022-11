Portugal - Uruguay live: Wo wird die WM 2022 im Free-TV übertragen?

Von: Philipp Kuserau

Spitzenspiel am Montagabend bei der WM 2022: Portugal trifft auf Uruguay. © IMAGO/Foto Olimpik

Am Montagabend kommt es bei der WM 2022 zum Kracher-Duell zwischen Portugal und Uruguay. Die Partie wird live im Free-TV und Stream übertragen.

Doha - Zu Beginn der zweiten WM-Woche wartet mit dem Duell Portugal gegen Uruguay ein absolutes Top-Spiel auf die Zuschauer. Der Auftakt beider Mannschaften hätte unterschiedlicher nicht laufen können. Die Portugiesen um den alternden Superstar Cristiano Ronaldo holten in einem unterhaltsamen Spiel gegen Ghana drei Punkte und setzten sich nach dem 3:2 an die Tabellenspitze der Gruppe H. Es war bisher einer der wenigen torreichen Spiele bei dieser WM 2022. Mit seinem Führungstor in der 65. Minute schrieb Ronaldo einmal mehr Geschichte: Er ist nun der einzige Spieler, der bei fünf unterschiedlichen Weltmeisterschaften treffen konnte.

Uruguay sorgte bei WM 2018 für Portugal-K.o. im Achtelfinale

Uruguays Start in das Turnier verlief eher enttäuschend. Zwar war „La Celeste„ gegen Südkorea die bessere Mannschaft, am Ende reichte es dennoch nur für ein müdes 0:0. Vor allem die Offensivabteilung um Darwin Núñez, Luis Suárez und Edison Cavani blieb größtenteils blass. Mut machen dürfte allerdings die direkte Bilanz Uruguays gegen Portugal. Schon im Achtelfinale der WM 2018 in Russland trafen beide Teams aufeinander - die Urus setzten sich damals mit 2:1 durch und erreichten das Viertelfinale.

Portugal trifft am dritten Spieltag noch auf Südkorea, Uruguay steht noch das Duell gegen Ghana bevor (beide Spiele am 2. Dezember). In Gruppe H ist also noch alles offen. Alle Spiele und Termine finden Sie in unserem WM-Spielplan. Das Top-Spiel zwischen Portugal und Uruguay findet am Montagabend im Lusail Iconic Stadium in Lusail statt.

Begegnung Portugal - Uruguay Anpfiff 28. November, 20 Uhr Stadion Lusail Iconic Stadium (Lusail)

WM 2022 live im Free-TV und Stream: Wo wird Portugal gegen Uruguay übertragen?

Die ARD überträgt den WM-Kracher ab 20 Uhr live im Free-TV und kostenlosen Live-Stream. Zuvor (circa 19.15 Uhr) stimmen Jessy Wellmer und die Experten-Runde um Almuth Schult, Thomas Hitzlsperger und Sami Khedira auf das Spiel ein.

Infos, welche Spiele der WM 2022 live im TV laufen, finden Sie in unserem Sendeplan. Zudem gibt es einen Überblick aller Sendetermine des DFB-Teams.

Top-Spiel zwischen Portugal und Uruguay steigt am Montagabend: Die WM 2022 live bei Magenta TV

Bei Magenta TV ist die WM 2022 ebenfalls zu sehen, somit auch das Duell Portugal gegen Uruguay. Ab 19.15 Uhr geht es los mit den Vorberichten, kurz vor Anpfiff meldet sich dann Kommentator Marco Hagemann. Magenta TV kann über den Fernseher und via Live-Stream empfangen werden (Abo erforderlich). MagentaTV jetzt bestellen.

WM 2022 live im Free-TV: Die Übertragung von Portugal gegen Uruguay in der Übersicht

Free-TV ARD Pay-TV Magenta TV Live-Stream ARD (kostenlos), Magenta TV (Abo erforderlich)

