Letzte WM für Robert Lewandowski? Barca-Goalgetter äußert sich

Von: Christoph Gschoßmann

Robert Lewandowski im Dress der polnischen Nationalmannschaft: Sieht man dieses Bild auch noch bei der WM 2026? © Sebastian Frej/imago-images

Von Robert Lewandowski wird viel abhängen, was ein Weiterkommen Polens bei der WM 2022 angeht. Gibt es dieses Szenario auch in vier Jahren noch einmal?

Doha/München – Wird die WM 2022 in Katar seine letzte? Der ehemalige Weltfußballer Robert Lewandowski hat offen gelassen, ob die Endrunde in Katar die finale Weltmeisterschaft für ihn sein wird. „Ich weiß es nicht. Ich bereite mich so vor, als könnte es meine letzte WM sein, aber ich sage nicht ja und nicht nein. Mir ist klar, dass ich auch in vier Jahren noch spielen kann“, sagte der Kapitän der polnischen Fußball-Nationalmannschaft am Freitag in Katar.

Lewandowski wechselte im Sommer vom FC Bayern zum FC Barcelona und führt in Spanien die Torschützenliste an. Der 34-Jährige ist der größte Hoffnungsträger der polnischen Auswahl. Sein Team trifft bei der WM in Gruppe C am Dienstag zum Auftakt auf Mexiko. Weitere Gruppengegner sind Mitfavorit Argentinien und Saudi-Arabien. (Spielplan der WM 2022 in Katar)

Lewandowski ist noch bis 2026 in Barcelona unter Vertrag – letzte WM in Amerika?

Der Mittelstürmer will mit Polen wie zuletzt 1986 wieder die K.o.-Runde bei einer WM erreichen. Die Vertragslaufzeit von Lewandowski spricht dafür, dass er auch beim Turnier in vier Jahren dabei sein könnte. Sein Vertrag bei den Katalanen ist bis zum 30. Juni 2026 datiert. Der Stürmer ist ein Modellathlet, seine Lebensweise und sein Training sprechen dafür, dass er auch in vier Jahren noch auf einem Toplevel spielen könnte. 2026 findet die WM in Mexiko, den USA und Kanada statt.

Das sieht er auch selbst so: „Ich tue viel, um physisch bei der nächsten WM spielen zu können.“ Doch er sagt auch: „Es gibt jedoch mehr entscheidende Faktoren, nicht nur physisch.“ (cg mit dpa)

