WM-Aus? DFB-Star gibt offen zu: „Teilnahme ist für mich in Gefahr“

Von: Florian Schimak

In nicht einmal zwei Wochen wird Hansi Flick den DFB-Kader für die WM 2022 bekannt geben. Ob Robin Gosens dabei sein wird? Der Inter-Star hofft es.

München – Diese ominöse Liste von Hansi Flick beschäftigt die Nation und die Fußball-Stars, die darauf stehen – oder eben nicht. Noch immer wollte sich der Bundestrainer nicht zu den vermeintlichen 44 Namen äußern, die die Bild kürzlich nannte. Der DFB musste bis Ende Oktober 55 Spieler der FIFA melden, aus denen Flick bis zum 10. November 26 Spieler für die WM 2022 nominieren wird.

Auch am Wochenende reagierte der Bundestrainer kryptisch und gab nur an, dass nicht „alle Namen stimmen“ würden, die durch die Gazetten schwirren. Wer aber fehlt oder in Wahrheit gar nicht draufsteht, das wollte der 57-Jährige nicht verraten. Grischa Prömel von der TSG Hoffenheim gestand nun allerdings, dass er die Info bekam, auf der geheimen Flick-Liste zu stehen.

WM 2022: DFB-Star zittert um Kader-Nominierung – „Teilnahme für mich in Gefahr“

Ein anderer, der dort laut Medien geführt wird, zittert jedoch um seine WM-Nominierung. Robin Gosens will sich im Champions-League-Spiel mit Inter Mailand am Dienstag (21 Uhr/Prime Video) bei Bayern München nachdrücklich für sein WM-Ticket bewerben. „Die Teilnahme ist für mich in Gefahr“, sagte der 28-Jährige auf einer Pressekonferenz am Montagabend vor dem Spiel in der Allianz Arena.

Robin Gosens (r.) zittert um sein WM-Ticket. © Ulmer/Imago

Nach einer Saison mit ganz viel Verletzungspech fühlt sich Gosens wieder bereit, weiß aber um die Konkurrenz. „Spieler, die im Verein gut spielen, sind auch bei der WM dabei“, sagte der Linksverteidiger. Und fügte als eigenes Argument für Bundestrainer Flick an: „Ich habe in der Nationalmannschaft gut gespielt. Ich kann jetzt nur weiter gut trainieren und gut spielen. Ich hoffe, der Trainer sieht das.“

Auf das Match in München freut sich Gosens ungemein. „Da kommen große Emotionen hoch“, sagte er und blickte zurück: „Hier habe ich bei der EM gegen Portugal ein Tor geschossen. Das hat meine Karriere verändert.“ Sportlich geht es in dem Duell um nichts mehr. Gruppensieger Bayern und Inter als Zweiter sind bereits für das Achtelfinale qualifiziert.

Bei Thomas Müller und Manuel Neuer soll angeblich keine Gefahr für die WM bestehen. Bayern-Trainer Nagelsmann verriet auf der Pressekonferenz der Münchner, dass die „Nation beruhigt zu Bett gehen“ könne, weil der Keeper womöglich schon am Wochenende wieder zwischen den Pfosten stehen könnte. (smk/sid)