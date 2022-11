„Kann viel Positives geben“ – Premier-League-Verteidiger bietet sich für Flicks WM-Kader an

Von: Antonio José Riether

Teilen

Kurz vor der Kaderbekanntgabe durch Bundestrainer Hansi Flick äußert Robin Koch seinen persönlichen Wunsch – die Teilnahme an der WM in Katar.

Leeds – Ein paar Tage hat Bundestrainer Hansi Flick noch Zeit, gemeinsam mit seinem Trainerteam am WM-Kader zu feilen. Am Donnerstag, dem 10. November, wird der 57-Jährige sein abschließendes 26-köpfiges Team für das Turnier in Katar vorstellen. Einer, der seinen Namen gerne auf der mit Spannung erwarteten Liste sehen würde, ist Robin Koch. Der Innenverteidiger von Leeds United konkretisierte kürzlich seine Ambitionen bezüglich des begehrten Kaderplatzes, die Konkurrenz ist allerdings enorm groß.

Hansi Flicks WM-Kader: England-Legionär Robin Koch hofft, dabei zu sein

Gegenüber dem SID gab sich der 26-Jährige selbstbewusst, allerdings nicht allzu optimistisch. „Ich bin mir sicher, dass ich jeder Mannschaft auf und abseits des Platzes viel Positives geben kann, auch der Nationalmannschaft“, meinte Koch, der weiterhin von der WM träumt. „Natürlich hoffe ich immer noch, dabei zu sein“, gab der Premier-League-Profi zu verstehen.

„Ich habe schon oft erwähnt, dass ich nur Gas geben und starke Leistungen bei meinem Klub zeigen kann“, meinte der ehemalige Freiburger, der im Sommer 2020 auf die Insel gewechselt war. „Das hat in dieser Saison bisher ganz gut geklappt. Alles andere liegt in der Hand des Bundestrainers.“ Auch in der laufenden Spielzeit ist Koch eine der Stützen in Leeds und gehört zum Stammpersonal.

Robin Koch trug bereits achtmal das Trikot der Nationalmannschaft, zum letzten Mal jedoch im Juni 2021. © Neis /Eibner-Pressefoto/imago-images

Robin Kochs letzter Einsatz liegt eineinhalb Jahre zurück – bei der EM blieb er ohne Einsatz

Gegen die Nominierung spricht allerdings, dass Koch seit Flicks Amtsantritt im Sommer 2021 noch kein einziges Mal in die Nationalelf berufen wurde. Zuletzt nahm der gebürtige Kaiserslauterer an der Europameisterschaft im letzten Jahr teil, blieb allerdings ohne Einsatz. Somit datiert sein letzter von acht Einsätzen vom 2. Juni 2021, damals trennten sich das von Joachim Löw trainierte DFB-Team und die dänische Nationalelf 1:1.

Neben seiner längeren Abwesenheit aus dem Nationalteam könnte ihm auch die hohe Konkurrenz auf der Innenverteidigerposition in die Quere kommen. Beste Chancen werden Antonio Rüdiger von Real Madrid sowie den Dortmundern Nico Schlotterbeck und Niklas Süle zugeschrieben, auch West-Ham-Profi Thilo Kehrer und der Freiburger Stabilisator Matthias Ginter sind in der engeren Auswahl.

Böhme, Odonkor, Kramer: Deutschlands überraschendste WM-Nominierungen Fotostrecke ansehen

DFB-Team: Robin Koch kommentiert „nicht unbedingt richtige“ WM-Vergabe an Katar

Koch kommentierte neben seinen WM-Chancen im Gespräch mit dem SID allerdings auch die Schattenseiten des viel kritisierten Turniers. Die Menschenrechtsverletzungen in Katar gehen nicht spurlos am Profi vorbei. „Wir alle wissen, dass die Vergabe nach Katar nicht unbedingt die richtige war“, meint der Abwehrmann, andererseits sei die WM „für jeden Fußballer das größte Turnier, das man spielen kann. Daher ist es natürlich verständlich, dass man sich darauf in sportlicher Hinsicht freut.“

Sollte es nicht mit dem Sprung ins WM-Team klappen, werde sich der Sohn des Ex-Bundesligaspielers Harry Koch das Turnier „wie ein ganz normaler Fußballfan“ ansehen. „Mit den Daumen gedrückt für unsere Jungs“, versteht sich. (ajr/sid)