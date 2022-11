Saudi-Arabien gegen Mexiko heute live: Außenseiter mit Chancen aufs Achtelfinale

Mexikos Guillermo Ochoa will gegen Saudi-Arabien sein Tor sauber halten. © IMAGO/Yukihito Taguchi

Am letzten Spieltag der Gruppe C geht es für die vermeintlichen Underdogs Saudi-Arabien und Mexiko um das Weiterkommen in das Achtelfinale der WM 2022.

WM 2022, Gruppe C: Saudi-Arabien - Mexiko -:- (-:-)

Aufgrund der Gruppen-Konstellation: Rechenspiele vor der Begegnung

WM 2022: Saudi-Arabien - Mexiko -:- (-:-)

Aufstellung Saudi-Arabien: Aufstellung Mexiko: Tore:

Lusail – Am letzten Spieltag der Gruppe C ist noch alles offen und auch die beiden Underdogs Saudi-Arabien und Mexiko können sich noch berechtigte Hoffnungen auf das Weiterkommen in die K.o.-Runde der WM 2022 machen. Dies liegt auch daran, dass beide im ersten Gruppenspiel gegen die Favoriten überraschen konnten. Saudi-Arabien besiegte Argentinien sensationell mit 2:1, während Mexiko den Polen rund um Robert Lewandowski ein 0:0 abtrotzte.

Nun steht das direkte Duell der beiden Mannschaften ins Haus, die zur Verwunderung vieler Beobachter beide ihre Chancen auf das Achtelfinale gewahrt haben. Dabei hat Saudi-Arabien mit seinen drei Punkten eine bessere Startposition gegenüber den Mexikanern, die vor dem letzten Spieltag mit einem Punkt auf dem letzten Rang der Gruppe liegen.

Saudi-Arabien gegen Mexiko heute live: Rechenspiele vor der Begegnung

Wenn Saudi-Arabien gewinnt, sind sie sicher im Achtelfinale. So knapp, so einfach. Doch für alle weiteren Möglichkeiten gibt es diverse Eventualitäten, die für eines der beiden Teams reichen könnten. Den Saudis reicht auch ein Unentschieden, und zwar dann, wenn im Parallelspiel (hier im Live-Ticker) Polen mit zwei Toren Unterschied (oder höher) gegen Argentinien gewinnt. Bei gleichem Torverhältnis mit den Gauchos würde Saudi-Arabien der Sieg aus dem ersten Gruppenspiel entgegenkommen. Welche Automatismen bei Punktgleichheit greifen, können Sie hier nachlesen.

Für die Mexikaner reicht hingegen möglicherweise nicht einmal ein Sieg. Die Mittelamerikaner sind bei einem eigenen Sieg weiter, wenn Polen egal wie hoch gewinnt. Bei einem Sieg der Argentinier sind sie darauf angewiesen, mit dem Abpfiff der Partie ein besseres Torverhältnis als die Polen aufweisen zu können. Sollte es hingegen ein Unentschieden zwischen der polnischen Nationalmannschaft und den Gauchos geben, muss Mexiko mit mindestens vier Toren Unterschied gewinnen.

Saudi-Arabien gegen Mexiko heute live: Platzt der Knoten bei Ochoas Vorderleuten?

Der mexikanische Torhüter Guillermo Ochoa genießt mittlerweile Kultstatus. Dafür ist nicht nur seine Haarpracht verantwortlich, sondern auch seine berüchtigten WM-Leistungen. Es wirkt beinahe so, als ob der Keeper zu jeder Weltmeisterschaft – es ist seine fünfte – aus der Versenkung auftauchen würde und aus dem Nichts grandiose Leistungen abliefert. Auch in diesem Turnier machte er bereits Schlagzeilen, als er den Elfmeter von Robert Lewandowski im ersten Gruppenspiel parierte.

Ganz anders sieht es hingegen in der Offensive der Mexikaner aus. Bislang gelang dem Team von Trainer Gerardo Martino noch kein Treffer und das, obwohl mit Hirving Lozano vom SSC Neapel ein ausgewiesener Torjäger im Aufgebot stehen würde. So werden die Augen der mexikanischen Fans diesmal wohl eher auf die Offensive gerichtet sein als auf Guillermo Ochoa. (sch)