WM 2022 live: Schweiz gegen Kamerun heute nicht im Free-TV zu sehen

Die Schweiz trifft im ersten WM-Spiel auf Kamerun. So sehen Sie das Vorrunden-Match heute live im TV und im Live-Stream.

Doha – Zum Start in den fünften Tag der WM 2022 trifft die Schweiz auf Kamerun. Es ist das erste Spiel der Gruppe G, das zweite bestreiten am Abend (Anpfiff: 20 Uhr MEZ) der fünfmalige Weltmeister Brasilien und Serbien.

Die Schweizer wollen in diesem Jahr weiter kommen als bei den vergangenen beiden Weltmeisterschaften, bei denen sie jeweils im Achtelfinale ausschieden. Das Team von Trainer Murat Yakin hat durchaus Qualität. Die Achse der Eidgenossen dürften Torhüter Yann Sommer von Borussia Mönchengladbach, der frühere Dortmunder Verteidiger Manuel Akanji, Kapitän Granit Xhaka sowie der inzwischen für Chicago Fire in den USA spielende Ex-Bayern-Profi Xherdan Shaqiri bilden.

Zuletzt missglückte aber die Generalprobe für das Fußball-Turnier in Katar: Gegen Ghana gab es im Testspiel am 17. November eine 0:2-Niederlage.

WM 2022: Kamerun mit Bayern Münchens Eric Maxim Choupo-Moting

Gegner Kamerun dagegen löste das WM-Ticket auf denkwürdige Weise: Durch ein Tor in der Nachspielzeit der Verlängerung des Playoff-Rückspiels gegen Algerien. Die Mannschaft gilt als Wundertüte, dem in alle Richtungen alles zuzutrauen ist. Drei Männer machen Hoffnung: der einstige Weltklasse-Stürmer Samuel Eto‘o, heute Verbandspräsident. Der langjährige Kapitän und Abwehrchef Rigobert Song, heute Nationaltrainer. Und der beim FC Bayern München seit Wochen groß aufspielende Stürmer Eric Maxim Choupo-Moting.

Ob die Afrikaner in der schweren Gruppe G eine Chance haben werden, dürfte sich am Donnerstag schon entscheiden. Die Partie gegen die Schweiz sei „quasi schon ein Endspiel, weil sie Brasilien in der Gruppe haben und irgendwie Zweiter werden müssen“, so Winfried Schäfer, von 2001 bis 2004 Nationaltrainer Kameruns, gegenüber der Deutschen Presse-Agentur. Das weiß auch Choupo-Moting. „Unser erstes Ziel muss sein, dass wir uns in der Gruppe durchsetzen“, sagte er in einem Interview auf der Bayern-Homepage: „Für mich zählt unsere zu den härtesten Gruppen des Turniers.“

WM-Auftakt der Schweiz gegen Kamerun: Wann ist Anpfiff?

Das erste Match der Gruppe G zwischen der Schweiz und Kamerun findet am Donnerstag, den 24. November 2022 statt. Anpfiff ist um 11 Uhr deutscher Zeit (13 Uhr Ortszeit) im Al-Janoub Stadium.

Schweiz vs. Kamerun: Läuft das WM-Gruppenspiel heute live im Free-TV?

Die Partie der „Nati“ gegen die „unzähmbaren Löwen“ wird am Donnerstagvormittag nicht im deutschen Free-TV gezeigt. Denn nur 48 der insgesamt 64 Spiele der FIFA-Weltmeisterschaft laufen in Deutschland im frei empfangbaren Fernsehen. Diese Begegnung gehört nicht dazu.

Schweiz - Kamerun: WM 2022 heute im TV und Live-Stream bei MagentaTV

Wer den Auftritt der Schweiz gegen Kamerun also live sehen möchte, benötigt ein gültiges MagentaTV-Abo. Es ist eines von 16 WM-Duellen, die exklusiv bei MagentaTV - dem TV-Streaming-Angebot der Telekom - laufen. MagentaTV jetzt bestellen.

Schweiz gegen Kamerun: WM-Übertragung im Überblick

Free-TV - Pay-TV MagentaTV Live-Stream MagentaTV Highlights im Free-TV ZDF

Schweiz - Kamerun: Alle Infos zur WM 2022 in Katar auf tz.de

