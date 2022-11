Schweiz gegen Kamerun jetzt im Live-Ticker: Bayern-Star Choupo-Moting vergibt Mega-Chance

Von: Christoph Klaucke

Kameruns Eric Maxim Choupo-Moting vergab zum WM-Auftakt gegen die Schweiz eine Riesen-Chance. © Christian Charisius/dpa

Bei der WM 2022 bekommt es die Schweiz mit Kamerun zu tun. Bayern-Star Choupo-Moting will auch in Katar treffen. Das Gruppenspiel im Live-Ticker.

WM 2022: Schweiz gegen Kamerun, Donnerstag, 11 Uhr

Bayern-Star Choupo-Moting : Kameruns Hoffnungsträger gegen die Schweiz

: Kameruns Hoffnungsträger gegen die Schweiz Choupo-Moting in Kameruns Startelf – Schweiz mit fünf Bundesliga-Legionären

30. Minute: Hongla visiert im Strafraum die lange Ecke an. Sommer muss sich lang machen und wehrt zum Eckball ab.

Schweiz – Kamerun 0:0

Aufstellung Schweiz: Sommer - Widmer, Elvedi, Akanji, Rodriguez - Xhaka, Freuler - Shaqiri, Sow, Vargas - Embolo Aufstellung Kamerun: Onana - Fai, Nkoulou, Castelletto, Nouhou - Hongla, Oum Gouet, Zambo Anguissa - Mbeumo, Choupo-Moting, Toko Ekambi Tore: -

28. Minute: Choupo-Moting macht in der Sturmspitze oft die Bälle gut fest und gibt seinen Kollegen die Möglichkeit nachzurücken.

24. Minute: Kamerun kontert immer wieder gefährlich, doch die Schweiz passt auf. Die Afrikaner holen immerhin den Eckball.

18. Minute: Die Schweizer suchen noch nach Lösungen den afrikanischen Abwehr-Riegel zu brechen. Bislang kommt die Nati nicht durch.

14. Minute: Choupo-Moting gewinnt den Ball und läuft frei auf Sommer zu. Akanji kann den Bayern-Star im letzten Moment stören, womit Choupo-Moting mit seinem flachen Abschluss an Sommer scheitert. Was für eine Chance!

13. Minute: Jetzt mal die Schweizer. Shaqiri steckt für Stürmer Embolo durch, der Ex-Schalker wird im letzten Moment verteidigt, stand aber ohnehin im Abseits.

10. Minute: Kamerun mit der ersten Riesen-Chance des Spiels. Nouhou bricht auf links durch und zwingt Sommer zu einer Parade. Toko Ekambi kann den Nachschuss nicht verwerten. Choupo-Moting hatte in der Mitte gelauert.

7. Minute: Die „unzähmbaren Löwen“ wagen sich erstmals nach vorne. Ein Freistoß aus dem Halbfeld kommt aber nicht über die erste Verteidigungslinie der Schweizer hinaus.

4. Minute: Die Schweizer übernehmen sofort die Spielkontrolle. Kamerun steht tief in der eigenen Hälfte.

ANPFIFF: Los geht‘s zwischen Schweiz und Kamerun. Die Eidgenossen holten direkt einen Eckball heraus, der aber nichts einbringt.

Update vom 24. November, 10.57 Uhr: Die Spieler beider Mannschaften betreten das Feld, die Nationalhymnen laufen. Gleich rollt hier der Ball im Al-Janoub Stadium.

Update vom 24. November, 10.55 Uhr: Das WM-Spiel zwischen Schweiz und Kamerun läuft heute nicht im Free-TV. Hier gibt es alle Infos zum Live-Stream.

Choupo-Moting in Kameruns Startelf – Schweiz mit fünf Bundesliga-Legionären

Update vom 24. November, 10.30 Uhr: Die Aufstellungen beider Mannschaften sind da. Bei Kamerun spielt wie erwartet Bayern-Torjäger Eric Maxim Choupo-Moting von Anfang an. Der gebürtige Hamburger soll wie in der Bundesliga auch bei der WM knipsen. Flankiert wird Choupo von Mbeumo und Toko Ekambi.

Die Schweiz startet mit fünf Bundesliga-Legionären zum WM-Auftakt. Der Gladbacher Yann Sommer im Tor, Vereinskollege Nico Elvedi in der Innenverteidigung, der Mainzer Silvan Widmer als Rechtsverteidiger, Frankfurts Djibril Sow im zentralen Mittelfeld und Augsburgs Ruben Vargas auf der linken Außenbahn stehen in der Startelf der „Nati“. Zudem haben Manuel Akanji (Borussia Dortmund), Ricardo Rodriguez (Wolfsburg), Granit Xhaka (Gladbach), Xherdan Shaqiri (FC Bayern) und Breel Embolo (Schalke, Gladbach) Bundesliga-Erfahrung. Einzig Mittelfeldmann Remo Freuler stand noch nie in Deutschlands höchster Spielklasse auf dem Platz.

WM 2022: Schweiz gegen Kamerun im Live-Ticker – Choupo-Moting gegen Bundesliga-Auswahl

Vorbericht: Al-Wakrah – Die unzähmbaren Löwen brüllen heute los. Kamerun startet am Donnerstagvormittag, um 11 Uhr, in die WM 2022 – Gegner ist die Schweiz, gespickt mit Deutschland-Legionären. Doch auch die Afrikaner haben einen Bundesliga-Star in ihren Reihen: Hoffnungsträger Eric Maxim Choupo-Moting vom FC Bayern.

Eric Maxim Choupo-Moting Geboren: 23. März 1989 (Alter 33 Jahre), Bezirk Altona, Hamburg Position: Mittelstürmer Verein: FC Bayern Länderspiele für Kamerun: 69 (19 Tore)

Bayern-Star Choupo-Moting: Kameruns Hoffnungsträger gegen die Schweiz

Einen Neuner wie ihn würde sich Bundestrainer Hansi Flick wünschen. Mit elf Toren in zehn Spielen sorgte Bayerns Eric Maxim Choupo-Moting zuletzt für Furore, der 33-Jährige ist plötzlich die große WM-Hoffnung Kameruns.

Die deutsche Nationalmannschaft verpatzte am Mittwoch ihren WM-Auftakt beim 1:2 gegen Japan. Beim Stand von 1:0 vergaben die Offensivspieler beste Chancen, die Führung auszubauen, das wäre mit einem echten Torjäger wie Choupo-Moting womöglich nicht passiert.

WM 2022: Schweiz mit sieben Bundesliga-Legionären – Bayern-Star Choupo-Moting kennt sich aus

Die Schweiz geht im Emirat mit insgesamt sieben Deutschland-Legionären an den Start, viele seiner Gegenspieler kennt Choupo-Moting aus der Bundesliga. „Natürlich sind die Erwartungen hoch, das ist ganz normal. Aber ich weiß, dass ich der Mannschaft helfen kann“, sagte er vor der Partie am Donnerstag (11 Uhr, Spielplan zur WM 2022).

Seit 2010 spielt der gebürtige Hamburger für das Heimatland seines Vaters, das er nun zu großen Erfolgen führen soll. Trainer Rigobert Song will „mindestens das Halbfinale erreichen“, Verbandspräsident und Rekordtorschütze Samuel Eto‘o „erst am Abend des WM-Finals“ mit der Mannschaft Katar verlassen. Choupo-Moting ist da etwas vorsichtiger, man könnte sagen realistischer: „Wir müssen Schritt für Schritt gehen. Aber natürlich wollen wir weiterkommen.“

Schweiz gegen Kamerun im Live-Ticker: Unbezähmbare Löwen wollen ins WM-Achtelfinale

Die letzten WM-Auftritte der Kameruner waren eher unglücklich. In Russland nicht qualifiziert, davor Gruppenletzter, Gruppenletzter, nicht qualifiziert. Gegen die „deutsche“ Nati um Gladbachs Torwart Yann Sommer oder Frankfurts Djibril Sow soll ein guter Start gelingen, um in der starken Gruppe G mit Rekordweltmeister Brasilien und Serbien zu bestehen und erstmals seit 32 Jahren in die K.o.-Runde einzuziehen.

„Es ist eine schwierige Gruppe. Aber wir glauben an uns, denn wir haben die Qualitäten“, sagte Choupo-Moting, der in der U21 noch für Deutschland aufgelaufen war. Trainer Song, für dessen Anstellung sich nach dem Aus beim Afrika-Cup auf heimischem Boden Anfang des Jahres sogar Staatspräsident Paul Biya stark gemacht hatte, fürchtet sich nicht: „Wir sind entschlossen zu zeigen, dass die achte Teilnahme für eine WM-Endrunde kein Zufall war.“

Schweiz gegen Kamerun im Live-Ticker: Choupo-Moting will erstes WM-Tor

Dafür soll vor allem Choupo-Moting performen, der sich bei den Bayern in dieser Saison immer mehr in den Fokus gespielt hatte und sogar den abgewanderten Robert Lewandowski teilweise vergessen machte. Gespräche über eine Vertragsverlängerung will der Rekordmeister mit Choupo-Moting nach der WM führen. „Wir werden alles versuchen, damit er bei uns bleibt“, sagte Sportvorstand Hasan Salihamidzic.

Doch zuerst sehnt sich Choupo-Moting nach seinem ersten WM-Tor, das ihm 2010 und 2014 noch verwehrt geblieben war. Gegen die Schweiz wäre eine gute Chance dafür - mit Treffern gegen Bundesliga-Keeper kennt er sich bestens aus. Verfolgen Sie das WM-Gruppenspiel zwischen Schweiz und Kamerun am Donnerstag, um 11 Uhr, hier im Live-Ticker. (ck/sid)