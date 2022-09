WM 2022: Serbiens Nationalhymne - Text, Ursprung, Hintergrund

WM, Serbien, Nationalhymne

+ © IMAGO / Aleksandar Djorovic Spieler der serbischen Nationalmannschaft singen die Nationalhymne © IMAGO / Aleksandar Djorovic

Die Geschichte der Nationalhymne von Serbien ist erwähnenswert, da sie eng mit der Geschichte des Landes verbunden ist.

Serbien – Im Jahr 1872 verfasste der serbische Schriftsteller Jovan Đorđević den Text der heutigen Nationalhymne des Landes. Bože Pravde (zu Deutsch „Gott der Gerechtigkeit“) ist seit dem 30. September 2006 die offizielle Nationalhymne gemäß der serbischen Verfassung. Die Musik der Nationalhymne stammt vom Komponisten Davorin Jenko.

Text der Nationalhymne Serbien

Die vollständige serbische Nationalhymne besteht aus acht Strophen, bei öffentlichen Anlässen werden jedoch meist nur die ersten zwei Strophen vorgetragen.

Die deutsche Übersetzung des Textes der Nationalhymne der Republik Serbiens lautet wie folgt:

Gott der Gerechtigkeit, der du uns gerettet hast

vor dem Untergang bis jetzt,

hör auch von nun an unsere Stimmen

und sei von nun an unsere Rettung.



Mit mächtiger Hand führe, verteidige

der serbischen Zukunft Schiff,

Gott rette, Gott ernähre,

serbische Länder, serbisches Volk!

Gott beschütze unser Serbien,

bittet dich unser ganzes Volk!



Vereine die trauten serbischen Brüder

zu jedem ehrbaren und ruhmreichen Werk,

Einigkeit wird des Teufels Niederlage sein

und des Serbentums stärkste Festung.



Möge am Serbentums Zweig glänzen

der brüderlichen Eintracht goldne Frucht,

Gott rette, Gott ernähre,

serbische Länder, serbisches Volk!

Gott beschütze unser Serbien,

bittet dich dein serbisches Volk!



Aus finsterem Grab dämmert

des serbischen Ruhmes neuer Schein,

angebrochen ist eine neue Zeit,

neues Glück gib uns Gott.



Gott, verteidige unser Serbien,

Frucht fünf Jahrhunderte langen Kampfes,

Gott rette, Gott ernähre,

serbische Länder, serbisches Volk!

Gott beschütze unser Serbien,

bittet dich unser ganzes Volk!

Die Geschichte der serbischen Nationalhymne

Die serbische Nationalhymne Bože Pravde existiert nicht erst seit 2006, der Ursprung beginnt bereits im Jahre 1872. In diesem Jahr beauftrage der Fürst (später König) Milan Obrenovic den Intendanten des Belgrader Nationaltheaters, Jovan Đorđević, mit einem Theaterstück. Dieser schrieb daraufhin das Stück Bože Pravde, die Komposition erfolgte vom slowenischen Komponisten Davorin Jenko. Das Lied erlangte daraufhin große Bekanntheit und anlässlich der Inthronisierung Milans zum serbischen König wurde es zur ersten offiziellen Hymne Serbien.

Im Jahre 1903 wollte der neue serbische König Peter I. die Hymne ändern, jedoch gefielen dem König die angebotenen Varianten nicht. Letztendlich wurde 1909 beschlossen, die ursprünglich Hymne Bože Pravde mit geringfügigen Änderungen wieder offiziell zu machen. In den folgenden Jahren wurde der Text der Hymne von verschiedenen Herrschern Serbiens entsprechend ihrer eigenen Vorstellungen geändert. Während der Herrschaft des Fürsten Milan I., lautete beispielsweise der Text „Gott, schütze Fürst Milan“. Später, als Serbien ein Königreich wurde, hieß der Text: „Gott, schütze König Milan“. Später wurde der Text ebenso auf Peter I. und Alexander I. zugeschnitten.

Während der Zeit des Königreichs der Serben, Kroaten und Slowenen (später Königreich Jugoslawien) war Bože Pravde Teil der Nationalhymne. Am Abend vor Ausbruch des Zweiten Weltkrieges wurde die Hymne auf der internationalen Versammlung des Musikbundes in Paris zu einer der drei schönsten der Welt erklärt.

Nach Ende des Zweiten Weltkrieges und der Befreiung des Landes wurde Bože Pravde zugunsten von „Hej Sloveni“ als Nationalhymne aufgegeben. Nach dem Zerfall Jugoslawien in den Jahren 1991 – 1992 verblieben lediglich noch Serbien und Montenegro in der Föderation. Da jedoch keine Einigung über die Hymne erfolgte, blieb Hej Sloveni die Nationalhymne. Diese wurde allerdings sehr oft ausgebuht, insbesondere bei Sportveranstaltungen. Ob das auch bei der WM 2022 passiert, ist unklar.

Nachdem Serbien im Jahre 2006 seine Unabhängigkeit wiedererlangt hatte, wurde Bože Pravde als Nationalhymne verfassungsrechtlich abgesegnet. Der heutige Text wurde leicht verändert, er besagt, dass Serbien keine Monarchie mehr ist, so wurde zum Beispiel aus „serbischer König“ – „serbische Länder“. Des Weiteren wurde die Strophe „Gott schütze den serbischen König“ in „Oh Gott, rette, oh Gott, verteidige“ geändert.