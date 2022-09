WM 2022: Hansi Flick ignoriert Münchner DFB-Star - Chance auf WM-Nominierung sinkt

Von: Johannes Skiba

Das Debüt von Karim Adeyemi in der deutschen Nationalmannschaft war vielversprechend. Nun muss er zahlreichen Verletzungen Tribut zollen.

Dortmund - Schon bei seiner Premiere für die deutsche Nationalmannschaft gelang Nationalspieler Karim Adeyemi ein Treffer beim deutlichen 6:0-Erfolg gegen Armenien im September 2021. Besser hätte das Debüt für den Stürmer kaum laufen können. Mittlerweile hat das Toptalent vier weitere Länderspieleinsätze auf seinem Konto – nur vier, möchte man sagen. Denn nach seinen drei Partien im September und Oktober kamen wegen Adeyemis unglücklichen Verletzungen keine weiteren Spiele im Trikot der deutschen Nationalmannschaft mehr dazu. Ebenso wie bei der von Hansi Flick beschriebenen „Generalprobe“ für die Weltmeisterschaft in der Nations League gegen Ungarn und England.

Deutsche Nationalmannschaft: Adeyemi nur mit fünf von 360 möglichen Einsatzminuten im Juni

Die Verletzungen begleiteten den Angreifer scheinbar kontinuierlich. Zunächst stand er im November wegen seiner Corona-Quarantäne nicht zur Verfügung. Im März 2022 war es dann eine Oberschenkelverletzung, die einen Einsatz für die Testspiele gegen Israel und die Niederlande unmöglich machte. Ohne diese gezwungenen Ausfälle hätte Adeyemi wohl regelmäßig zum Kader des DFB gehört.

Denn seine Saison in Österreich mit Red Bull Salzburg verlief bis auf die Verletzungspausen des 20-Jährigen herausragend. Neben der Meisterschaft und dem Pokalsieg schnappte sich Karim Adeyemi mit 19 Saisontoren die Torjägerkanone der österreichischen Bundesliga. Umso ärgerlich scheint es, dass der gebürtige Münchner sich trotz dieser für ihn persönlich grandiosen Saison nicht im DFB-Team etablieren konnte.

Bundestrainer Hansi Flick steht vor schweren Entscheidungen © Schmidt/imago

Zum Ende der Saison rief Bundestrainer Hansi Flick dann doch wieder an. Für die vier Nations League Spiele im Juni erhielt der Angreifer eine Einladung. Doch konnte Adeyemi offensichtlich nicht auf sich aufmerksam machen. In drei der vier Begegnungen wurde er aus dem Kader gestrichen und musste auf der Tribüne Platz nehmen. Gegen Ungarn reichte es bei seinem vierten Länderspiel nur zu fünf Minuten Spielzeit. Ähnlich wie Mario Götze sieht Adeyemi eine große Konkurrenz vor sich.

Nationalmannschaft: Schafft es Karim Adeyemi noch in Flicks WM-Kader?

Der Sommerwechsel zu Borussia Dortmund sollte da Abhilfe verschaffen. Zum einen sollte er durch die Bundesliga mehr ins Rampenlicht rücken, um auf sich aufmerksam zu machen. In der österreichischen Bundesliga war das nur bedingt möglich. Zum anderen sah Adeyemi attraktive Weiterentwicklungsmöglichkeiten beim BVB. So weit, so gut. Doch setzen ihn auch bei seinem neuen Arbeitgeber Verletzungen bisher zu oft außer Kraft.

Seit seinem Start im Ruhrpott Anfang Juni fehlte das Sturmjuwel insgesamt einen Monat. Kaum Einsätze, kaum Tore, kaum Entwicklung. Der gebürtige Münchner kann dem DFB aktuell nur wenig anbieten. Viel Zeit bleibt Adeyemi nicht mehr. Der kleine Hoffnungsschimmer besteht darin, dass Flick gestern nur 24 Spieler berief. Für die WM 2022 in Katar werden ihm 26 Profis zur Verfügung stehen. Ob der Offensivakteur einen dieser beiden Plätze erobern kann, ist aber leider mehr als fraglich.