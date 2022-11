WM 2022: Wo läuft Spanien gegen Costa Rica heute live im Free-TV und Stream?

Spanien trifft im ersten WM-Spiel auf Costa Rica. So sehen Sie das Spiel der deutschen Gruppengegner heute live im TV und im Live-Stream.

Doha – Am Mittwoch startet nicht nur Deutschland in die WM 2022 in Katar. Auch die Gruppengegner des DFB-Teams müssen zum ersten Mal ran. In Doha stehen sich die Nationalmannschaften Spaniens und Costa Ricas gegenüber.

„La Furia Roja“ (die Rote Furie) strebt nach dem WM-Triumph 2010 in Südafrika den zweiten Titel an - mit vielen jungen Spielern im Kader. Nationaltrainer Luis Enrique hat insgesamt neun Spieler für die Weltmeisterschaft nominiert, die nach der Jahrtausendwende geboren sind, darunter die 20-jährigen Ansu Fati, Nico Williams und Yeremy Pino sowie Gavi (18), Pedri (19) und der nachnominierte Alejandro Balde (19). Komplettiert wird das Aufgebot von erfahrenen Akteuren wie Sergio Busquets, Daniel Carvajal oder Koke.

Costa Ricas Trainer vor WM-Start gegen Spanien selbstbewusst: „Ich bin der Beste“

Angst vor dem vermeintlich übermächtigen Gegner ist bei Costa Rica aber keine zu spüren. Besonders Chefcoach Luis Fernando Suárez zeigt sich vor dem Match selbstbewusst: „Luis Enrique ist nicht der Beste. Ich bin der Beste.“ Denn der 62-Jährige wisse, dass es für sein Team in der Gruppe E nicht einfach wird. „Man muss glauben, dass man der Beste ist, weil ich ansonsten denke, dass meine Trainingseinheiten nutzlos sind.“

Auch Stürmer Anthony Contreras, der in seinem Heimatland sein Geld verdient, geht mit Zuversicht in das Duell am Mittwoch. „Spanien hat große Qualität, aber das macht uns keine Angst. Es motiviert uns, weil wir auch Qualität haben.“

Spanien gegen Costa Rica bei der WM 2022 in Katar: Wann ist Anpfiff?

Das Aufeinandertreffen am 1. Spieltag der WM in Katar zwischen Spanien und Costa Rica findet am Mittwoch, den 23. November 2022 statt. Anpfiff ist um 17 Uhr deutscher Zeit (19 Uhr Ortszeit) im Al-Thumama Stadium in Doha.

Spanien - Costa Rica: Wer überträgt das WM-Gruppenspiel heute live im TV?

Spanien gegen Costa Rica läuft am Mittwoch live beim öffentlich-rechtlichen Sender ARD. Die Vorberichterstattung mit Moderatorin Jessy Wellmer, die kurzfristig den erkrankten Alexander Bommes ersetzt, sowie den Experten Almuth Schult, Thomas Hitzlsperger und Sami Khedira beginnt im Anschluss an die Übertragung der Partie Deutschland gegen Japan. Kurz vor dem Anstoß meldet sich dann Kommentator Gerd Gottlob aus dem Stadion.

Spanien gegen Costa Rica: WM 2022 heute im Live-Stream

Sie wollen das WM-Gruppenspiel lieber online verfolgen? Kein Problem, denn auf daserste.de oder sportschau.de gibt es am Mittwoch einen kostenfreien Live-Stream. Darüber hinaus wird das Match auch bei MagentaTV gezeigt. Das Programm von MagentaTV kann aber nur mit einem gültigen Abo empfangen werden.

Spanien vs. Costa Rica: WM-Übertragung im Überblick

Free-TV ARD Pay-TV MagentaTV Live-Stream ARD, MagentaTV Live-Ticker tz.de

Spanien gegen Costa Rica: Alle Infos zur WM 2022 auf tz.de

Wir begleiten den WM-Auftakt des Weltmeisters von 2010 gegen die Mittelamerikaner im Live-Ticker. Auf tz.de finden Sie zudem alle Infos zur Weltmeisterschaft in Katar, den kompletten WM-Spielplan sowie einen Sendeplan. (sk/SID)