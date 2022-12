Spanien gegen Japan heute live: Deutschland braucht Hilfe

Von: Christoph Gschoßmann

Teilen

Alvaro Morata jubelt für Spanien: Die Iberer treffen im Gruppenfinale auf Japan. © Tom Weller/dpa

Daumendrücken für die „Rote Furie“: Deutschland muss auf die Iberer hoffen, um noch eine Chance aufs Weiterkommen zu haben. Der Live-Ticker zu Spanien gegen Japan.

WM 2022: Spanien trifft am dritten und letzten Spieltag der Gruppe E auf Japan.

Gruppenfinale: Deutschland (parallel gegen Costa Rica) ist vom Ergebnis des Spiels abhängig.

Zum Aktualisieren drücken Sie F5 oder ziehen Sie den Smartphone-Bildschirm nach unten.

Spanien - Japan -:- (-:-) - Anstoß Donnerstag, 1. Dezember, 20 Uhr

Update, 18.26 Uhr: Nur wenige Stunden vor dem Aufeinandertreffen ihrer Nationalteams bei der Weltmeisterschaft in Katar haben die Fußballverbände Spaniens und Japans eine Zusammenarbeit bekannt gegeben. Dies teilte der spanische Verband RFEF nach einer gemeinsamen Sitzung unter anderem mit den Verbandschefs Luis Rubiales und Kohzo Tashima am Donnerstag in Doha mit. Die beiden Dachorganisationen hatten bereits 2020 per Handschlag eine Kooperation vereinbart, dann kam die Corona-Pandemie dazwischen.

Spanien will in den nächsten Jahren in Asien für seine WM-Kandidatur gemeinsam mit Portugal und der Ukraine für das Turnier 2030 werben. Spanien und Japan planen Länderspiele auf verschiedenen Ebenen und eine Zusammenarbeit auch im Frauenfußball und Schiedsrichter-Wesen.

Spanien trifft auf Japan: Unentschieden reicht dem Weltmeister von 2010

Erstmeldung, 18.05 Uhr: Doha / München: Spanien ist quasi weiter - wie sehr strecken sich die Iberer, um im letzten Gruppenspiel Japan zu besiegen und damit Deutschland zu helfen? Trainer Luis Enrique betonte erneut, dass seine Mannschaft nicht auf ein Unentschieden spielen werde, was dem Weltmeister von 2010 für den Einzug ins Achtelfinale reichen würde. Das sei zwar eine „grandiose Frage“, so der Chefcoach des Tabellenführers bei der Abschlusspressekonferenz in Al-Rajjan, betonte aber: „Wir wollen Erster bleiben. Erster!“

Spanien nicht auf Remis aus - Spielt Morata von Beginn an?

Dabei beschrieb Luis Enrique einige Szenarien, wie es schiefgehen könnte, wenn sein Team auf ein Remis aus sei. Zum Beispiel: „Wenn es in der 90. Minute 0:0 steht in beiden Spielen, und in der 95. Minute, 15 Sekunden vor Schluss, treffen Japan und Costa Rica.“

Vor der Partie im Chalifa International Stadion ließ Luis Enrique offen, ob Gavi und Rodri auflaufen werden. Dies hänge vom Abschlusstraining ab. Der 18 Jahre junge Spielmacher vom FC Barcelona, der beim 1:1 gegen Deutschland einen Schlag gegen das Knie bekommen hatte, und der Defensivakteur von Manchester City hatten zuletzt nicht mit der Mannschaft trainiert. Offen ließ der Spanien-Coach auch, ob Alvaro Morata dieses Mal von Anfang an stürmt. (Spielplan der WM 2022 in Katar)

Das sind die schönsten Fan-Bilder von der WM 2022 in Katar Fotostrecke ansehen

Japan hofft noch: „Wichtigstes Spiel der Karriere“

Japan hofft ebenfalls noch auf ein Weiterkommen. „Unsere Leistung gegen Spanien kann dafür sorgen, dass der japanische Fußball eine ganz andere Zukunft hat“, sagte Nationalmannschafts-Kapitän Maya Yoshida. „Wahrscheinlich werden viele Kinder zuschauen, deshalb hoffe ich auf weitere WM-Spiele. Und das ist der Grund, warum wir gewinnen müssen“, fügte der Routinier an. Die Japaner hatten zum Auftakt mit 2:1 gegen Deutschland gewonnen, die großartige Ausgangslage aber mit einem 0:1 gegen Costa Rica wieder verspielt. Das Match gegen Spanien sieht Yoshida als „das wichtigste Spiel meiner Karriere“. (cgsc mit dpa)