WM 2022: Spaniens Nationalhymne - Text, Ursprung, Hintergrund

Spieler der spanischen Nationalmannschaft bei der Nationalhymne © Paul Greenwood/BPI/IMAGO

Spanien ist den Erwartungen entsprechend für die WM 2022 qualifiziert. Zeit, um sich mit dem Ursprung der spanischen Nationalhymne auseinanderzusetzen.

Spanien – Der Marcha Real (zu Deutsch „Königlicher Marsch“) ist die offizielle Nationalhymne des Landes. Die Nationalhymne Spaniens gilt als eine der ältesten in Europa und ist eine von nur vier Nationalhymnen der Welt, die keinen offiziellen Text aufweist.

Der Ursprung und die Geschichte der Nationalhymne Marcha Real Española

Die erste Erwähnung des königlichen Marsches datiert in das Jahr 1761 zurück. Im Buch der Ordnung der militärischen Signale der spanischen Infanterie (original: „Libro de Ordenaza de los toques militares de la Infantería Española“) findet man die Komposition der Hymne unter dem Titel „Marcha Granadera“ (Grenadiermarsch). Zufolge des Dokuments ist Manuel de Espinosa de los Monteros der Komponist des Stückes.

Im Jahr 1770 erklärte der spanische König Karl III. den Grenadiermarsch zum „Ehrenmarsch“ und legte fest, diesen bei öffentlichen und feierlichen Anlässen dann aufzuführen, sobald der König erschien. Während der Herrschaft von Isabella II. von 1833 bis 1868 wurde sie zur offiziellen Nationalhymne Spaniens erklärt.

Nach der Revolution im Jahr 1868 wurde vom General Prim ein nationaler Wettbewerb zur Schaffung einer offiziellen Hymne ausgerufen. Dieser blieb jedoch erfolglos und die Jury wurde daraufhin angeraten, dass der Grenadiermarsch weiterhin als solcher betrachtet werden sollte.

Zwischen 1931 und 1936 war die „Himno de Riego“ die offizielle Nationalhymne der Zweiten Republik. Das Lied zu Ehren Rafael de Riegos handelte vom spanischen Bürgerkrieg der Jahre 1820 bis 1823. Nach der Proklamation gab es große Kontroversen über die Gültigkeit der Hymne. Zahlreiche Politiker und Intellektuelle hielten das Stück für die Ideale der Republik als zu unpassend.

Der March Real wurde im Jahr 1936 als Nationalhymne wieder eingeführt. In den Jahren gab es zahlreiche Versionen, von denen einige länger als andere waren. 1997 machte die spanische Regierung daher die Nationalhymne durch ein königliches Dekret offiziell. Nach dem königlichen Erlass 1997 stammt die derzeitige Hymne von dem Musiker Francisco Gau. Die Hymne muss in der Tonart B-Dur stehen und einem Tempo von 76 Schlägen pro Minute gespielt werden - so auch bei der WM 2022, wenn die spanische Nationalelf im Einsatz ist. Die Gesamtdauer beträgt somit 52 Sekunden.

Kontroverse - Fehlender Text der spanischen Nationalhymne

Bereits seit Beginn der Geschichte der Nationalhymne Spaniens konnte man sich nicht auf einen Text für die Hymne einigen. Somit ist die Hymne neben denen von San Marino, Kosovo, und Bosnien und Herzegowina eine von nur vier Nationalhymnen dieser Art.

In der Vergangenheit wurden jedoch mehrere Texte geschrieben, welche mitunter inoffiziell neben der Melodie verwendet wurden:

1843 ältester Text von dem in Argentinien geborenen Dramatiker Ventura de la Vega

1927 Text von Eduardo Marquina anlässlich des silbernen Thronjubiläums von Alfonso XIII

1928 Lyrik von einem Dichter aus Cádiz im Auftrag von Miguel Primo de Riviera

1997 Version der Schriftsteller und Dichter Jon Juaristi, Luis Alberto de Cuenca, Abelardo Linares und Ramiro Fonte

2007 Vom spanischen Olympischen Komitee ausgewählte Version von Paulino Cubero

2012 Textversion des Künstlers Joaquín Sabina

2018 Die Sängerin Marta Sánchez sang bei einem Konzert eine eigene Version der Hymne

Obwohl sich der Großteil der spanischen Bevölkerung einen Text für ihre Nationalhymne wünscht, ist eine absehbare Einigung nach wie vor unwahrscheinlich.

Behauptungen, Fakten und Mythen über die spanische Nationalhymne

Im 19. Jahrhundert galt es als verbreitet, dass Friedrich II. von Preußen der Komponist des Liedes sei.

Der russische Komponist, Mily Balakirev, komponierte im Jahre 1857 eine Ouvertüre über das Thema des spanischen Marsches.

Einige Historiker betonen die Ähnlichkeit zwischen dem Marsch und einigen militärischen Liedern aus der Zeit des Kaisers Karl I.

Es gibt Meinungen, die darauf hindeuten, dass die Hymne in der instrumentalen Ouvertüre des arabischen Philosophen und Musikers Ibn Bayyah aus dem 11. oder frühen 12. Jahrhundert ihren Ursprung findet.