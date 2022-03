Offizieller Spielball der Wüsten-WM 2022 geleakt: Adidas präsentiert Logo-Neuerung in Katar

Teilen

In einem Monat findet die Gruppenauslosung zu WM 2022 in Katar statt, zuvor tauchten jedoch Bilder des neuen offiziellen Adidas-Spielballs im Netz auf.

Doha - Aktuell laufen die letzten Vorbereitungen für eines der umstrittensten Sportereignisse der Gegenwart, die Fußball-Weltmeisterschaft in Katar*. Das Turnier rückt immer näher, bereits am 1. April werden in der Hauptstadt Doha die WM-Gruppen ausgelost*. Wenn am 21. November das Eröffnungsspiel im noch nicht fertiggestellten al-Bayt-Stadion steigt, werden Fußball-Fans weltweit erstmals das neue Spielgerät im Einsatz sehen. Für jede WM*-Endrunde wird ein eigener Ball entworfen, nun erschienen die ersten Entwürfe im Netz.

WM 2022: Bilder von neuem Spielball zur Katar-WM geleakt - ungewöhnlicher Name für das Adidas-Modell

Das genaue Design ist zwar noch mindestens bis zur Gruppenauslosung geheim, dennoch kursieren bereits einen Monat vor der Ziehung erste Bilder der Kugel. Wieder einmal kam der Leak vom Portal Footy Headlines, das bereits in der Vergangenheit mit oft zutreffenden Prognosen zu neuen Trikots* auf sich aufmerksam machte. So veröffentlichte die Seite zuletzt auch Fotos des angeblichen neuen WM-Trikots der deutschen Nationalmannschaft.

Der neue Ball macht optisch etwas her, mit zu Dreiecken zulaufenden, dynamischen Steifen erinnert er an keinen seiner Vorgänger. Bis auf blaue, rote und gelbe Einschläge entlang der schwarzen Steifen ist das Leder in weiß-schwarz gehalten, zudem prangt das offizielle Logo des Turniers sowie der Name des Balls auf der Oberfläche.

„Al Rihla“ soll das neue Modell heißen, wie die geleakten Bilder enthüllen. Dieser Begriff bezeichnet in der arabischen Literatur eine Reise oder einen entsprechenden Reisebericht. Die meisten qualifizierten Länder betreten in Katar ungewöhnliches Terrain, der Name ist angesichts dessen wohl nicht ganz unpassend.

WM 2022: Offizieller Ball wohl schon im Netz enthüllt - Adidas mit Logo-Reform in Katar

Eine Neuerung wird es laut Footy Headlines im Vergleich zu den anderen WM-Bällen von Adidas* aber geben. Seit 1970 liegt die Gestaltung der Spielgeräte fest in den Händen des Herzogenauracher Unternehmens. Zeither stand auf den Bällen stets die Aufschrift „adidas“ in Kleinbuchstaben, bis 1994 ohne und ab 1998 ohne das markante Logo mit den kurzen drei Streifen. Dieses wird offenbar modernisiert, die Lettern unter dem Markenzeichen fallen künftig weg. Dies deckt sich mit Berichten über das künftige Bayern-Trikot, das mit dem überarbeiteten Adidas-Logo auf den Markt kommen soll. (ajr) *tz.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA

Lesen Sie auch DFB Pokal: Union Berlin dreht die Partie gegen St. Pauli - Joker schießt die Eisernen ins Halbfinale In der ersten Viertelfinal-Partie des DFB-Pokals empfing der Bundesligist Union Berlin den Zweitliga-Dritten FC St. Pauli. Der Ticker zum Duell der beiden Kult-Klubs zum Nachlesen. DFB Pokal: Union Berlin dreht die Partie gegen St. Pauli - Joker schießt die Eisernen ins Halbfinale Ex-Werder-Spieler stand vor Vertragsunterschrift in der Ukraine - jetzt bangt er um sein Leben Abdullah Dogan spielte einst für Werder Bremen in der Dritten Liga. Nach einer geplatzten Vertragsunterzeichnung steckt er nun in der Ukraine fest. Ex-Werder-Spieler stand vor Vertragsunterschrift in der Ukraine - jetzt bangt er um sein Leben