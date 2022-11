Stammplatz-Garantie für Müller unter Flick? Duell mit Ausnahmetalent Havertz

Von: Manuel Bonke

Thomas Müller ist bei der WM für Hansi Flick ein Schlüsselspieler. Zuletzt war der Ur-Bayer jedoch angeschlagen und liefert sich ein Duell mit Kai Havertz um den Stammplatz.

Doha – Als Thomas Müller (33) nach dem Testspiel im Oman aus den Katakomben des Stadions huschte, wurde er im Vorbeigehen nach seinem Gesundheitszustand gefragt. „Ist doch alles gesagt: Samstag trainier ma“, antwortete Müller mit angedeutetem bairischen Akzent. Ein gutes Zeichen für Fußball-Deutschland.

Nicht nur, dass der Nationalspieler nach seinen muskulären Problemen vor der WM 2022 wieder ins Training einsteigt, sondern dass er kurz in Dialekt verfällt. Das tut er öffentlich nur, wenn er sich wohl fühlt. Und Müllers Wohlbefinden ist häufig ein Indiz dafür, wie gut die Stimmung innerhalb einer Mannschaft ist.

WM 2022: Thomas Müller kämpft gegen Havertz um Stammplatz

Aktuell sieht es ganz danach aus, als ob sich der Ur-Bayer im Hinblick auf das erste Gruppenspiel gegen Japan mit Kai Havertz (23) ein Stammplatz-Duell liefern würde. Zwar ist der Chelsea-Legionär ein Ausnahmetalent und im Vergleich zu Müller fußballerisch filigraner, doch ein Anführer ist der stille Havertz nicht.

So einen hat die hochbegabte deutsche Offensive um Jamal Musiala (19), Serge Gnabry (27) und Leroy Sané (26) jedoch bitter nötig. Dessen ist sich auch der Bundestrainer bewusst. Hansi Flick (57) weiß, dass er sich auf Müller verlassen kann – auf und neben dem Platz.

Thomas Müller ist guter Dinge was einen WM-Einsatz gegen Japan angeht. © Christian Charisius/dpa

Flick-Lobeshymne auf Müller – Startplatz-Garantie bei der WM?

„Thomas Müller ist ein gutes Beispiel für das, was ich von den Spielern und in der Mannschaft erwarte. Wenn sich ein Trainer einen Spieler schnitzen könnte: Thomas Müller wäre das Resultat“, schwärmt Flick im DFB-Magazin. „Das Gesamtpaket, das er anbietet, ist herausragend!“ An ihm und seiner Einstellung könnten sich in den Augen des Bundestrainers alle ein Beispiel nehmen. Müller sei in jeder Hinsicht außergewöhnlich: „Für die Mannschaft hat er einen Wert über die sportlichen Fähigkeiten hinaus.“

Diese Lobeshymne kann einer Startplatz-Garantie gleichgesetzt werden, insofern Müller im Vollbesitz seiner Kräfte ist. Auch wenn Flick das öffentlich nie so klar kommunizieren würde.



WM 2022: Müller fand unter Flick zurück zu alter Stärke

Aber was macht Müller so besonders? Sein unermüdlicher Einsatz auf dem Platz? Seine Spaßvogel-Mentalität? Sein einmaliges Gespür für entstehende Räume im letzten Angriffsdrittel? Oder seine Erfahrung? Ein Mix aus allen diesen Dingen! „Thomas Müller bringt mit, was Jeff Bezos mit Tag-1-Mentalität beschrieben hat: Der erste Tag der Verliebtheit, der erste Tag im neuen Job, der erste Tag in der Schule. Die Kunst besteht darin, sich den Zauber des Anfangs zu bewahren. Und Thomas lebt dies jeden Tag vor“, beschreibt Flick seinen Spieler.

Nicht umsonst war er es, der Müller nach den harten Notnagel-Zeiten in München unter Ex-Trainer Niko Kovac ab dem ersten Tag den Rücken stärkte – und ihn wieder zu alter Stärke coachte, die bis heute anhält. „Er ist von allen Spielern in unserem Kader mit am längsten dabei, er hat viel erlebt, und trotzdem spürt man bei ihm immer, dass er so sehr brennt, als wäre es der erste Tag“, erklärt der Bundestrainer (Spielplan zur WM 2022).

WM 2022: Wohin mit Müller? Auf der Zehnter-Position wirbelt Musiala

Nun muss er für seinen Vorzeige-Nationalspieler nur noch die passende Position im DFB-Ensemble finden (WM-Kader DFB). Zu Bayern-Zeiten überzeugte Müller auf der Zehner-Position. Doch in München sorgt mittlerweile Musiala für Begeisterung – und würde dies auch bei der Nationalmannschaft gern tun.

Wahrscheinlichste Variante: Müller startet als falscher Neuner und wechselt sich mit Rechtsaußen Gnabry ab. Für Havertz bliebe mit dieser Variante kein Platz in der Startformation. Manuel Bonke

