„Überraschungskandidat“: Löst ein gebürtiger Berchtesgadener Flicks Sturm-Problem?

Von: Marius Epp

Nach dem Ausfall von Timo Werner herrscht beim DFB-Team Sturm-Notstand. Ist der Berchtesgadener Mergim Berisha ein Mann für Hansi Flick?

Augsburg - Viele sprechen zwei Wochen vor der WM 2022 über Mario Götze. Mit konstant guten Leistungen liefert der WM-Held von 2014 Woche für Woche Argumente für seine Nominierung. Doch das Sturm-Problem in der deutschen Nationalmannschaft kann auch er nicht lösen.

Mit Timo Werner fällt einer von zwei nominellen Stürmern in Hansi Flicks Mannschaft für Katar aus. Einzig Lukas Nmecha trägt noch das Prädikat „Nummer neun“. Seit Jahren fehlt dem DFB-Team ein zuverlässiger Knipser. Vor allem zwei formstarke Stürmer haben sich in den vergangenen Wochen aufgedrängt: Niclas Füllkrug und Youssoufa Moukoko.

DFB-Stürmersuche: Berchtesgadener Berisha einer für die WM 2022?

Doch auch ein gebürtiger Berchtesgadener hat zumindest Außenseiterchancen auf einen Anruf vom Bundestrainer. Bei Mergim Berisha läuft es in dieser Saison blendend. Der 24-Jährige ist von Fenerbahce Istanbul an den FC Augsburg ausgeliehen und steuerte in acht Spielen drei Tore und vier Vorlagen bei.

Mit seinen 1,88 Metern bringt er die nötige Präsenz mit, die der Flick-Elf im Sturmzentrum helfen könnte. FCA-Sportdirektor Stefan Reuter orakelte schon vor einigen Wochen: „Er könnte der viel zitierte Überraschungskandidat sein.“ Bei der 1:2-Niederlage seiner Augsburger gegen Eintracht Frankfurt am Samstag traf Berisha in der ersten Spielminute. Am kommenden Donnerstag (10. November) nominiert Flick seinen Kader.

WM 2022: Mergim Berisha mit Außenseiterchancen

„Mergim arbeitet extrem für uns“, lobte Reuter. Sky-Experte Didi Hamann schlug den Bayer, der auch die kosovarische und albanische Staatsbürgerschaft besitzt, bereits vor einem Monat für die Nationalelf vor. Er sei ein „kompletterer Spieler als Füllkrug“. Für die deutsche U21-Nationalmannschaft machte Berisha 13 Spiele, für die A-Nationalmannschaft wurde er noch nie nominiert.

Die DFB-Stürmersuche führt auch nach Frankreich: Wahl-Monegasse Kevin Volland bewarb sich mit einem Dreierpack für die WM. (epp)