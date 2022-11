WM 2022: Südkorea gegen Ghana heute live im Free-TV und Stream

Von: Tim Althoff

„Batman“ Heung Min Son wird Südkorea auch gegen Ghana anführen. © IMAGO/David Klein

Südkorea und Ghana können sich mit drei Punkten berechtigte Hoffnungen auf das Achtelfinale machen. Alle Infos zur Übertragung im Free-TV und Stream.

München ‒ Kaum eine Gruppe der WM 2022 dürfte so ausgeglichen sein wie Gruppe H. Favorit Portugal ist zwar personell am besten besetzt, der 3:2-Sieg gegen Ghana war jedoch nicht unbedingt dominant. Auch Uruguay, das die meisten Experten auf Platz 2 getippt haben, konnte im ersten Spiel noch nicht überzeugen. Gegen Südkorea gelang nur ein 0:0-Unentschieden. Jetzt kommt es zum direkten Duell gegen Portugal. Für Südkorea und Ghana also die Gelegenheit, sich vor dem letzten Spieltag auf den zweiten Platz zu setzen.

WM 2022: Deutschland-Schreck Südkorea mit Masken-Son - Ghana schimpft

In einem ausgeglichenen Spiel konnten die Südkoreaner um Superstar Heung Min Son gut mit Uruguay mithalten und den Südamerikanern Punkte klauen. Sollte sich der Deutschland-Schreck von 2018 gegen Ghana durchsetzen können, wäre das Achtelfinale in Reichweite. Ex-HSV- und Leverkusen-Profi Son musste aufgrund eines mehrfachen Bruchs der Augenhöhle erneut mit einer Maske auflaufen. Diese scheint ihn jedoch nicht beeinträchtigt zu haben. „Ich bin sehr stolz auf unsere Leistung. Zum Glück war meine Verletzung nicht so schlimm, ich war rechtzeitig fit“, so Tottenham-Akteur.

Für Gegner Ghana verlief der Auftakt etwas unglücklicher. Die Afrikaner gaben gegen Cristiano Ronaldos Portugal nicht auf und gingen trotz der 2:3-Niederlage erhobenen Hauptes vom Platz. Unter anderem hatte das Team von Trainer Otto Addo Pech beim 0:1. CR7 verwandelte einen äußerst strittigen Foulelfmeter und brachte Portugal damit in die Spur. „Keine Ahnung, ich weiß nicht, ob die geschlafen haben. Dass man sich die Szene nicht einmal anschaut, ist Wahnsinn“, schimpfte Addo nach dem Spiel. Trotzdem sollte der verlorene Auftakt Mut machen. Punkte gegen Südkorea sollten mit so einer Leistung möglich sein.

Begegnung Südkorea - Ghana Anpfiff 28. November, 14.00 Uhr Stadion Education City Stadium (Al-Rayyan)

Südkorea - Ghana: Wer zeigt die WM 2022 heute live im Free-TV und Stream?

Die wichtige Partie in der Gruppe H wird live im Free-TV von der ARD gezeigt. Die Übertragung der Vorberichte beginnt ab 13.00 Uhr. Anschließend wird Christina Graf das Spiel kommentieren. Anstoß ist um 14.00 Uhr. Die Begegnung wird parallel im kostenlosen Live-Stream auf den Kanälen der ARD zu sehen sein.

In unserem Sendeplan sehen Sie, welche Spiele der WM 2022 live im TV laufen. Zudem gibt es eine Übersicht aller Sendetermine des DFB-Teams.

Südkorea im Duell mit Ghana: Die WM 2022 live bei Magenta TV

Die Begegnung wird am Montag außerdem im Pay-TV bei Magenta TV übertragen. Hier starten die Vorberichte um 13.15 Uhr. Ab 14 Uhr kommentiert Alex Klich.

WM 2022 live im Free-TV: Die Übertragung von Südkorea gegen Ghana in der Übersicht

Free-TV ARD Pay-TV Magenta TV Live-Stream ARD (kostenlos), Magenta TV (Abo erforderlich)