Kein Platz in der deutschen WM-Elf? Müller hat stets ein Ass im Ärmel

Von: Manuel Bonke, Philipp Kessler

Teilen

Immerhin kennt er sich in Katar aus: Thomas Müller mit Bayern im Wüsten-Training (Archivfoto). © Bernd Feil/imago

Thomas Müller ist wieder fit. Aber welche Rolle wird er bei der WM 2022 in Katar spielen? Für den Raumdeuter wird es wegen der starken Konkurrenz eng.

München – Das Wort zum Liga-Abschluss musste Thomas Müller über Instagram verbreiten. Sein Post nach dem 2:0 des FC Bayern auf Schalke: „Ein perfekter Einstieg in die Winterpause. Gratulation an die ganze Mannschaft.“ Müller (33) zeigte Fotos von feiernden Bayern, jubelnden Torschützen, klatschenden Teamkollegen – nur eben nicht: von sich selbst.

WM 2022: Steht Thomas Müller beim Auftaktspiel gegen Japan in der Startelf?

Was zur Lage in München, aber auch zu jener beim DFB bestens passte. Zehn Spiele hintereinander hat der FC Bayern gewonnen, Tore am Fließband geschossen. Aber Müllers Anteil daran war verschwindend gering. In der Liga kam er zuletzt beim 4:0 gegen Leverkusen Ende September zum Einsatz, im Oktober stehen drei Kurzeinsätze in Champions League und Pokal in der Statistik. 65 Spielminuten, ein Tor, zwei Assists – immerhin keine schlechte Quote. Ob sie reicht, um in acht Tagen beim DFB-Auftaktspiel gegen Japan in der Startelf zu stehen?

„Thomas ist startklar. Er hat gut trainiert“

Mit den Worten „Thomas ist startklar. Er hat gut trainiert“ wurde Müller von Julian Nagelsmann in die WM-Vorbereitung entlassen. Wie gut ihm die vom Bayern-Trainer verordnete Wettkampfpause getan hat, wird sich zeigen. Müller selbst hatte die Entscheidung, seinen von einer Corona-Infektion, einem Magen-Darm-Virus, muskulären Problemen und einer Hüft-Blessur gebeutelten Körper individuell in Form zu bringen, als „richtige Stategie“ bezeichnet, „um wieder voll durchstarten zu können“.

Er will nicht auf der Bank Platz nehmen, sondern dem Team als Stammkraft seinen Stempel aufdrücken: „Ich bin extrem heiß. Ich habe das ganze Jahr darauf hingearbeitet.“

Böhme, Odonkor, Kramer: Deutschlands überraschendste WM-Nominierungen Fotostrecke ansehen

Kein Platz in der deutschen WM-Elf? Müller hat stets ein Ass im Ärmel

Diese Saison allerdings verlief schleppend, erst sechs Pflichtspiele über 90 Minuten hat Müller bestritten. Dass die Bayern-Offensive ohne ihn prächtig harmonierte, macht die Sache für Bundestrainer Hansi Flick umso kniffliger. Jamal Musiala und Serge Gnabry knackten zuletzt Bestmarken: Musiala steht bei 22 Torbeteiligungen in 22 Spielen, Gnabry bei 20 in 23 Partien.

„Der Bayern-Block ist wichtig“, sagt Kapitän Manuel Neuer – Müller allerdings muss sich den Platz in diesem erst wieder erarbeiten. Obwohl der Posten im Sturmzentrum seit dem Ausfall von Timo Werner vakant ist, muss er sich bei seiner vierten WM dem Konkurrenzkampf stellen. Hansi Flick setzte seine Allzweckwaffe gerne als hängende Spitze ein, Müllers Flexibilität kann sein Pluspunkt sein. Auf dem Feld gilt er zudem als verlängerter Arm der Trainer. Man sollte Müller nicht abschreiben.