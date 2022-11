WM 2022: Wie kann man Tickets für die Weltmeisterschaft in Katar zurückgeben?

Ahmad Bin Ali Stadion in Al Rayyan © IMAGO / Kyodo News

In der ersten Verkaufsphase wurden über 800.000 WM-Tickets verkauft. Am 5. April startete bereits die zweite Verkaufsrunde. Kann ein Ticket nicht genutzt werden, darf nicht ohne weiteres weitergegeben werden.

München - Die WM 2022 in Katar steht vor der Tür. Am 5. April startete die zweite Verkaufsrunde. Wurde ein Ticket für die WM erstmal gekauft, darf es nicht einfach so weitergegeben werden. Kann das Ticket nicht genutzt werden, besteht die Möglichkeit, dieses auf der offiziellen FIFA-Weiterverkaufsplattform anzubieten.

Verkaufsbeschränkungen von WM-Tickets

Die maximale Anzahl der Tickets pro Haushalt und Spiel sowie insgesamt wurde von dem FIFA-Ticketzentrum beschränkt. Folglich können ein Ticketbesteller und jede weitere Person, die im selben Haushalt lebt, nur die maximal zulässige Anzahl an Tickets kaufen. Tickets dürfen an einen Gast nur kostenlos oder zum Nennwert des Tickets abgegeben werden. Ziel dieser Verkaufsbeschränkung ist eine faire Verteilung der Tickets auf möglichst viele Fans. Zudem soll damit verhindert werden, dass unbefugte Verkäufer Tickets erhalten und mit diesen handeln. Nur so können Kunden geschützt, Ticketfälschungen verhindert, eine faire Preisgestaltung bewahrt und die Spielsicherheit gewährt werden.

Rechtskonforme Rückgabe von WM-Tickets

Alle Tickets sind das Eigentum der FIFA-Ticketing AG und stehen unter ihrer Verfügungsmacht. Wurde ein Ticket gekauft, welches nicht genutzt werden kann, muss dieses offiziell zurückzugeben werden. Die FIFA bietet dazu eine Weiterverkaufsplattform an, welche zu gegebener Zeit unter FIFA.com/tickets zu finden ist. Die Tickets können jedoch nur von dem Ticketbesteller auf der Weiterverkaufsplattform angeboten werden. Gäste müssen also ihr Ticket bei Nichtnutzung an den Ticketbesteller zurückgeben.

In folgenden Fällen haben Ticketbesteller die Möglichkeit das Ticket zurückzugeben:

bei einer Absage, Verschiebung oder Verlegung eines Spiels

wenn die Stadionkapazität verringert werden muss

weil das Team, auf das sich ein Ticketpaket bezieht, nicht am Wettbewerb teilnimmt, oder

weil das Team, auf das sich ein bedingtes Ticket bezieht, nicht am betreffenden Spiel oder der betreffenden Runde teilnimmt.

Sofern eines der oben genannten Ereignisse eintritt, überweist das FIFA-Ticketzentrum den offenen Betrag innerhalb von 30 Werktagen zurück. Voraussetzung ist, dass das Ticket auf der Online-Ticketplattform der FIFA gekauft wurde. Die Erstattung erfolgt in katarischen Riyal und an jene Zahlungskarte, welche beim Ticketkauf verwendet wurde. Ist eine Transaktion über diese nicht möglich, wird der Ticketbesteller um Bekanntgabe seiner Bankverbindung gebeten.

Erstattet wird immer der Nennwert des Tickets abzüglich der Bearbeitungsgebühr, welche bei der Bestellung bezahlt wurde. Die FIFA ist nicht verpflichtet einen höheren Betrag zu erstatten. Selbst dann nicht, wenn das Ticket zurückgegeben und zu einem höheren Preis weiterverkauft wird. Das FIFA-Ticketzentrum übernimmt auch keine Haftung für Wechselkurschwankungen oder Bankgebühren. Ebenso können sonstige Aufwendungen, wie Reise- oder Unterbringungskosten nicht bei der FIFA geltend gemacht werden.

Rechtswidrige Übertragung von WM-Tickets

Gäste dürfen das Ticket unter keinen Umständen weitergeben. Generell ist es Gästen als auch Ticketbesteller verboten, Tickets zu verkaufen, zum Verkauf anzubieten, weiterzuverkaufen, zu versteigern, zu verschenken oder zu übertragen. Sie dürfen auch nicht für Aktionen oder Prämienprogramme ohne schriftliche Erlaubnis des FIFA Ticketzentrums verwendet werden.

Liegt keine Erlaubnis des FIFA Ticketzentrums vor, sind in puncto Weitergabe von WM-Tickets folgende Handlungen rechtswidrig:

der Verkauf von Tickets

die Versteigung von Tickets

das Verschenken von Tickets

Sofern keine ausdrückliche schriftliche Erlaubnis des FIFA-Ticketzentrums vorliegt, ist es zudem verboten, WM-Tickets für Werbezwecke einzusetzen. Darunter fallen zum Beispiel:

Aktionen

Prämienprogramme

Geschenke

Verlosungen

Wettbewerbe

Reisepakete

Wurde ein Ticket rechtswidrig übertragen, kann dieses jederzeit und ohne Benachrichtigung annulliert werden. Das Ticket ist nicht nur ungültig, dem Überträger drohen auch zivil- und strafrechtliche Konsequenzen. Dabei spielt es keine Rolle, ob das Ticket tatsächlich übertragen oder eine solche Übertragung nur versucht wurde.