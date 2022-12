TV-Sender gibt bei WM zu früh ab: Zuschauer verpassen kurioses Frankreich-Finale

Tunesien gewinnt sensationell gegen Frankreich und scheidet trotzdem aus der WM 2022 aus. Das kuriose Ende bekommen die Fernsehzuschauer in Frankreich gar nicht mit.

Update vom 1. Dezember, 9.58 Uhr: Das war nichts von der französischen Nationalmannschaft zum Vorrunden-Abschluss. Die Équipe Tricolore verlor mit einer auf neun Positionen veränderten Startelf 0:1 gegen Tunesien. Dabei hatten die Franzosen kurz vor Schluss eigentlich noch den Ausgleichstreffer durch Antoine Griezmann erzielt.

Nach Schlusspfiff schaltete sich doch der VAR ein und annullierte das 1:1 wegen einer Abseitsstellung. Diese kuriose Szene bekamen die französischen Fernseh-Zuschauer übrigens gar nicht mehr mit. Nach dem Schlusspfiff von Schiedsrichter Matt Conger war der übertragende Kanal TF1 vom Sender gegangen.

Der frühere Bayern-Profi Bixente Lizarazu analysierte als Experte: „Zumindest dieses Ende fühlt sich gut an.“ Als der Sport nach der Werbung wieder auf Sendung war, sagte Moderator Denis Brogniart laut „L‘Equipe“: „Wir waren sicher, dass es vorbei war.“

Antoine Griezmanns Ausgleichstreffer wurde aberkannt. © IMAGO/Tunesia v France

WM in Katar: Flitzer wird bei Frankreich-Spiel von Ordnern rabiat abgeführt

Update vom 30. November, 19.52 Uhr: Nicht nur der tragisch-schöne Sieg der Tunesier gegen Frankreich sorgt für Wirbel. Was die Zuschauer vor dem TV kaum mitbekamen: Wieder lief ein Flitzer auf den Platz – wieder mit einer politischen Botschaft. Der Mann kam aus dem Fanblock der Tunesier und hatte eine Palästina-Flagge dabei. Bilder zeigen, wie er auf dem Feld einen Flickflack schlug, ehe er von Ordnern gefasst wurde.

Das Vorgehen der Ordner stieß allerdings offenbar sauer auf. Von den tunesischen Fans sei der Flitzer angefeuert worden, es habe „Palästina, Palästina“-Rufe gegeben. Die Sicherheitskräfte seien allerdings durch ihr rabiates Vorgehen negativ aufgefallen und seien von den Rängen ausgebuht worden, berichtet Sportredakteur Benjamin Zurmühl von t-online.de auf Twitter. Selbst ein Spieler der Tunesier soll die Sicherheitskräfte aufgefordert haben, weniger rabiat mit dem Flitzer umzugehen.

Unsanfst stoppten die Ordner den Flitzer mit Palästina-Fahne. © IMAGO/Laci Perenyi

WM in Katar: Tunesien schlägt Frankreich sensationell und scheidet trotzdem aus

Update vom 30. November, 18.00 Uhr: Tunesien gewinnt sensationell gegen den Favoriten Frankreich! In der 58. Minute besorgte Wahbi Khazri den viel umjubelten Treffer für den Außenseiter. Doch zum großen Unglück der Nordafrikaner reichte das Tor nicht zum Einzug in das Achtelfinale. Kurz nach dem Treffer gelang Australien im Parallelspiel die eigene Führung, womit Tunesien in der Gruppe D am Ende doch nur der bittere dritte Platz bleibt.

Großer Jubel bei den Spielern Tunesiens nach dem Treffer zum 1:0. © IMAGO/Yukihito Taguchi

Frankreich muss sich hingegen den Vorwurf gefallen lassen, viel zu wenig für das Spiel getan zu haben. Gerade in der zweiten Halbzeit brauchte der Favorit über eine halbe Stunde, um einen Torschuss abzugeben. Dann wird auch noch Treffer von Griezmann in der achten Minute der Nachspielzeit nach Ansicht der Videobilder einkassiert. Im Vergleich zu den Tunesiern dürften sie allerdings froh über das Ergebnis im anderen Spiel sein. Denn aufgrund der umfangreichen Rotation von Didier Deschamps wäre sonst sicherlich der Vorwurf der Wettbewerbsverzerrung nicht gänzlich unbegründet gewesen.

Neun Frankreich-Wechsel zu viel für Spielfluss

Update vom 30. November, 16.55 Uhr: Zur Pause steht es zwischen Tunesien und Frankreich noch 0:0. Die Franzosen, die aufgrund des so gut wie sicher feststehenden Gruppensieges mit dem zweiten Anzug antreten, können ihrer Favoritenrolle bislang nicht gerecht werden. Unter anderem kommt der Frankfurter Kolo Muani zu seinem ersten Startelfeinsatz für die französische Nationalmannschaft, überzeugen kann aber auch er nicht. Somit ist in der Pause durchaus mit einer kleinen Wechsel-Rochade durch Didier Deschamps zu rechnen, der mit dem Auftritt seiner Mannschaft nicht zufrieden sein kann.

Zufrieden darf hingegen sein Gegenüber Jalel Kadri sein, der einen mutigen Auftritt seines Teams beobachten kann. Tunesien brachte in der achten Minute gar das Netz hinter Steve Mandanda zu zappeln, doch Nader Ghandri stand bei seinem Kopfball deutlich im Abseits. Sollten die Tunesier weiterhin so engagiert auftreten, ist ein Weiterkommen in das Achtelfinale durchaus möglich, denn auch im Parallelspiel zwischen Australien und Dänemark steht es zur Pause 0:0.

Zwischen Frankreich und Tunesien steht zur Pause ein 0:0 zu Buche. © IMAGO/Paul Chesterton

Erstmeldung vom 30. November, 13.00 Uhr: Doha - Titelverteidiger Frankreich, bereits fürs Achtelfinale der WM 2022 in Katar qualifiziert, tritt am abschließenden dritten Spieltag in der Vorrunden-Gruppe D gegen Tunesien an.

Tunesien muss heute gegen Frankreich gewinnen, um Achtelfinal-Chance zu wahren

Für die Nordafrikaner stehen die Chancen auf den erstmaligen Einzug in die Runde der letzten 16 Teams bei einer WM-Endrunde äußerst schlecht. Um die Mini-Möglichkeit zu wahren, müssen sie gegen den amtierenden Weltmeister gewinnen. Und dann kommt es auch noch auf das Ergebnis zwischen Australien und Dänemark an. Die Ausgangslage ist also alles andere als einfach.

Hinzu kommt, dass die Tunesier sich im bisherigen Turnierverlauf extrem schwertun, Chancen herauszuspielen. Das macht es gegen die bisher so souveräne Équipe Tricolore nicht leichter.

Frankreich bereits fürs WM-Achtelfinale qualifiziert - Rotation im letzten Gruppenspiel?

Die Franzosen dagegen sind nach zwei Siegen schon sicher weiter. Trainer Didier Deschamps hat angekündigt, einige Änderungen vornehmen zu wollen. Aber nicht, welche und wie viele. Möglicherweise bekommt Benjamin Pavard vom FC Bayern rechts hinten wieder eine Chance. Auch die Offensivspieler Kingsley Coman vom FCB und Marcus Thuram von Borussia Mönchengladbach dürfen hoffen.

Bei der WM gefragt und gefeiert: Kylian Mbappé, einer der Spiele entscheiden kann. © Robert Michael/dpa

Übrigens: Auch bei den beiden vorherigen Weltmeisterschaften in Brasilien und Russland war Frankreich nach zwei Spielen immer schon weiter, die abschließende Partie endete jeweils 0:0 (2014 gegen Ecuador, 2018 gegen Dänemark).

Tunesien trifft auf Frankreich: Wann ist heute Anpfiff?

Die WM-Begegnung zwischen Tunesien und Frankreich findet am Mittwoch, den 30. November 2022 statt. Anpfiff ist um 16 Uhr deutscher Zeit (18 Uhr Ortszeit) im Education City Stadium. Schiedsrichter der Partie ist Matt Conger aus Neuseeland.

Gruppe D bei der WM 2022: Das ist die Ausgangslage vor dem Spiel Tunesien vs. Frankreich

Platz Mannschaft Spiele Siege Unentschieden Niederlagen Tore Punkte 1. Frankreich 2 2 0 0 6:2 6 2. Australien 2 1 0 1 2:4 3 3. Dänemark 2 0 1 1 1:2 1 4. Tunesien 2 0 1 1 0:1 1

Tunesien - Frankreich: Voraussichtliche Aufstellungen Tunesien: 16 Dahmen - 6 Bronn, 4 Meriah, 3 Talbi - 20 Dräger, 17 Skhiri, 15 Ben Romdhane, 12 Maalui - 25 Slimane, 7 Msakni - 9 Jebali Frankreich: 16 Mandanda - 2 Pavard, 4 Varane, 17 Saliba, 25 Camavinga - 6 Guendozi, 13 Fofana - 10 Mbappé, 7 Griezmann, 20 Coman - 26 Thuram

Tunesien gegen Frankreich: Wer zeigt das WM-Spiel heute live im TV?

Am Mittwoch überträgt das ZDF diese Partie aus al-Rayyan in Katar im Free-TV. Moderator Jochen Breyer begrüßt die Zuschauer um 15.05 Uhr zu „sportstudio live - FIFA WM 2022“. Mit den ZDF-Experten Christoph Kramer und Per Mertesacker blickt er auf den anstehenden WM-Spieltag, Gast im Studio ist die frühere deutsche Fußball-Nationalspielerin Anja Mittag.

Das Parallelspiel Australien gegen Dänemark ist im ZDF im Anschluss an das Live-Spiel Tunesien vs. Frankreich, das von Claudia Neumann kommentiert wird, in der Zusammenfassung zu sehen.

Tunesien vs. Frankreich: WM 2022 heute im Live-Stream

Alternativ zur TV-Übertragung bietet das ZDF online einen kostenlosen Live-Stream an. Zudem können über die „Coach-Cam“ beide Trainer 90 Minuten lang parallel in einem Bild verfolgt werden. Doch auch bei MagentaTV ist die Partie live zu sehen. Das Programm von MagentaTV kann jedoch nur mit einem gültigen Abo empfangen werden. MagentaTV jetzt bestellen.

Tunesien gegen Frankreich: Die heutige Übertragung des WM-Gruppenspiels im Überblick

Free-TV ZDF Pay-TV MagentaTV Live-Stream ZDF, MagentaTV

Tunesien gegen Frankreich: Alle Infos zur WM 2022 auf tz.de

