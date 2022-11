WM 2022 live: Wo läuft Tunesien gegen Frankreich im Free-TV?

Frankreich trifft bei der WM 2022 am letzten Spieltag der Gruppenphase auf Tunesien. So sehen Sie die Partie heute live im Free-TV und im Live-Stream.

Doha - Titelverteidiger Frankreich, bereits fürs Achtelfinale der WM 2022 in Katar qualifiziert, tritt am abschließenden dritten Spieltag in der Vorrunden-Gruppe D gegen Tunesien an.

Tunesien muss gegen Frankreich gewinnen, um Achtelfinal-Chance zu wahren

Für die Nordafrikaner stehen die Chancen auf den erstmaligen Einzug in die Runde der letzten 16 Teams bei einer WM-Endrunde äußerst schlecht. Um die Mini-Möglichkeit zu wahren, müssen sie gegen den amtierenden Weltmeister gewinnen. Und dann kommt es auch noch auf das Ergebnis zwischen Australien und Dänemark an. Die Ausgangslage ist also alles andere als einfach.

Hinzu kommt, dass die Tunesier sich im bisherigen Turnierverlauf extrem schwertun, Chancen herauszuspielen. Das macht es gegen die bisher so souveräne Équipe Tricolore nicht leichter.

Frankreich bereits fürs WM-Achtelfinale qualifiziert - Rotation im letzten Gruppenspiel?

Die Franzosen dagegen sind nach zwei Siegen schon sicher weiter. Trainer Didier Deschamps hat angekündigt, einige Änderungen vornehmen zu wollen. Aber nicht, welche und wie viele. Möglicherweise bekommt Benjamin Pavard vom FC Bayern rechts hinten wieder eine Chance. Auch die Offensivspieler Kingsley Coman vom FCB und Marcus Thuram von Borussia Mönchengladbach dürfen hoffen.

Übrigens: Auch bei den beiden vorherigen Weltmeisterschaften in Brasilien und Russland war Frankreich nach zwei Spielen immer schon weiter, die abschließende Partie endete jeweils 0:0 (2014 gegen Ecuador, 2018 gegen Dänemark).

Tunesien trifft auf Frankreich: Wann ist Anpfiff?

Die WM-Begegnung zwischen Tunesien und Frankreich findet am Mittwoch, den 30. November 2022 statt. Anpfiff ist um 16 Uhr deutscher Zeit (18 Uhr Ortszeit) im Education City Stadium. Schiedsrichter der Partie ist Matt Conger aus Neuseeland.

Gruppe D bei der WM 2022: Das ist die Ausgangslage vor dem Spiel Tunesien vs. Frankreich

Platz Mannschaft Spiele Siege Unentschieden Niederlagen Tore Punkte 1. Frankreich 2 2 0 0 6:2 6 2. Australien 2 1 0 1 2:4 3 3. Dänemark 2 0 1 1 1:2 1 4. Tunesien 2 0 1 1 0:1 1

Tunesien - Frankreich: Voraussichtliche Aufstellungen Tunesien: 16 Dahmen - 6 Bronn, 4 Meriah, 3 Talbi - 20 Dräger, 17 Skhiri, 15 Ben Romdhane, 12 Maalui - 25 Slimane, 7 Msakni - 9 Jebali Frankreich: 16 Mandanda - 2 Pavard, 4 Varane, 17 Saliba, 25 Camavinga - 6 Guendozi, 13 Fofana - 10 Mbappé, 7 Griezmann, 20 Coman - 26 Thuram

Tunesien gegen Frankreich: Wer zeigt das WM-Spiel heute live im TV?

Am Mittwoch überträgt das ZDF diese Partie aus al-Rayyan in Katar im Free-TV. Moderator Jochen Breyer begrüßt die Zuschauer um 15.05 Uhr zu „sportstudio live - FIFA WM 2022“. Mit den ZDF-Experten Christoph Kramer und Per Mertesacker blickt er auf den anstehenden WM-Spieltag, Gast im Studio ist die frühere deutsche Fußball-Nationalspielerin Anja Mittag.

Das Parallelspiel Australien gegen Dänemark ist im ZDF im Anschluss an das Live-Spiel Tunesien vs. Frankreich, das von Claudia Neumann kommentiert wird, in der Zusammenfassung zu sehen.

Tunesien vs. Frankreich: WM 2022 heute im Live-Stream

Alternativ zur TV-Übertragung bietet das ZDF online einen kostenlosen Live-Stream an. Zudem können über die „Coach-Cam“ beide Trainer 90 Minuten lang parallel in einem Bild verfolgt werden. Doch auch bei MagentaTV ist die Partie live zu sehen. Das Programm von MagentaTV kann jedoch nur mit einem gültigen Abo empfangen werden. MagentaTV jetzt bestellen.

Tunesien gegen Frankreich: Übertragung des WM-Gruppenspiels im Überblick

Free-TV ZDF Pay-TV MagentaTV Live-Stream ZDF, MagentaTV

Tunesien gegen Frankreich: Alle Infos zur WM 2022 auf tz.de

Auf tz.de finden Sie alle Infos und News zum Spiel Tunesien gegen Frankreich sowie zur Fußball-Weltmeisterschaft. Außerdem gibt es bei uns den kompletten WM-Spielplan und einen Sendeplan. (sk/dpa)