WM 2022 live im TV und Stream: Wer überträgt Tunesien - Australien?

Von: Lukas Rogalla

Das WM-Gruppenspiel zwischen Tunesien und Australien wird nicht live im Free-TV gezeigt. Wir sagen Ihnen, wer das Match am Samstag überträgt.

Al-Wakra – An Spieltag zwei der WM 2022 trifft Tunesien auf Australien – die zwei Außenseiter in Gruppe D. Den Tunesiern gelang zu Beginn der Weltmeisterschaft ein Achtungserfolg. Die Elf von Trainer Jalel Kadri hielt den Offensivbemühungen von Geheimfavorit Dänemark Stand und holte nicht zuletzt mit viel Körpereinsatz ein 0:0. Dabei erspielte sich Tunesien selbst einige hochkarätige Chancen, doch Mohamed Dräger und Issam Jebali scheiterten jeweils knapp. Ein Tor von Jebali in der 23. Minute wurde aufgrund einer Abseitsstellung aberkannt.

Doch auch Australien konnte die Fußball-Welt überraschen, wenn auch nur für wenige Minuten. Gegen den amtierenden Weltmeister Frankreich gingen die „Socceroos“ durch ein sehenswert herausgespieltes Tor von Craig Goodwin früh in Führung. Frankreich drehte das Spiel und schlug Australien schließlich mit 4:1. Gegen Tunesien wird Trainer Graham Arnold seine Mannschaft vor allem defensiv verbessern müssen, will man die Chance auf ein Weiterkommen wahren.

Letzte Spiele von Tunesien

Dänemark - Tunesien (WM) 0:0 Iran - Tunesien (Testspiel) 0:2 Brasilien - Tunesien (Testspiel) 5:1 Tunesien - Komoren (Testspiel) 1:0 Japan - Tunesien (Testspiel) 0:3

Letzte Spiele von Australien

Frankreich - Australien (WM) 4:1 Neuseeland - Australien 0:2 Australien - Neuseeland 1:0 Australien - Peru 5:4 n. E. Vereinigte Arabische Emirate - Australien 1:2

Bilanz zwischen Tunesien und Australien

Tunesien und Australien standen sich bislang dreimal gegenüber, zuletzt beim Confederations Cup 2005 in Deutschland. Im Leipziger Stadion siegte Tunesien mit zwei Treffern von Santos mit 2:0. Die Bilanz in den bislang erst drei Spielen ist insgesamt jedoch ausgeglichen.

Confederations Cup, 1. Runde, 21. Juni 2005: Australien 0:2 Tunesien

Australien 0:2 Tunesien Olympia, Gruppenphase, 11. August 2004: Tunesien 1:1 Australien

Tunesien 1:1 Australien Testspiel, 01. Oktober 1997: Tunesien 0:3 Australien

WM 2022: Tunesien gegen Australien live bei Magenta TV

Das WM-Spiel Tunesien gegen Australien wird im al-Janoub-Stadion in al-Wakra ausgetragen – etwa 44.000 Fans passen rein. Anstoß ist um 11 Uhr MEZ (13 Uhr Ortszeit).

Begegnung Tunesien - Australien Anpfiff 26. November, 11 Uhr Stadion al-Janoub-Stadion (al-Wakra)

Tunesien - Australien wird nicht live im Free-TV gezeigt. Die Übertragungsrechte für das Spiel liegen in Deutschland exklusiv bei Magenta-TV. Der Sender ist über das TV-Gerät empfangbar, zudem wird das Spiel über einen Live-Stream im Internet zu sehen sein. Dafür ist ein Abo erforderlich.MagentaTV jetzt bestellen.

Kommentator für Magenta TV ist Alex Klich. Die Vorberichte zum Spiel beginnen um 10 Uhr. Im Spielplan zur WM 2022 sowie im TV-Sendeplan finden Sie Termine, Ergebnisse und Informationen zu den weiteren Partien der Weltmeisterschaft in Katar. (lrg)

