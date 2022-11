WM 2022: Unendlichkeit, Wüstendünen, Wollschal – Das steckt hinter dem Logo der Katar-WM

Von: Vinzent Fischer

Das offizielle Logo der WM 2022 in Katar hat verschiedene Hintergründe. Doch eine Inspirationsquelle, die die Organisatoren nennen, mutet skurril an.

Doha – Es ist wahrlich viel diskutiert worden um die 22. Fußball-Weltmeisterschaft. Je näher die WM 2022 in Katar rückte, desto schärfer wurde die Kritik. Doch Fakt ist: Am kommenden Sonntag (17 Uhr, WM 2022 live im TV) startet das Turnier mit dem Eröffnungsspiel zwischen Gastgeber Katar und Ecuador. Katar ist am Ziel seiner lange geplanten Selbstvermarktungsstrategie angekommen.

FIFA Fußball-Weltmeisterschaft Katar 2022 22. Austragung des Turniers Sonntag, 20. November 2022 bis Sonntag, 18. Dezember 2022 Eröffnungsspiel: Katar gegen Ecuador (Sonntag, 20. November, Anpfiff: 17 Uhr)

WM 2022: Logo wird am Nationalfeiertag Katars vorgestellt

Zur Marketing-Maschine der WM 2022 (Spielplan zur WM 2022) gehört selbstverständlich auch ein passendes Logo, das auf den zahlreichen Werbetafeln, Merchandise-Produkten und TV-Produktionen zu finden ist. Doch woher kommt das Logo und was soll es bedeuten?

Das offizielle Logo der Fußball-Weltmeisterschaft 2022 in Katar. © IMAGO / Laci Perenyi

Das offizielle Logo der WM 2022 (Teams bei der WM 2022) wurde am 3. September 2019 in der Hauptstadt Doha vorgestellt. Das Datum ist dabei nicht zufällig gewählt: Am 3. September 1971 verkündete Katar seine Unabhängigkeit von Großbritannien. Seither gilt dieser Tag als amtlicher Nationalfeiertag des Landes. Die Kataris waren mit ihrem Logo allerdings spät dran. In der Regel werden sie bereits vier Jahre vor dem Turnier veröffentlicht.

FIFA beruft sich auf „multikulturelle Gesellschaft Katars“ – viele werden als Gastarbeiter ausgebeutet

„Das Design des Emblems spiegelt die Vision einer Veranstaltung wider, die die gesamte Welt vernetzt und einbezieht. Zu erkennen sind zudem markante Elemente der lokalen und regionalen arabischen Kultur sowie Anspielungen auf den Fußball“, hieß es in einem Pressestatement der FIFA damals.

Die geschwungene Form des Logos solle demnach an Wüstendünen erinnern. Das Land besteht zu einem Großteil aus unwirklichen Wüstenlandschaften. Die Form ähnelt zudem einer Acht, die für die acht WM-Stadien (Spielorte des DFB-Teams) stehen soll. Auch der WM-Pokal soll Inspiration für das Emblem gewesen sein.

Das Logo stehen zudem als Symbol für Unendlichkeit und „für die Vernetzung der Veranstaltung“. Es sei eine „Ode“ an die „multikulturelle Gesellschaft Katars“. Fast 90 Prozent der Gesamtbevölkerung (etwa 2,7 Millionen Menschen) sind keine katarischen Staatsbürger. Ein Großteil davon lebt in teils menschenunwürdigen Verhältnissen als Gastarbeiter im Land und bekommt von einer „Vernetzung“ nur wenig mit.

Skurrile Passage in FIFA-Statement: WM-Logo soll an Wollschal erinnern

So weit, so bekannter Marketing-Sprech. Eine Passage aus dem Statement mutet allerdings mehr als skurril an. Nach der FIFA ähnle das Logo einem „traditionellen Wollschal, wie er in den Wintermonaten weltweit und insbesondere im arabischen Raum und in der Golfregion von verschiedensten Menschen und auf verschiedenste Arten getragen wird“ – inklusive für die arabische Welt typischer Stickereien.

Ja, richtig gelesen: Wollschal! Dass Fußballfans hierzulande bei der WM 2022 einen solchen an der frischen Luft gebrauchen können, liegt nicht zuletzt an der mehr als fragwürdigen Vergabe der Weltmeisterschaft an Katar. Zum Eröffnungsspiel der WM hat es Prognosen zufolge an die 30 Grad Außentemperatur. Die Stadien müssen eigens per Klimaanlage heruntergekühlt werden. Davon kann man in Deutschland – gut eingepackt im Wollschal – momentan nur träumen. (vfi)