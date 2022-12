Upamecano vor WM-Viertelfinale: „Ich kenne Bellingham von Bayern gegen Dortmund, das ist Krieg“

Von: Stefan Schmid

Im WM-Viertelfinale trifft England auf Frankreich und mittendrin sind mehrere Bayern-Spieler, die auf einen Dortmund-Profi treffen.

München/Al-Rajjan – Bevor am Samstagabend das WM-Viertelfinale zwischen England und Frankreich angepfiffen wird, stellte sich Dayot Upamecano auf einer Pressekonferenz den Fragen der Journalisten. Auch wenn der Bayern-Verteidiger vor dem Spiel gegen England keinen Spieler der gegnerischen Mannschaft herausstellen will, wird er ausgerechnet auf Dortmunds Mittelfeldspieler Jude Bellingham angesprochen. Für den Youngster hat Upamecano durchaus lobende Worte übrig, auch, weil beide schon mehrmals gegeneinander gespielt haben.

Upamecano freut sich auf „tollen Kampf im Mittelfeld“

Wenn am Samstagabend bei der WM 2022 England auf Frankreich trifft, ist das auch ein Aufeinandertreffen zwischen Spielern des FC Bayern und Borussia Dortmund. Während bei Frankreich potenziell drei FCB-Akteure spielen könnten – Lucas Hernández hat sich im ersten Spiel schwer verletzt –, wird bei England aller Voraussicht nach BVB-Youngster Jude Bellingham in der Startelf stehen.

Dayot Upamecano ist fester Bestandteil der französischen Nationalmannschaft. © IMAGO/Frank Hoermann/SVEN SIMON

Gesetzt im französischen Abwehrverbund ist Bayern-Innenverteidiger Dayot Upamecano, der einer schwierigen Viertelfinal-Aufgabe entgegenblickt. „Ich würde sagen, dass sie eine sehr starke Mannschaft haben“, so der 24-Jährige über England, der dann aber nicht ganz darauf verzichten kann, Jude Bellingham hervorzuheben. „Ich kenne Bellingham von Bayern gegen Dortmund, das ist Krieg. Er ist ein sehr guter Spieler, der langsam an Erfahrung gewinnt. Es wird ein toller Kampf im Mittelfeld werden.“

WM-Viertelfinale: Führungsspieler Upamecano wird mit Kane die Klingen kreuzen

Upamecano selbst dürfte dem Kampf im Mittelfeld aber meist nur als Zuschauer beiwohnen, denn in seiner Aufgabe als Verteidiger wird er es vor allem mit dem gegnerischen Stürmer zu tun bekommen. Im englischen Team ist das kein Geringerer als Harry Kane, dessen Ziel es sein wird, an Upamecano vorbeizukommen. Mit dem französischen Torhüter Hugo Lloris befindet sich ein Mitspieler Kanes von Tottenham Hotspur im Team, von dem sich der FCB-Verteidiger noch einige Tipps erhofft. „Wir werden auf jeden Fall reden“, so der 24-Jährige auf der Pressekonferenz.

Im französischen Team hat Upamecano mittlerweile die Rolle als Führungsspieler inne, welche er auch seinem Trainer Didier Deschamps zu verdanken hat. Wie groß das Selbstbewusstsein des Verteidigers mittlerweile ist, sieht man auch an seiner persönlichen Einschätzung: „Ich mache das bei Bayern, also warum sollte ich das hier nicht können?“ Möglicherweise kann der Führungsspieler Upamecano im kommenden Sommer seinen neuen Teamkollegen Harry Kane beim FC Bayern begrüßen. Zuletzt äußerte sich Oliver Kahn zu einem möglichen Transfer des Stürmers. (sch)